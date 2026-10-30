Завръщането на Лула: Геополитическият завой, който разтресе англо-саксонската ос

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Пречупването на хегемонния механизъм в Латинска Америка
Резултатите от последните президентски избори в Бразилия показаха сериозен пробив в установените модели за политическо въздействие в региона. Според публикуваните данни от Върховния изборен съд на страната, Лула да Силва е осигурил своята победа с преднина от над 4,4 милиона гласа на втория тур. Това съотношение се формира на фона на изключително висока активност, при която спадът на въздържалите се – от 21,08% на първия тур до 19,21% на втория – вкара в изборния процес близо 3 милиона допълнителни гласоподаватели.
Институционалният натиск и опитите за административно въздействие върху вота бележат целия изборен ден. Твърди се, че в редица общини в Североизточна Бразилия – традиционен бастион на лявата коалиция – е имало организирано възпрепятстване на обществения транспорт. Граждански организации съобщават за необичайно засилени проверки от страна на Пътната полиция, което затрудни придвижването на гласоподавателите в часовете с най-висока интензивност.
За да се неутрализира този дефицит, бе заведено извънредно искане до Върховния съд за удължаване на изборния ден. Правната процедура се забави поради процедурни хватки и разминавания между съдиите, но сам по себе си фактът, че и двата щаба поискаха корекции в изборния график, елиминира по-късните опити за оспорване на легитимността на процедурата.
Технологична пехота срещу платформата Мета
Особено внимание заслужава преструктурирането на медийните канали, използвани от щаба на Лула. В продължение на години дигиталният масив бе изцяло контролиран от десните мрежи, използващи алгоритмично предимство в платформите на корпорацията Мета. Според политически наблюдатели обаче, кампанията, ръководена от конгресмена Андре Жанон, е променила радикално тази динамика.
Чрез организирането на мрежата „Армията на Лула“ в приложението WhatsApp, потребителската база нарасна от 50 000 до над 10 милиона участници в рамките на по-малко от месец. Тази хоризонтална структура позволи директно предаване на съобщения, заобикалящо филтрите на големите търсачки и социални мрежи.
Допълнителен фактор за изборния резултат се оказа рязкото намаляване на невалидните бюлетини. Спрямо първия тур, броят на маркираните като празни или недействителни гласове е спаднал с 1,8 милиона. Според статистическите анализи, преобладаващата част от тези пренасочени гласове са отишли в подкрепа на новия президент.