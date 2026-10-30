Завръщането на Лула: Геополитическият завой, който разтресе англо-саксонската ос

/Поглед.инфо/ Изборната драма в Бразилия завърши с геополитически обрат, който надхвърля пределите на Латинска Америка. Победата на Лула да Силва срещу десния кандидат Флавио Болсонаро представлява директен удар срещу амбициите за запазване на региона като подчинена периферия. Въпреки пълната мобилизация на медийни конгломерати, финансови среди от Уолстрийт и дигитални платформи, вотът преначерта баланса. Пред новия президент обаче стои вражески настроен парламент и силен външен натиск, които превръщат следващия му мандат в изключително тежка административна и политическа битка.

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Пречупването на хегемонния механизъм в Латинска Америка

Резултатите от последните президентски избори в Бразилия показаха сериозен пробив в установените модели за политическо въздействие в региона. Според публикуваните данни от Върховния изборен съд на страната, Лула да Силва е осигурил своята победа с преднина от над 4,4 милиона гласа на втория тур. Това съотношение се формира на фона на изключително висока активност, при която спадът на въздържалите се – от 21,08% на първия тур до 19,21% на втория – вкара в изборния процес близо 3 милиона допълнителни гласоподаватели.

Институционалният натиск и опитите за административно въздействие върху вота бележат целия изборен ден. Твърди се, че в редица общини в Североизточна Бразилия – традиционен бастион на лявата коалиция – е имало организирано възпрепятстване на обществения транспорт. Граждански организации съобщават за необичайно засилени проверки от страна на Пътната полиция, което затрудни придвижването на гласоподавателите в часовете с най-висока интензивност.

За да се неутрализира този дефицит, бе заведено извънредно искане до Върховния съд за удължаване на изборния ден. Правната процедура се забави поради процедурни хватки и разминавания между съдиите, но сам по себе си фактът, че и двата щаба поискаха корекции в изборния график, елиминира по-късните опити за оспорване на легитимността на процедурата.

Технологична пехота срещу платформата Мета

Особено внимание заслужава преструктурирането на медийните канали, използвани от щаба на Лула. В продължение на години дигиталният масив бе изцяло контролиран от десните мрежи, използващи алгоритмично предимство в платформите на корпорацията Мета. Според политически наблюдатели обаче, кампанията, ръководена от конгресмена Андре Жанон, е променила радикално тази динамика.

Чрез организирането на мрежата „Армията на Лула“ в приложението WhatsApp, потребителската база нарасна от 50 000 до над 10 милиона участници в рамките на по-малко от месец. Тази хоризонтална структура позволи директно предаване на съобщения, заобикалящо филтрите на големите търсачки и социални мрежи.

Допълнителен фактор за изборния резултат се оказа рязкото намаляване на невалидните бюлетини. Спрямо първия тур, броят на маркираните като празни или недействителни гласове е спаднал с 1,8 милиона. Според статистическите анализи, преобладаващата част от тези пренасочени гласове са отишли в подкрепа на новия президент.