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Свят

Затворническият ключ замени социалната карта: Защо Латинска Америка избра репресията пред лявата утопия

/Поглед.инфо/ За броени години политическият релеф на Латинска Америка претърпя тежък, почти тектоничен трус. Левият популизъм, който с десетилетия градеше легигитимността си върху обещания за социално равенство и борба с бедността, капитулира пред тоталния колапс на обществената сигурност. Днес гласоподавателите от Богота до Сантяго съвсем съзнателно заменят демократичните процедури и социалните пакети за репресивния апарат на държавата. Южноамериканският континент навлезе в ера, в която полицейският ботуш и извънредното положение се възприемат като единствената налична гаранция за физическо оцеляване.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 16082 прочитания
Затворническият ключ замени социалната карта: Защо Латинска Америка избра репресията пред лявата утопия
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По публикации на руския аналитичен портал „Взгляд“, чуждестранния печат и доклади на Международната кризисна група (International Crisis Group). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Крахът на социалното инженерство: Защо хлябът вече не купува лоялност

Идеологическият монопол на лявата идентичност в Южна и Централна Америка се разпадна не под натиска на външни фактори, а поради вътрешно изгниване на държавните функции. В продължение на две десетилетия така наречената „розова вълна“ продаваше на избирателите една-единствена стока: черпак със социална супа, финансиран от добив на суровини и държавни субсидии.

Статистиката от първото десетилетие на века наистина отчиташе свиване на бедността — по официални данни на бразилския географски и статистически институт (IBGE), по време на първите мандати на Луис Инасио Лула да Силва над 25 милиона души преминаха в категорията на т.нар. „ниска средна класа“. В Колумбия при управлението на Густаво Петро официалният индекс на бедност също отбеляза спад до исторически ниски равнища.

Тук обаче работи елементарният социологически механизъм. Когато държавата осигури минималния порцион храна, гражданинът веднага излиза от състоянието на първичен глад и се сблъсква с липсата на базова сигурност. Левите правителства се оказаха напълно импотентни пред лицето на организираната престъпност, чиято структура в региона придоби параметрите на паралелна държавна власт.

Маршрутите на кокаина и разпадът на градската топография

Проблемът с транснационалните синдикати отдавна надхвърли традиционното понятие за битова престъпност. По данни на експерти от Института за Латинска Америка към РАН, цитирани в руски аналитични източници, географското разпределение на насилието в региона съвпада с абсолютна точност с логистичните коридори за транзит на кокаин от Андския регион към Северна Америка и Европа.

Мексиканските картели — най-вече „Синалоа“ и „Халиско Нова Генерация“ — разшириха пипалата си дълбоко на юг, превръщайки местните банди в свои низови подразделения. Прилага се проста финансова схема: мексиканските оператори заливат локалните престъпни групи с пари и оръжие от военен клас, за да поддържат въоръжен контрол над конкретни пристанища и сухопътни маршрути.

  • В Еквадор, който допреди години се смяташе за сравнително спокойна транзитна зона, над 90% от частните предприемачи днес заявяват, че са обект на системно изнудване („vacuna“).
  • Близо 70% от потърпевшите изобщо не уведомяват полицията — показател за пълна загуба на доверие в държавния правоохранителен апарат.
  • В редица градове, включително Гуаякил и Меделин, териториалният контрол на бандите е толкова плътен, че преминаването на жители от един квартал в друг без разрешение от местния престъпен бос се наказва със смърт.

Традиционните затворнически институции също претърпяха структурна трансформация. За последните двадесет години затворническото население в региона се удвои, но вместо да изолират престъпниците, пенитенциарните заведения се превърнаха в командни пунктове. Бандите поеха оперативния контрол вътре в килиите, трансформирайки ги в затворени средища с ВИП-условия за шефовете на синдикатите, откъдето необезпокоявано се ръководят отвличания, убийства и застрахователни изнудвания.

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