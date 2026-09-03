Абонирай се
Свят

Затварянето на глобалните протоци превръща руския арктически маршрут в задължителен за Азия

/Поглед.инфо/ Глобалният логистичен хаос, предизвикан от военното напрежение в Близкия изток и застрашените морски артерии, принуждава азиатските икономически гиганти да пренасочат търговските си потоци на север. Влизането на южнокорейски и китайски контейнеровози в арктическите води не е просто експеримент, а директна реакция срещу уязвимостта на Суецкия канал и Малакския проток. Русия използва инфраструктурния си монопол, за да наложи пълноправен контрол върху преминаването през Северния морски път.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7328 прочитания
Затварянето на глобалните протоци превръща руския арктически маршрут в задължителен за Азия
Източник: @ Юрий Смитюк/ТАСС
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Край на теоретичните дискусии: Търговският флот на Азия навлиза в Ледовития океан

Години наред проектът за Северния морски път (СМП) бе третиран от западните аналитични центрове като руска пропагандна химера или прекалено скъпа амбиция с далечен хоризонт. Днес реалността на геополитическия натиск затвори тази дискусия. Проблемът не е в това, че Москва е завършила абсолютно всеки елемент от планираната крайна инфраструктура по крайбрежието на Сибир. Основният тласък дойде отвън — традиционните морски артерии се превърнаха в зони с висока степен на военен и пиратски риск.

Затварянето или постоянните блокади на Ормузкия проток, системните ракетни нападения в района на Червено море и Баб ел-Мандеб, както и ескалиращото присъствие на военноморски сили в Южнокитайско море, правят южните маршрути икономически непредвидими. При застрахователни премии за плавателните съдове, скочили неколкократно в конфликтните зони, арктическият маршрут престава да бъде екзотика. Той се превръща в изчислима счетоводна алтернатива.

Сеул вече направи своя първи директен ход. На 23 август контейнеровозът PanStar Acro отплава от южнокорейското пристанище Пусан, насочвайки се към европейския бряг през арктическите ширини. Твърди се, че разчетното време за преминаване през самия северен участък е около осем дни, като крайната точка е британското пристанище Феликстоу. За Южна Корея този рейс е тест на процедурите преди евентуалното пускане на редовни линии, планирано за 2030 година.

Китайските оператори от своя страна вече преминаха от единични тестове към формулирането на графика. Кораб на компанията NewNew Shipping Line пусна котва в Мурманск с товар от 502 контейнера с автокомпоненти. Операцията по претоварването върху железопътния състав за вътрешността на Русия бе извършена за четири дни, а на връщане корабът бе натоварен с над 26 000 тона калиеви торове за Азия. Според наличната информация, китайските корабособственици са заявили за 2026 година общо 64 преминавания през СМП, от които повече от половината са с контейнеровози.

Логистичната архитектура: Жп мрежи, нови съдове и инфраструктурни дефицити

Скептицизмът около СМП обаче не е изцяло лишен от основания — търговският баланс между Изтока и Запада страда от структурна асиметрия. За да бъде една контейнерна линия печеливша, тя изисква пълно натоварване в двете посоки. Азиатските държави изнасят готова продукция с висока добавена стойност (електроника, автомобили, машини), докато обратноят поток от Русия или Европа се състои предимно от суровини, които рядко се транспортират в контейнери.

Освен това липсва достатъчно търговски флот с висок ледов клас. Изграждането на специализирани контейнеровози от клас Arc3 или Arc4 отнема години и изисква корабостроителни капацитети, които в момента са претоварени. Руската държавна корпорация „Росатом“ опитва да компенсира този недостиг чрез съвместни проекти. Изгражда се нов съд съвместно с китайски партньори, а чрез кооперация с базираната в ОАЕ компания DP World се прави опит за интегриране на транспортната мрежа на Далекоизточната корабоплавателна компания (ФЕСКО).

Въпреки тези партньорства, инфраструктурата по дължината на сибирското крайбрежие остава силно неравномерна. Пристанища като Диксон, Тикси и Певек все още нямат необходимия капацитет за бърза обработка на големи количества контейнерни товари при извънредни ситуации. Точно тук финансово-логистичният модел на маршрута показва пробойни — ако един съд блокира или претърпи повреда в плитките води на Лаптеви, спасителната операция зависи изцяло от наличната руска инфраструктура.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Вашингтон смени калкулатора за Украйна: Защо американският прагматизъм отряза европейските апетити за руски ресурси
Свят

Вашингтон смени калкулатора за Украйна: Защо американският прагматизъм отряза европейските апетити за руски ресурси

/Поглед.инфо/ Архитектурата на американското присъствие в Източна Европа претърпява фундаментална промяна, която окончателно оголва разминаването в интересите между Вашингтон и европейските му съюзници. Докато Брюксел продължава да робува на илюзията за стратегическо отслабване на Москва с цел подсигуряване на евтини суровини, САЩ пренастройват външнополитическия си калкулатор. Прагматичният анализ на Белия дом показва, че по-нататъшното ескалиране на конфликта не просто престана да носи дивиденти, но и пряко заплашва американската хегемония, тласкайки Русия в трайна прегръдка с Китай.

