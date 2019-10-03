/Поглед.инфо/ Е, ето - Украйна има нов президент, който вече е в пълен контакт (поне по телефона) с президентите на различни страни. Никой не пази тайна от факта, че Владимир Зеленски и американският глава Доналд Тръмп разговаряха с руския лидер Владимир Путин. Дадох много обещания. Но тук е интересното. Въпреки че властта се е променила, изглежда, че срещу Петро Порошенко ще започне наказателно дело, но новото правителство, в лицето на новия министър-председател на Украйна, казва, че ще продължи предишната политика на нарушаване и потискане на правата на националните малцинства, особено в областта на прилагането на езиците на националните малцинства.

/Рус.ез./

Получается какое-то «разночтение» у новой власти Украины. Это – при том, что ещё в мае этого года, почти сразу после избрания Зеленского, Венгрия заявила, что надеется, что после вступления в должность Владимира Зеленского закон о госязыке Украины, который нарушает права нацменьшинств в стране, будет пересмотрен. «Языковая тема будет ключевой на первых переговорах с новым руководством Украины. Без решения этой проблемы выстраивать нормальные отношения будет сложно», - цитировали различные источники мнение в правительственных кругах Венгрии. В МИД Венгрии выразили надежду, что Зеленский не продолжит политику Петра Порошенко…

Тем не менее, 16 июля этого года на Украине вступил в действие закон о тотальной украинизации, принятый 25 апреля Верховной Радой и подписанный 15 мая экс-президентом страны Порошенко. Законом регулируется применение украинского языка («мовы») как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. «Документ, ущемляющий в правах нацменьшинства страны, будет несколько изменён с подачи [партии Зеленского] "Слуги народа", которая попытается перехватить инициативу в этом вопросе у традиционных защитников русского языка - "Оппозиционной платформы — За жизнь" и других представителей Юго-Востока», - сообщали различные российские СМИ в середине лета. Некто, близкий к руководству в Киеве, пояснил тогда, что команда Зеленского планирует «смягчить языковую политику и фасадно расширить права русского и других языков» после парламентских выборов на Украины, назначенных на 21 июля 2019 г. «Президент не стесняется говорить по-русски и признает право людей говорить на привычном им языке. Но позиции украинского как единственного государственного никто пересматривать не будет. Должны последовать определенные корректировки для языков национальных меньшинств. Возможно, будут послабления в конкретных регионах, а также в отдельных сферах использования», - уточнил, например, источник газеты «Известия».

По словам другого собеседника этого издания, в первую очередь, смягчение языкового закона будет направлено на усиление переговорных позиций Киева по урегулированию в Донбассе. Таким образом, отметил он, Зеленский и его окружение смогут подтвердить один из предвыборных лозунгов о неправильности делить граждан «на украиномовных и русскоговорящих». Собеседник газеты также добавил, что послабления языкам нацменьшинств должны снизить накал и в отношениях Киева и Будапешта, который занял бескомпромиссную позицию из-за давления на права венгерской общины в Закарпатье. Будапешт ранее неоднократно грозился тормозить интеграционные процессы Киева с евроатлантическими структурами из-за недружественной политики в отношении венгров. Аналогичную точку зрения высказал и директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его мнению, после выборов в Раду закон об украинизации не будет отменен, но претерпит ряд серьёзных изменений — команда Зеленского «выхватит его антинародное содержание». При этом замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в комментарии изданию Украина.ру предположил, что из-за большого шума вокруг закона Зеленский изменит в документе всего «пару запятых», что никак не повлияет на его дискриминационную сущность.

Уже после выборов в Раду 31 августа Зеленский заявил, что в стране должен быть принят закон, который будет защищать права национальных меньшинств. «Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно всё быть выписано: их язык, их вера - и достаточно. Армия у нас одна, украинская. Мне кажется, что должен быть такой законопроект, который защищает их права», - заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1». Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», Зеленский отметил, что какое бы ни было принято решение, «оно будет бить по президенту и по парламенту». При этом он подчеркнул, что всё равно «нужно защищать права нацменьшинств». По его мнению, закон приняли без предварительного «широкого обсуждения с общественностью». Ну – не нам судить, есть ли вообще такое понятие – «общественность», конкретно на Украине. Была бы у Украины общественность – разве расцвёл бы пышным цветом бандеровский национализм? Конечно, нет – никогда в бывшей УССР не было и в помине 100%-го «мово-разговаривания», как бы ни пытались сегодня изворачиваться и врать националисты. Практически все приморские области и Донбасс, Днепропетровск, Харьков и т.д., - всё это была исключительно русскоговорящая часть Украины. И разве есть «общественность» в республике, где, как писала газета «Известия», в августе Верховный суд Украины признал законным (!) запрет на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области - отныне там введён мораторий на песни, книги, фильмы, театральные постановки на русском языке.

