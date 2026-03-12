/Поглед.инфо/ Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, направи първото си програмно обръщение към нацията, в което отправи ултиматум към Вашингтон и Тел Авив. На фона на съобщенията, че е ранен, той обеща безмилостно възмездие за иранските жертви. Информацията, предадена от РИА Новости, чертае контурите на една мащабна ескалация в региона, която заплашва да парализира световната икономика.

Наследството на Али Хаменей и възходът на Моджтаба в условията на война

Светът е изправен пред нова, още по-непредсказуема глава от близкоизточния конфликт. След трагичната гибел на бившия върховен лидер Али Хаменей на 28 февруари, Иран потъна в 40-дневен траур, но политическият вакуум бе запълнен светкавично. След кратко управление на временен съвет, властта бе поета от неговия син – Моджтаба Хаменей. Това не е просто династическа смяна, а сигнал за мобилизация на всички ресурси на Ислямската република в момент на екзистенциална заплаха.

Първото обръщение на Моджтаба Хаменей не остави място за илюзии относно бъдещия курс на Техеран. Въпреки информацията от иранското външно министерство, че новият лидер е ранен – факт, който вероятно ще послужи за допълнително радикализиране на неговите поддръжници – той демонстрира непоколебима воля. „Уверявам всички, че няма да се поколебаем да отмъстим за кръвта на вашите мъченици“, заяви той, подчертавайки, че Иран няма да отстъпи пред военната мощ на обединените сили на САЩ и Израел.

Ормузкият проток като енергийното бесило за световната икономика

Един от най-критичните моменти в речта на Хаменей-младши бе потвърждаването на пълната блокада на Ормузкия проток. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този воден път е жизненоважната артерия на световния енергиен пазар. През него преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ (LNG). Решението на Техеран да държи протока затворен на практика означава обявяване на икономическа война не само на Запада, но и на всички глобални потребители на енергия.

Хаменей е категоричен: Ормузкият проток ще се използва като стратегически лост. Иран разбира, че военната му мощ в конвенционален смисъл може да бъде подложена на изпитание, но геополитическото му положение му дава възможност да предизвика глобален икономически колапс. Спирането на корабоплаването вече е факт, а цените на енергоносителите се очаква да достигнат нива, които ще поставят индустриалния свят на колене. Техеран ясно заявява, че ако той не може да изнася и да живее в мир, то и останалата част от света няма да има този лукс.

Стратегията на „новите фронтове“ и подготовката за сухопътна инвазия

Военната кампания на САЩ и Израел навлиза във втората си седмица, а целите стават все по-агресивни. Докато Тел Авив официално декларира, че се стреми да предотврати ядреното въоръжаване на Иран, Вашингтон премина границата на „прецизните удари“ и открито призовава за сваляне на режима и унищожаване на военния потенциал на страната. В отговор на това, Моджтаба Хаменей предупреди, че Иран е готов да отвори „нови фронтове“.

Това е директна заплаха за активиране на цялата „Ос на съпротивата“ в региона – от Хизбула в Ливан до хутите в Йемен и проиранските милиции в Ирак и Сирия. Анализът на Поглед.инфо сочи, че Иран вече не се ограничава до дефанзивна стратегия. Техеран е подготвен за сценарий, включващ сухопътна инвазия от страна на САЩ. Иранският посланик потвърди, че армията и Корпусът на стражите на ислямската революция са в пълна бойна готовност да превърнат иранската пустиня в гробище за чуждите войски.

Ултиматумът към арабските съседи и краят на американското присъствие

Важен дипломатически елемент в речта на Хаменей бе призивът към съседните държави в Близкия изток. Той поиска незабавно затваряне на американските военни бази в региона. Това е ултиматум към монархиите от Персийския залив и другите съюзници на Вашингтон: или заставате на страната на регионалната сигурност и конструктивните отношения с Иран, или се превръщате в легитимни цели.

„Предупредихме още преди да започнем атаката, че ще атакуваме базите. А сега сме принудени да продължим да го правим“, подчерта новият върховен лидер. Това изказване цели да разколебае арабските столици и да ги принуди да откажат логистична подкрепа на американските сили. Иран се опитва да изолира Израел и САЩ, представяйки ги като външни агресори, които носят само разруха за ислямския свят.

Геополитическата шахматна дъска: Без преговори, само съпротива

Към днешна дата Техеран не вижда смисъл във възобновяването на каквито и да е преговори. Дипломацията е мъртва, а мястото й е заето от езика на ракетите и икономическите блокади. Хаменей поиска и директни обезщетения от Вашингтон и Тел Авив за нанесените щети – искане, което в настоящия контекст звучи не като покана за диалог, а като подигравка с претенциите на Запада за хегемония.

В тази нагнетена атмосфера Иран залага всичко на карта. С новия си лидер, който носи името и тежестта на своя баща, страната се подготвя за дълга и изтощителна война. Светът наблюдава със затаен дъх, докато Ормузкият проток остава затворен, а фронтовете се множат. Както често сме предупреждавали в Поглед.инфо, подценяването на иранската решимост винаги е водило до стратегически грешки на Запада, но този път залогът е самата стабилност на глобалния ред.