03.09.2026 17:15
Финансовият дефицит на американското здравеопазване застрашава стабилността на щатския бюджет
Свят

Финансовият дефицит на американското здравеопазване застрашава стабилността на щатския бюджет

/Поглед.инфо/ Нови изчисления на базирания във Вашингтон либертариански институт „Като“ сочат, че американската федерална програма за здравно осигуряване Medicare ще генерира 85 трилиона долара нов държавен дълг и лихвени разходи през следващите три десетилетия. Дефицитът в части B и D на системата расте извън контрол, а дебатът за това как Вашингтон възнамерява да покрива тези финансови дупки показва дълбоката системна криза на американския модел.

03.09.2026 17:05
Тайните депеши от септември 1939 г.: Как Кремъл и Вермахтът си разделиха операционните зони в Източните креси
Свят

Тайните депеши от септември 1939 г.: Как Кремъл и Вермахтът си разделиха операционните зони в Източните креси

/Поглед.инфо/ Историческият прочит на събитията от есента на 1939 година продължава да бъде обект на остри геополитически сблъсъци и противоположни интерпретации. Докато западната историография разглежда съветско-германския пакт за ненападение като пряк катализатор за разпокъсването на полската държава, редица изследователи и военни анализатори акцентират върху скритите оперативни планове на Третия райх в т.нар. „Източни креси“. В центъра на този анализ стоят архивите от Нюрнбергския процес, показанията на висши офицери от Абвера и ролята на националистическите формирования в условията на колапсиращия фронт.

03.09.2026 16:40
Вашингтон пренапрегна самолетоносачите си: Как иранската криза разкри дълбокия износ на американския флот
Свят

Вашингтон пренапрегна самолетоносачите си: Как иранската криза разкри дълбокия износ на американския флот

/Поглед.инфо/ Завръщането на американския самолетоносач USS „Abraham Lincoln“ в тайландско пристанище след повече от 260 дни непрекъснато плаване извади на повърхността критичните системни дефекти във военноморската стратегия на Вашингтон. Докато Пентагонът се опитва да демонстрира глобално господство и засилва военния натиск около Иран, реалното състояние на надводния му флот разкрива опасен износ на техниката, тежък кадрови дефицит и провали в логистиката. Всяка оперативна свръхтоварност днес поставя под въпрос способностите на САЩ за водене на продължителен конфликт с равностоен противник.

03.09.2026 16:30
В Пекин се проведе кръгла маса по повод 81-вата годишнина от победата над японската агресия
Поглед към Китай

В Пекин се проведе кръгла маса по повод 81-вата годишнина от победата над японската агресия

/Поглед.инфо/ На 3 септември в Пекин се проведе кръгла маса по повод 81-вата годишнина от победата в Световната антифашистка война и в съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия.

03.09.2026 15:30
Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха Големия египетски музей
Поглед към Китай

Си Дзинпин и Пън Лиюен посетиха Големия египетски музей

/Поглед.инфо/ Следобед на 2 септември китайският председател Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен посетиха Големия египетски музей в Кайро. Те бяха придружени от египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси и съпругата му Ентисар Амер.

03.09.2026 15:00
Излъчена бе многоезична поредица за цитати от речите на Си Дзинпин в държави от ШОС
Поглед към Китай

Излъчена бе многоезична поредица за цитати от речите на Си Дзинпин в държави от ШОС

/Поглед.инфо/ На 30 август в Бишкек, се състоя церемонията по стартирането на излъчването на „Любимите цитати на Си Дзинпин“, продуцирана от Китайската медийна група.

03.09.2026 15:00
Русия залага на Стратегия 2030 за тихоокеанска икономическа интеграция
Русия

Русия залага на Стратегия 2030 за тихоокеанска икономическа интеграция

/Поглед.инфо/ Переформатирането на руската държавна политика в Източен Сибир и Тихоокеанския басейн вече не се разглежда просто като вътрешна регионална програма, а като пълна промяна в геоикономическия вектор. Новата „Стратегия 2030“ изоставя досегашния модел на пасивно субсидиране на регионалната периферия и го заменя с опит за изграждане на преработвателни клъстери, логистични артерии и специални икономически зони, насочени към Азиатско-тихоокеанския регион.

03.09.2026 14:56