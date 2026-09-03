Затварянето на глобалните протоци превръща руския арктически маршрут в задължителен за Азия

/Поглед.инфо/ Глобалният логистичен хаос, предизвикан от военното напрежение в Близкия изток и застрашените морски артерии, принуждава азиатските икономически гиганти да пренасочат търговските си потоци на север. Влизането на южнокорейски и китайски контейнеровози в арктическите води не е просто експеримент, а директна реакция срещу уязвимостта на Суецкия канал и Малакския проток. Русия използва инфраструктурния си монопол, за да наложи пълноправен контрол върху преминаването през Северния морски път.

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Край на теоретичните дискусии: Търговският флот на Азия навлиза в Ледовития океан

Години наред проектът за Северния морски път (СМП) бе третиран от западните аналитични центрове като руска пропагандна химера или прекалено скъпа амбиция с далечен хоризонт. Днес реалността на геополитическия натиск затвори тази дискусия. Проблемът не е в това, че Москва е завършила абсолютно всеки елемент от планираната крайна инфраструктура по крайбрежието на Сибир. Основният тласък дойде отвън — традиционните морски артерии се превърнаха в зони с висока степен на военен и пиратски риск.

Затварянето или постоянните блокади на Ормузкия проток, системните ракетни нападения в района на Червено море и Баб ел-Мандеб, както и ескалиращото присъствие на военноморски сили в Южнокитайско море, правят южните маршрути икономически непредвидими. При застрахователни премии за плавателните съдове, скочили неколкократно в конфликтните зони, арктическият маршрут престава да бъде екзотика. Той се превръща в изчислима счетоводна алтернатива.

Сеул вече направи своя първи директен ход. На 23 август контейнеровозът PanStar Acro отплава от южнокорейското пристанище Пусан, насочвайки се към европейския бряг през арктическите ширини. Твърди се, че разчетното време за преминаване през самия северен участък е около осем дни, като крайната точка е британското пристанище Феликстоу. За Южна Корея този рейс е тест на процедурите преди евентуалното пускане на редовни линии, планирано за 2030 година.

Китайските оператори от своя страна вече преминаха от единични тестове към формулирането на графика. Кораб на компанията NewNew Shipping Line пусна котва в Мурманск с товар от 502 контейнера с автокомпоненти. Операцията по претоварването върху железопътния състав за вътрешността на Русия бе извършена за четири дни, а на връщане корабът бе натоварен с над 26 000 тона калиеви торове за Азия. Според наличната информация, китайските корабособственици са заявили за 2026 година общо 64 преминавания през СМП, от които повече от половината са с контейнеровози.

Логистичната архитектура: Жп мрежи, нови съдове и инфраструктурни дефицити

Скептицизмът около СМП обаче не е изцяло лишен от основания — търговският баланс между Изтока и Запада страда от структурна асиметрия. За да бъде една контейнерна линия печеливша, тя изисква пълно натоварване в двете посоки. Азиатските държави изнасят готова продукция с висока добавена стойност (електроника, автомобили, машини), докато обратноят поток от Русия или Европа се състои предимно от суровини, които рядко се транспортират в контейнери.

Освен това липсва достатъчно търговски флот с висок ледов клас. Изграждането на специализирани контейнеровози от клас Arc3 или Arc4 отнема години и изисква корабостроителни капацитети, които в момента са претоварени. Руската държавна корпорация „Росатом“ опитва да компенсира този недостиг чрез съвместни проекти. Изгражда се нов съд съвместно с китайски партньори, а чрез кооперация с базираната в ОАЕ компания DP World се прави опит за интегриране на транспортната мрежа на Далекоизточната корабоплавателна компания (ФЕСКО).

Въпреки тези партньорства, инфраструктурата по дължината на сибирското крайбрежие остава силно неравномерна. Пристанища като Диксон, Тикси и Певек все още нямат необходимия капацитет за бърза обработка на големи количества контейнерни товари при извънредни ситуации. Точно тук финансово-логистичният модел на маршрута показва пробойни — ако един съд блокира или претърпи повреда в плитките води на Лаптеви, спасителната операция зависи изцяло от наличната руска инфраструктура.