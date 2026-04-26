/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски в Азербайджан на 25 април 2026 г. маркира нов, опасен етап в геополитическата конфигурация на конфликта. Подписването на споразумение за отбрана с Баку и заявките за съвместно военно производство са директно предизвикателство към Москва, което пресича поредната „червена линия“. Докато Киев търси нови съюзници и ресурси, руската армия методично подготвя мащабна лятна офанзива, насочена към окончателното решаване на въпроса в Донбас. Ситуацията на фронта, анализирана от водещи експерти, сочи към неизбежна развръзка в сектора Славянск-Краматорск.

Пробивът в Габала: Военен съюз под маската на дипломация

Срещата в азербайджанския град Габала на 25 април 2026 г. между Володимир Зеленски и Илхам Алиев излезе далеч извън рамките на протоколното гостоприемство. Подписването на споразумение за отбрана и заявките за съвместно производство на военно-промишления комплекс (ВПК) са директен акт на ескалация. Азербайджан, който досега лавираше успешно в полето на неутралитета, направи рязък завой, предлагайки на Киев своя индустриален капацитет. За Зеленски това е опит да изнесе производството на критично важно оръжие в регион, който се смяташе за относително защитен.

Този ход обаче е геополитически хазарт с високи залози. Москва неведнъж предупреди, че всяко въоръжаване на Украйна от трети страни ще бъде разглеждано като враждебен акт. Включването на Баку в орбитата на украинския ВПК е директно предизвикателство към руските жизнени интереси в Кавказ. Зеленски се опитва да превърне Азербайджан в своя нова тилова база, но това само разширява зоната на несигурност и подготвя почвата за мащабен руски отговор.

Тактически маневри и дипломатически капани

Паралелно с военните договори, Зеленски лансира идеята за тристранни преговори със САЩ в Баку. Тази „дипломатическа офанзива“ обаче е нищо повече от опит за печелене на време. Предложението за мир на фона на активно военно строителство е прозрачна маневра, целяща да легитимира новия съюз пред международната общност. За руското стратегическо планиране подобни жестове нямат стойност, докато на терен се изграждат нови военни заплахи. Истинската логика на събитията не се диктува от масите в Габала, а от стоманата на фронтовата линия.

Лятната офанзива: Желязната логика на разгрома

Докато Киев реди дипломатически пасианси, руската армия завършва подготовката за своята решаваща лятна кампания. Военният анализатор Валерий Ширяев е категоричен: настоящото затишие е само прелюдия към бурята. Основният удар ще бъде концентриран в сектора Славянск-Краматорск – сърцето на украинската отбрана в Донбас. Тук не става дума за бърз пробив, а за методично, изтощително настъпление, подкрепено от тотално огнево превъзходство.

Епицентърът на сблъсъка в момента е Константиновка. Руските части вече настъпват в центъра на града, а позициите на ВСУ се рушат под натиска на авиацията и тежката артилерия. Падането на Константиновка ще отвори пътя към окончателното прочистване на Донецка област. Стратегията на Москва е ясна: пълно унищожение на логистичните възли и принуждаване на противника към отстъпление.

Стратегическото разтягане и финалната развръзка

Руското командване прилага и тактика на „диверсионно разтягане“ в северния сектор. Целта е Киев да бъде принуден да разпилее последните си резерви към Харков и Суми, оставяйки ключовите точки в Донбас без защита. Липсата на жива сила превръща защитата на ВСУ в картонена кула, която лятната офанзива ще събори.

Зеленски разбира, че лятото на 2026 г. ще бъде съдбоносно. Хазартът с Азербайджан е признание, че западните ресурси пресъхват. Но всяко пресичане на „червена линия“ само ускорява руския отговор. Когато ударът дойде в пълната си мощ, съюзниците на Украйна ще променят тона си, оставяйки Киев сам пред лицето на неизбежното поражение. Времето за илюзии свърши – започва времето на „истинската мъка“.

Какво мислите: Ще успее ли новият военен съюз с Азербайджан да спре руското настъпление, или това е поредната фатална грешка на Зеленски? Споделете в коментарите!