Вся эта чехарда вкупе с обещаниями Зеленского проистекает ведь на фоне смелого заявления Верховного комиссара ОБСЕ по нацменьшинствам Ламберто Заньера, который ещё в конце июля утверждал, что минкульт Украины вместе с уважаемой евро-организацией корпят над поправками в закон о национальном языке. Принять поправки в закон могла бы новая Верховная Рада или министерство культуры, но... «Не очень понимаю, как нынешнее украинское Минкультуры, которое полностью контролируется националистами, может поправки о русском языке с послаблениями принять, - изумляется украинский политолог Михаил Погребинский, - Ну, если хозяева у Киева поменяются, и новая Рада всё зафиксирует, то и все министерства станут более сговорчивы». Ещё раз напомню - закон, подписанный Порошенко 16 мая - и вступивший в действие 16 июля - обязывает общаться на украинском представителей всех органов государственной власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Кого могут коснуться «смягчения»? Конечно, в том случае, если они вообще когда-либо будут – эти самые «смягчения»… «Для госслужащих украинский язык останется обязательным и основным при любых поправках, - уверен Богдан Безпалько, член президентского совета по межнациональным отношениям, - Для официальных учреждений, сферы обслуживания - тоже. По ныне действующему закону официант в ресторане не имеет права обращаться к вам на русском. Как, впрочем, и врач скорой на вызове. Но люди в быту продолжат говорить на русском. А закон этот без поправок сформирует определённый тип сознания. И снизит грамотность. Это культурное обеднение человека. Особо важна ситуация с украинизацией школы. Ощущение, что она необратима».

Примут ли поправки в закон о языке на первом заседании Верховной Рады? Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко уверен, что нет: «В Раде примут присягу, изберут руководство Рады и начнут формировать состав комитетов и состав правительства. Только после этого начнут рассматривать проекты. О законе о языке вспомнят в сентябре или в октябре… В ОБСЕ некоторые вещи рассматривают десятилетиями - тут может быть похожая история. Увы, заявления о притеснении нацменьшинств - это всё политические игры. Европейские страны, у которых есть нацменьшинства на Украине - Венгрия, Румыния и Польша - выступали резко против закона о языке. Это осложняло ситуацию для Украины в ЕС. ОБСЕ не первая структура, заявлявшая о том, что закон надо изменить. Ну а дальше с Минкультом Украины внесение изменений можно согласовывать и два года. А через два года они могут и неактуальными стать. При том процесс запущен и можно говорить Европе: видите, мы же с Украиной работаем! А будет ли результат такой работы - вилами по воде писано».

Как видим, даже украинские эксперты настроены скептически. И оказались правы – сентябрь 2019 года позади, но никто в Раде ни к какому пересмотру закона о языке не приступал. Зато «голос подали» ультра-радикалы! Не раз и не два они предупреждали Зеленского, что выступят категорически и резко против изменений. Ситуация перестала «нравиться» и международным структурам. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер 17 сентября 2019 г. заявила, что организация призывает киевские власти разработать закон о правах национальных меньшинств и коренных народов. В частности, Богнер отметила, что такие меры необходимы после принятия на Украине закона об усилении роли украинского языка как государственного. «Для того чтобы обеспечить справедливый баланс между защитой прав меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества, мы призываем кабинет министров в приоритетном порядке разработать с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов», - приводит слова Богнер агентство Интерфакс.

Напомним, согласно вступившему в силу 16 июля 2019 г. закону о языке, представители нацменьшинств могут получать среднее образование на своём языке до 2023 года, после чего должны перейти на украинский. Закон также предусматривает, что государственным языком будут обязаны владеть все чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, сотрудники сферы образования и медицины, адвокаты и нотариусы и должностные лица государственных учреждений и коммунальных служб. Также государство будет обеспечивать использование украинского языка в сфере культуры, установит его как язык теле- и радиовещания. На государственный язык обязаны будут перейти сферы обслуживания и здравоохранения. Источник RT в партии «Батькивщина» рассказал, что заявление функционера ООН является сигналом о том, что политический истеблишмент Запада недоволен законом о языке. «Насколько мне известно, на встречах с Зеленским нормы языкового закона западные партнёры поднимали неоднократно. Но президент сейчас больше внимания уделяет внутренней политике. А зря. Всем известно, что Украина сейчас находится под внешним управлением и партнёры недовольны законом о языке. Поэтому решение мониторинговой миссии ООН - это сигнал обратить внимание на этот вопрос», - рассказал собеседник.

