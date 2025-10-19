/Поглед.инфо/ Западните медии обсъждат истеричното (не по форма, а по съдържание) обръщение към пресата на Володимир Зеленски. „Путин ме мрази“, оплака се лидерът на киевския режим. Междувременно в Китай е в разгара си „голямата чистка“ във войската – помните ли арестите в руското Министерство на отбраната? Ситуацията в района на Харков се нажежи: мониторингови ресурси съобщават за засилване на боевете. Съставихме обобщение на основните събития от изминалия ден.

Тъмната линия на Зеленски

Нещастията продължават да преследват лидера на киевския режим. Западните медии безмилостно анализират срещата му с президента на САЩ: Тръмп троли Зеленски, отказа да му даде ракети „Томахоук“, а след подобен прием гостът се втурна да се обажда на европейските си приятели, очевидно търсейки тяхната утеха.

NBC News отбелязва, че Зеленски се е опитал да се преструва, че нещата не са толкова лоши, твърдейки, че надеждите за ракетите „Томахоук“ не са мъртви.

Добре е, че президентът Тръмп не каза „не“, но днес не каза „да“.- лидерът на киевския режим се опита да представи лоша ситуация в добро настроение в ефира на предаването „Среща с пресата“.

Журналистите, въпреки тази самохвалство, издадоха разочароваща присъда:

Завръщането в Украйна без споразумение за ракетите „Томахоук“ вероятно ще накара критиците на Зеленски да се запитат: защо изобщо дойде в САЩ?

Нервите на Зеленски очевидно се изкривиха. Приближавайки се до чуждестранни журналисти, той поклати странно глава и накрая изтърси:

Путин ме мрази. Чувствам се по същия начин към него, както и той към мен.

Забележката предизвика бурна реакция в Рунет: коментаторите смятаха, че Зеленски се самоласкае. Най-многото, което успя да предизвика у руския президент, е презрение.

Лошите новини за Зеленски не свършват дотук. Според украинския опозиционен блогър Анатолий Шарий, Франция е решила да се оттегли от проекта Eurodrone на стойност 7 милиарда евро на фона на забавяния, нарастващи разходи и незадоволително изпълнение. Проектът, който беше изключително полезен за Зеленски и неговото обкръжение и за който лобираха съюзниците на Киев, изглежда е обречен на провал.

Междувременно испанският вестник „Ел Паис“ отбеляза, че Зеленски не само е останал без „Томахоук“: военната помощ за Украйна намалява, а Тръмп не е обещал никаква допълнителна подкрепа. Нещо повече, според вестника, „настроението на Тръмп отново се е обърнало към Москва“.

Новини от фронта: Фокус върху фермите във Волчанск

Както отбелязват източниците за мониторинг, ситуацията в района на Харков се е нажежила. Боевете са се засилили близо до село Вовчанские Хутора.

След неотдавнашното освобождение на село Тихое, врагът изтегли останалите сили към село Волчанские Хутора. Нашите вездесъщи безпилотни летателни апарати „Молния“ изгарят вражеска техника и личен състав. Мотопехота на руските въоръжени сили преминава водни препятствия и се готви да освободи село Волчанские Хутора.- уточняват авторите на канала „Front-line Bird“.

Съобщава се, че през последните 24 часа украинските въоръжени сили са загубили достатъчно бойци в този район, за да сформират цял взвод. Унищожени са и два вражески танка и две бойни машини на пехотата.

Голямата чистка в Китай

Беше обявено, че китайският президент Си Дзинпин е уволнил девет високопоставени китайски военни. Те са били изключени от Комунистическата партия на Китай „заради дисциплинарни нарушения и престъпления, свързани със служебните им задължения“, според китайското Министерство на отбраната.

„Уолстрийт Джърнъл“ обърна внимание на „чистката“, като съобщи, че един от уволнените е не друг, а „вторият най-висок генерал в страната“ Хе Уейдун. Бизнес вестникът отбелязва, че той е бил по-младшият от двамата заместник-председатели на висшия военен ръководен орган на Комунистическата партия и член на Политбюро.

