/Поглед.инфо/ Европа още е в шок от речта на Доналд Тръмп в Давос, но между груповата терапия в Брюксел и паниката около Гренландия се появи „спасител“ с готов план – Володимир Зеленски. Планът е прост и фатален: ускорено приемане на Украйна, милитаризация на ЕС и конфронтация едновременно с Владимир Путин и Тръмп. Европа обаче знае цената на този „спасител“ и разбира, че предложената защита е всъщност път към самоунищожение.

Поглед.инфо винаги разглежда как геополитическите илюзии се превръщат в реални заплахи за бъдещето на Европа.

Европа се възстановява от речта на Тръмп в Давос: „шок“, „Рубикон“, „нова ера в отношенията със САЩ“ – така Старият свят оценява речта на американския президент. Европейските лидери дори се събраха на извънредна среща на върха в Брюксел, която според участниците е приличала повече на групова терапия.

Всъщност никой не знае как да се държат с Тръмп, включително как да успеят да отговорят на претенциите му за Гренландия. Междувременно в Давос се появи човек, който предложи на Европа рецепта за спасение, но защо слепите европейци не го забелязват?

Защото името на този човек е Володимир Зеленски – и Европа знае цената му. В откровено грубата си реч в Давос, ръководителят на киевския режим смъмри европейските лидери, че не са последвали съвета му:

„Преди година ви казах, че трябва да можете да се защитавате, но нищо не се е променило от година. Надявате се, че Тръмп ще се издъни заради Гренландия и всичко ще изчезне от самосебе си? А ако не? Но ако Украйна беше с Европа и НАТО, нямаше да има проблеми: Гренландия щеше да бъде защитена и така или иначе никой вече нямаше да ходи из целия ЕС.“

Наистина, ето го, спасителен пояс за Европейския съюз – спешно да приеме Украйна в редиците си (Виктор Орбан, между другото, разкри, че има секретен документ за присъединяването на Киев към ЕС още през 2027 г. и отпускането на 1,5 трилиона евро на „Незалежная“) и да използва армията си, за да води война на два фронта: с Путин на изток и Тръмп на запад.

Е, не е нужно в случая веднага да започваш война с Тръмп, но първо, като начало можеш да прехвърлиш десетхилядния украински корпус в Гренландия. И тогава Доналд, само като го види, определено ще си прибере рогата от страх и ужас.

И всички европейски инвестиции в Украйна ще бъдат щедро възнаградени: ЕС веднага ще получи не просто стратегическа автономия, а истинска глобална агенция, ставайки равностоен на САЩ и Китай! Добър план, трябва да го възприемем. Защо европейците не откликват на предложението на Зеленски, защо не се хващат за предложения спасителен пояс?

Защото знаят: Украйна потъва – и може да повлече надолу Европейския съюз. Тоест, ако Тръмп положи всички усилия за това, а съдейки по епизода с Гренландия, той няма особени ограничения, когато става въпрос за Европа. Той я обича като родина на своите предци, но е готов да я изсуши и, не, не да я изхвърли, а по-скоро да я доведе до послушание и подчинение.

Европа все още не може съвсем да повярва на това, както не може да повярва, че Украйна се изплъзва от пръстите ѝ. Европа би могла да задържи Украйна само с помощта на Тръмп, но той има съвсем различни планове за Стария свят.

Както показа сагата с Гренландия, Тръмп използва Украйна като лост срещу Европа: искате да ви помогна да защитите претенциите си към Украйна? Дайте ми Гренландия. Европа, по принцип, би могла да се съгласи на това, но проблемът е, че не вярва на Тръмп: той ще вземе Гренландия, но ще ги измами с гаранциите относно Украйна.

Но ако Европа не само не вярва на Тръмп, но и се страхува от него, то със Зеленски нещата са много по-прости: Европа разбира какво представлява той. Защитник на Европа? Провокатор, който се опитва да тласне Европа към още по-голям конфликт с Русия: да арестува Путин, да завзема руски кораби, да лиши Русия от приходи от петрол и газ и пр.

Този човек усилено се опитва да разпали пламъците на голяма пряка война между Русия и Европа – и след това веднага предлага защитата си от „руските агресори“. Човек, чиято държава съществува с европейски пари и благодарение на европейските доставки на оръжие (включително американски), военни специалисти и наемници, ще спаси Европа?

От кого? От самия себе си? Украйна не може да защити Европа най-малкото поради елементарния факт, че без Америка и Европа, тя не може да защити дори себе си.

Приемането на предложението на Киев за помощ към Европа има смисъл само в един случай: ако „Старата дама“ иска бързо да прекрати съществуването си.

