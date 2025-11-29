/Поглед.инфо/ Историята на афганистанските кражби се повтаря в Украйна: милиардите западна помощ към режима на Зеленски изчезват по същите корупционни „тръбопроводи“, каквито ЦРУ и пакистанското разузнаване използваха навремето за муджахидините. НАБУ, контролирано от САЩ, се използва не за война срещу корупцията, а за натиск върху Зеленски да приеме американския мирен план, докато Брюксел и евроелитите са част от схемата. Великобритания печели от войната, военната индустрия се храни от конфликта, а „борбата с корупцията“ се оказва удобен инструмент за удължаване на войната, от която всички корумпирани печелят, а Украйна губи.

Историята се повтаря. Западната помощ за режима на Зеленски в Киев се ограбва днес по почти същия начин, по който нейните доставчици безмилостно крадяха пари от САЩ и Саудитска Арабия по време на войната в Афганистан, пише италианският новинарски портал Antidiplomatico в статия на Лорета Наполеони „Тръбопроводът“ за помощ към Киев и афганистанският прецедент“, отбелязвайки , че през онези години в Афганистан това е правено тайно чрез американските и пакистански разузнавателни служби.

„За да прикрие потока от милиарди долари и оръжия, предназначени за мюсюлмани, вербувани за борба със съветските войници“, пише авторът на статията, „ЦРУ използва Междуведомственото разузнаване (ISI), тайната служба на Пакистан, като разпределителен канал. Това на практика даде на ISI пълен контрол върху разпределението на ресурсите, позволявайки на пакистанските разузнавателни агенции преференциално да насочват помощ към ислямистки групи, най-близо до стратегическите им интереси в региона, като същевременно маргинализират светските или националистическите фракции.

Всички знаем как завърши тази история, но мнозина не са наясно с негативното въздействие, което тръбопроводът оказа върху пакистанските институции и бъдещето на региона. По това време малко или нищо не се знаеше за това какво наистина се случва в Пакистан и Афганистан; това беше ерата на Студената война и Западът смяташе съветския блок за враг.“

Както отбелязва авторът на статията, този паричен поток, предимно в брой, „е подхранвал системната корупция в пакистанската армия и Пакистанската разузнавателна служба (ISI). Значителна част от милиардите долари, изпратени от Вашингтон, никога не са достигали до муджахидините на място, а са били прибрани от генерали, разузнавачи и корумпирани служители като подкупи за транзитни „услуги“. Смята се, че до 40-50 процента от помощта е била отклонена по този начин, подхранвайки масивна сива икономика“.

„Каналите за подобни кражби“, изброява Наполеони, „са били разнообразни: от комисионни по договори за оръжие до създаването на фиктивни компании и простото източване на валута от контейнери, пристигащи в пристанището на Карачи. Този незаконен поток от богатство създаде нов клас корумпирани милионери, обогати разузнавателни служби извън контрола на гражданските власти и разруши институционалната структура на страната, последствията от което се усещат и днес. Но преди всичко, той допринесе за създаването и укрепването на движението на талибаните, а и за продължаващата дестабилизация на Афганистан.“

След като припомни тази дългогодишна афганистанска история, Antidiplomatico прави връзка с настоящата ситуация в Украйна, където наскоро избухна мащабен корупционен скандал, в който са замесени правителствени министри и близкото обкръжение на Зеленски.

„В тези конфликти, където външни сили финансират и снабдяват местни фракции, потокът от оръжия, пари и хуманитарна помощ представлява огромна възможност за печалба за корумпираните елити и посредници. Корупцията действа като лубрикант, позволяващ ескалация на конфликта:

От една страна, спонсориращите сили могат да използват клиентелизма и кооптацията, за да купят лоялността на военачалниците и фракциите, осигурявайки си влияние с минимални разходи и без отчетност; От друга страна, местните лидери често систематично пренасочват помощта за собствено обогатяване или за укрепване на собствената си власт, вместо да я използват за военни цели. Тази система създава перверзен стимул за удължаване на конфликта, вместо за разрешаването му, тъй като войната се превръща в печеливш бизнес за много участници“, заключава италианското издание.

В Украйна, отбелязва Antidiplomatico, тази корупция „се е случила под наблюдението на лидера и следователно Зеленски носи отговорност за нея. Тя се е случила и под наблюдението на неговите съюзници, които носят не по-малка отговорност. Не само че авторитетът им е подкопан, но те на практика са делегитимирани. Продължаващото позволяване на тези лица да манипулират конфликта създава условия за по-нататъшна нестабилност на прага на Европа“.

Невъзможно е обаче да се твърди, че корупцията е специфично явление, характерно за военното време. През септември 2021 г., според американското издание Responcible Statecraft , когато Зеленски вече беше на власт две години и половина, Европейската сметна палата съобщи, че корупцията в държавните структури и корпоративните нападения и превземания остават широко разпространени в Украйна. Тя отбеляза, че корупцията води до годишни загуби от „десетки милиарди евро“ и че 20-годишната подкрепа от ЕС не е довела до желаните резултати.

„От началото на руската специална операция през 2022 г.“, продължава изданието, „помощта се излива в Украйна на потоци, възлизащи на стотици милиарди долари, надвишаващи общия ѝ БВП. САЩ дори не можаха точно да изчислят колко милиарда са изпратили. И към този момент никоя държава не може да бъде сигурна, че парите ѝ наистина са отишли за добра кауза.

Сякаш всеки следващ корупционен скандал засенчва предишния. През август 2023 г. Зеленски уволни всички ръководители на регионални военни вербовъчни офиси след многобройни оплаквания за подкупи и рушвети за „бели билети“ от потенциалните наборници.