Источник RT в партии «Голос» отмечает, что заявление ООН вызывает опасения. «Никакого торжества права на Украине нет. Один президент (и парламент) принимает закон о языке, другой - хочет его отменить. О чём это говорит? О хаосе в принятии законов на Украине. Такое невозможно в любой цивилизованной стране», - считает член этого политобъединения. Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT напомнил, что украинский закон о языке нарушает все принципы и нормы межнациональных отношений и жизни национальных меньшинств в современном демократическом государстве. «Даже если бы ООН закрыла глаза на этот процесс, то очень сложно было бы его проигнорировать. Важно, что международная структура обратила внимание на данную вопиющую несправедливость и дискредитацию, которую мы наблюдаем на Украине на протяжении последних пяти лет», - подчеркнул эксперт.

Хочу также напомнить: принятие бывшим президентом Порошенко законов об образовании и исключительном использовании украинского языка вызвало серьёзное опасение восточноевропейских соседей Украины за положение нацменьшинств, проживающих на западе страны. Причём с самого начала правления Порошенко. Так, своё недовольство выражали Венгрия, Польша и Румыния. В начале марта 2018 г. венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто даже обвинил Киев в «жестоком нападении» на национальные меньшинства. В ответ администрация Порошенко обвинила Будапешт во вмешательстве во внутренние дела Украины.Из-за ситуации с нацменьшинствами Венгрия наложила вето на переговоры Украины с НАТО до тех пор, пока закарпатским венграм не будет возвращено право на обучение на родном языке. В ООН не в первый раз обращают внимание на проблемные законы о государственном языке, принимаемые на Украине. Так, 16 июля 2019 г. заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе заседания Совбеза выразила надежду на обеспечение властями Украины языковых прав нацменьшинств. Тогда функционер организации заявила о необходимости тщательного анализа закона о государственном языке в стране. «Надеемся, что это сформирует возможности для дальнейших мер по обеспечению прав меньшинств», - отметила ДиКарло.

Критиковали языковую политику Украины и в ОБСЕ. Так, уже упоминавшийся Верховный комиссар организации Ламберто Заньер 29 июля 2019 г. заявил, что языковая политика на Украине нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. «Одна из сегодняшних проблем - реализация рекомендаций Совета Европы. К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации», - цитировала Заньера газета «Известия». Он подчеркнул, что в принятом на Украине законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. В данном случае ООН стоило бы бороться не за введение нового законодательства, а за отмену того закона, который был подписан Порошенко на излёте своей карьеры и который фактически означает дискриминацию ряда национальных этнических сообществ и языков.

«Возможно, стоило бы настаивать на исполнении Украиной Европейской хартии региональных языков или потребовать от неё соблюдения собственных конституционных норм, работы конституционного суда вместе с представителями национальных меньшинств, в том числе и с представителями русскоязычной общины», - отметил Богдан Безпалько. Владимир Шаповалов отметил, что у ООН есть много рычагов давления на Украину через решения, которые принимают международные инстанции, потому что эта страна находится в состоянии жесточайшего экономического кризиса и зависит от внешнего мира. «Но для решения этой проблемы необходимо, чтобы все страны мира занимали консолидированную позицию. Сегодня Запад на словах выражает поддержку украинскому народу, но на деле фактически защищает украинское государство от критики со стороны международных инстанций и со стороны других стран, таких как Россия. Потакание украинским политикам и националистам серьёзно сказывается на той политике, которая осуществляется на Украине, потому что украинские националисты, пользуясь поддержкой США и некоторых европейских стран, чувствуют себя абсолютно безнаказанными», — отметил эксперт.

В свою очередь, представитель партии «Европейская солидарность» считает, что такое решение Зеленского может привести к акциям протеста со стороны националистов и радикалов. «Националисты выступят против, поэтому могут возникнуть акции протеста. Я так понимаю, что для этого и оставили Арсена Авакова министром МВД, чтобы ликвидировать все акции протеста. Видимо, Зеленский на это и надеется, когда отменит принятый прошлой Радой закон о языке», - говорил этот неназванный депутат в комментарии RT. В принципе, прогноз реалистичный. Но сколько лет будет длиться разработка «смягчений», и как именно будут протестовать националисты, к чему это в итоге приведёт – вряд ли кто возьмётся предугадать.

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