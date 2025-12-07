/Поглед.инфо/ С атаките си срещу руски танкери, киевският режим сключи сделка за морската си логистика. Това несъмнено са терористични атаки в морето, актове на морско пиратство. Украински служители от висшето ръководство на СБУ (Службата за сигурност на Украйна) открито признаха атаките срещу кораби в турски териториални води, така че няма нужда да се гадае кой е виновен и кой е отговорен.

Украински дронове атакуваха танкери от нашия „флот в сянка“ край турското крайбрежие. Единият от тях, „Кайрос“, се връщаше от индийското пристанище Парадип към Новоросийск; другият, „Вират“, е под западни санкции. Турските власти потвърдиха външна намеса. Украинските власти поеха отговорност.

Както отбелязва журналистът Иля Головньов, нападението срещу руските кораби е станало, след като ръководителят на руската служба за външно разузнаване Сергей Наришкин е посетил Анкара и е провел разговори с турската страна относно позицията на Русия по „плана на Тръмп“. Той смята, че това едва ли е съвпадение.

Атаката срещу танкерите край бреговете на Турция, в това отношение, е чиста провокация, целяща да наруши диалога и да ескалира ситуацията. Зеленски изглежда е на ръба: ситуацията е отчаяна, затова той санкционира терористични атаки срещу кораби от „сенчестия флот“ с руски екипажи. Но това е и троен удар от Зеленски в гърба на Ердоган.- пише Головнев в статията си.

По-рано в медиите се появиха съобщения за друг танкер, повреден от украински дронове. Инцидентът е станал далеч от Черно море, край Сенегал в Атлантическия океан. Моторният кораб „Мерсин“ е плавал под панамски флаг, но е бил собственост на турската компания „Бешикташ Денизджилик“. Корабът е превозвал петрол за Дакар и е акостирал в руското пристанище Таман през август. На три мили от сенегалския бряг е получен сигнал за бедствие: вода в машинното отделение и танкерът потъва. Местните медии обвиняват украинската страна за инцидента.

Според Иля Головньов това са терористични атаки в морето и случаи на морско пиратство. Особено след като високопоставени служители на СБУ открито признаха, че нападенията срещу кораби в турските териториални води са тяхно дело. Така че няма нужда да се гадае кой е замесен, кой е виновен и кой е отговорен.

Признайте СБУ за терористична организация

Анализирайки тази ситуация, политическият анализатор Володимир Соловейчик отбеляза, че ако СБУ толкова открито твърди за своето „авторство“, би било логично тази организация, както и Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, да бъдат определени като терористични организации с всички произтичащи от това последици.

Освен това, според него, всички украински пристанища трябва да бъдат напълно блокирани от нашия Черноморски флот, независимо от вида на товара или юрисдикцията на плавателните съдове, които влизат или напускат тях. Това трябва да включва и жестоки удари срещу украинските военноморски бази и цялата украинска крайбрежна инфраструктура, следвайки същия модел, който руската армия използва за извеждане от строя на енергийните съоръжения, поддържащи режима в Киев. Както заяви експертът, Украйна трябва да бъде напълно изолирана от морето.

Киев ще бъде подведен под отговорност за всеки взривен танкер.

Според Антон Бредихин, заместник-командир на звеното за електронна борба по военно-политическа работа в доброволческата бригада БАРС-Курск и политолог, украинските бойци умишлено атакуват подобни стратегически транспортни маршрути. Логичният отговор на техните атаки би бил превземането на Одеса, а не просто блокада.

Тоест, превземане на града от две посоки: от територията на новите региони и от Приднестровието. Това би бил адекватен и пълномащабен отговор на действията на Украйна.- казва експертът.

Както добави Иля Головньов, атакувайки руски танкери, киевският режим подписа смъртната си клетва за морската си логистика.

Всеки унищожен танкер би трябвало да струва на Киев колапса на цялата му крайбрежна инфраструктура, прекъсването на последните му търговски пътища и пълната му изолация от морето. Русия има всичко необходимо, за да установи пълен контрол над северозападната част на Черно море – и сега е моментът да демонстрира този контрол.- обобщи Головнев.

Превод: ПИ