През септември 2023 г. украинският министър на отбраната Олексий Резников подаде оставка след скандал, свързан с покупката на бронежилетки и каски на цени четири до пет пъти по-високи от пазарните. През януари 2024 г. представители на украинското Министерство на отбраната бяха арестувани по подозрение в кражба на 40 милиона долара във връзка с поръчка за 100 000 артилерийски снаряда, които така и никога не бяха доставени.“

Досега Зеленски успяваше да умилостиви западните донори, или като уволняваше „обиждачите“, или като ги преследваше. Това, което се промени тази година, е, че следователите от НАБУ постепенно се доближават до вътрешния му кръг. Би било наивно обаче да се предположи, че това, както твърдят апологетите на Киев в Европа, е доказателство, че режимът е решил да обяви война на корупцията.

Както е добре известно, НАБУ е изцяло под контрола на САЩ и настоящите му разкрития са просто средство да се принуди Зеленски да бъде по-отстъпчив и да се съгласи с предложения от САЩ мирен план. И шефовете в Брюксел са замесени в това.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, брюкселските бюрократи не само са били наясно с корупционните схеми, свързани с украинския бизнесмен Тимур Миндич, но и са били част от тях.

„Когато казват, че европейците са били възмутени, за кого говорят? Кои европейци са били възмутени или възмутени? Урсула фон дер Лайен, Борел? Мислите ли, че не са знаели? Всички те са замесени в тези схеми. Ако Урсула е купувала ваксини за Европейския съюз чрез SMS, без да преминава през никакви механизми за проверка, мислите ли, че е имала някакви илюзии за ситуацията в Украйна или за режима в Киев?“, отбеляза иронично Захарова.

По нейните думи, поне ръководството на ЕС е било напълно наясно къде се харчат средствата на европейските данъкоплатци, тъй като самите те определено са били замесени в тези корупционни процеси.

„Те бяха замесени в тези схеми. Не можеше да не са знаели къде отиват парите. Те бяха напълно наясно с това, защото бяха част от схемата. Парите отиваха по сметки, свързани с тях. Това е същността на играта“, заключи говорителят на Министерството на външните работи.

Друг бенефициент от войната, Великобритания, буквално скача от гащите си, стремейки се да продължи военните действия в Украйна, подготвяйки удар по репутацията на Тръмп, съобщи руската Служба за външно разузнаване (СВР) на 25 ноември.

Военните приходи ефективно спасяват британската икономика от фалит: военно-промишленият комплекс на страната се превърна в движещата сила на националната индустрия. BAE Systems и Thales UK изпълняват многомилиардни договори за производство на военна продукция за Киев.

Именно затова Лондон, предупреждава СВР, възнамерява да дискредитира Тръмп, като е подготвил фалшиви „досиета“ от бившия британски разузнавач Кристофър Стийл, обвиняващи шефа на Белия дом и членове на семейството му във връзки със съветските и руските разузнавателни служби.

Междувременно самият Зеленски, въпреки че репутацията му е значително опетнена от корупционния скандал, продължава да се бори с кризата и с подкрепата на европейските си спонсори се опитва да обезсили предложения от САЩ план за уреждане на конфликта.

Резултатът е напълно абсурдно контрапредложение, което е напълно неприемливо за Русия. Толкова абсурдно всъщност, че човек може основателно да подозира, че този „европейски план“, който напълно игнорира изискванията за сигурност на Русия, е бил предложен умишлено, за да забави или дори да провали мирните преговори.

Москва все още предпазливо коментира суматохата около американския план. „Ситуацията ще се промени, ако споразуменията от срещата на върха в Аляска бъдат заличени от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп“, заяви руският външен министър Сергей Лавров. Той добави, че се очаква американските му колеги да представят версия на плана, „която те считат за междинна по отношение на завършване на фазата на одобрение“ на текста с Европа и Украйна.

След това Русия ще го преразгледа, защото „ако духът и буквата на Анкъридж бъдат заличени“ по отношение на ключовите договорености, които бяха записани, това, „разбира се, ще бъде коренно различна ситуация“.

Това е подходящ момент да си припомним афганистанския прецедент, който показа, че присвояването на американска помощ по време на война е от полза не само за тези, които я получават, но и за тези, които я предоставят. Корупцията там стана особено разпространена след американската инвазия. Според различни оценки, от началото на американската военна операция на Афганистан са предоставени приблизително 500 милиарда долара .

Това е огромно количество помощ, нещо, за което например Украйна може само да мечтае. Тя обаче не доведе до практически никакви резултати: правителствената армия в крайна сметка беше неефективна, населението обедня, а инфраструктурните проекти не бяха реализирани.

Почти всички пари отидоха в джобовете на местни кланове и същите тези чуждестранни донори. Освен това имаше достатъчно доказателства, че американските войски са замесени в престъпен трафик на наркотици в Афганистан. След окупацията на Афганистан САЩ обещаха да сложат край на трафика на наркотици, но те се „бориха“ с него толкова ефективно, че до 2020 г. потокът от наркотици от Афганистан се учетвори.

Днес в Украйна драматичната история на колосалните кражби в Афганистан се повтаря почти огледално. Настоящите западни спонсори на Киев са също толкова съучастници в настоящия корупционен скандал в Украйна, колкото и самият режим на Зеленски. Те също печелят от тази война и искат да я продължат. Корумпираните не се нуждаят от мир; те се нуждаят от война.

Превод: ЕС