/Поглед.инфо/ Най-после леля Урсула ни намери нови залъгалки. Откакто изтекоха всякакви видове срокове, а заедно с тях и надеждите, че нещо все пак ще се промени в Украйна и ще започне несловесна, действена работа за спиране на тази ужасна война, нещата съвсем се запънаха. Брюкселските планове за мащабна програма за въоръжаване на Европейския съюз се оказаха една елементарна сделка от 800 милиарда, които трябва да получи САЩ за да произведе оръжията, с които да ни въоръжи.

Елементарна сделката наистина, но само като търговски факт. Финансовото й съдържание обаче е предречен колапс за европейската икономика. Приказките, че по-голямата част от тези пари ще съживят европейската промишленост позаглъхнаха. Даже и в дворовете на „Райнметал“ дума не се чува за това, а камо ли в останалите територии, където не само в Германия на пачки изхвърлят работници на улицата. Ентусиазмът на САЩ от началото се превърна последно време в нещо като бабешко вайкане за непослушните и лоши хора без значение дали са Путин или Зеленски, или европейския елит. Бабешкото вайкане по принцип се свързва със беззъби възможности за реакция. Аналогията с поведението на Тръмп и администрацията му съвсем не е случайна. Можеш да си погасил не знам колко войни из Африка и на други места между разни племена и народи, но е ясно за всички, че като велика сила ако не разрешиш украинския гамбит, ще станеш за резил. И никой няма да се сети за предишните ти подвизи. Това е кошмарът на Тръмп, Последиците от тези нефелни амбиции обаче почувстваха и най-верните му европартньори. Страните им буквално пламнаха, по площадите и улиците хората в един глас макар и на разни езици искат само едно – промяна. Това, че дори в Германия започнаха да си избиват опонентите или в Молдова си изписват по поръчка изборните резултати, едва ли ще промени картинката, по-скоро напротив. Нещата видимо вече се осъзнават от кръжока брюкселски експериментатори. Там разбраха, че трябва бързо да се намери нещо, което да отклони вниманието на колкото се може повече хора от насъщните проблеми и да ги върне към въпроса за оцеляването. Страхът за оцеляване винаги е бил спасителният пояс за брюкселските лидери. Той е и тяхната защита, буквално, техният пояс, който да ги спаси от удавяне в хаоса, който са създали. И ето че се появиха дроновете - една удобна плячка за медийна пропаганда и за популистки политически действия. Ерго, снесоха и решението - ще строим, не завод, не икономика, ще строим стена срещу дронове. Казано на военнотехнически език ще правим прашки срещу птички. Прашките обаче ще бъдат не само електронни, но и златни по цена, което ще рече, че отново ще са бръкне в джобовете ни. Самото намерение звучи достойно за впечатляване на наивници. Представите си една цяла грамадна стена, която ще ни опаше от край до край. Една такава супер електронна рибарска мрежа през което няма да се промуши никакво дронче, било то с лейкопласти вързано или от шперплат направено. И най-после всички ще се успокоим, че сме надеждно защитени. Е, сигурно ще се намерят наивни хора, които биха запитали абсолютно лаишки и без военна подготовка, дали тази мрежа ще ни опазили от ракетите и от самолетите, ако започнем желаната от „желаещите“ война срещу Русия. А като се чуе логичния отговор, няма как да не се появи вторият въпрос, за какво всъщност ще даваме всичките тези пари, след като дроновете като елемент на военно оборудване би следвало да бъдат сложени на масата на преговорите, а там с думи прости и с достатъчно ум и усилие едновременно да се реши въпроса и с тях, и със самолетите, и с ракетите. Защото е наивно да тръгваш на война с някого и да си въобразяваш, че ще се опазиш, ако издигнеш рибарска мрежа за да прихващаш лошите птички. Прилича малко на онези времена, когато ни учеха да се защитаваме от атомен взрив като се увием в бял чаршаф.

Военни специалисти, които, естествено, никой няма да чуе, вече експертно, но и тревожно по сайтовете обръщат внимание, че всеки дрон може индивидуално и целево да се унищожи с още по- универсални средства и главното достъпни и като цена и като ефективност, без да е нужно да се правят такива мегащуротии. В тази връзка ще се реша да споделя една клюка или нека я наречем непотвърдена информация за да е по-интелигентно. Или, за да не си създам проблеми, ще кажа, че е слух, но далеч не приличаш на фейк-информация. Твърди се, че точно български умници са изобретили универсално устройство за прехващане и обезопасяване на дронове. Нещо повече, то, казват, вече работи и е откупено от чужбински купувачи, където се справя отлично със задачите си. Също се говори, че тези нашенци са думкали тъпан из нашите инстанции, но никой не им е обърнал внимание. Гатанка, за чийто отговор веднага ще се сетят въпросните инстанции, на които много добре би трябвало да им е известен този „слух“. Но това си е чисто наша българска работа. Може и да го имаме, но е по-добре да не си го произвеждаме сами, за да не направим грешка, а да чакаме да ни го изпратят от натовския магазин, та да ни е мирна главицата.

Като сме тръгнали въпроси да задаваме, има още един, който да се чуди човек дали да го зададе или не. Дали, ако някой реши да ни нападне – хайде да не казваме, че само ще е Русия, за да не дърпаме дявола за опашката -, ще тръгне да воюва срещу нас само с дронове. Не е за вярване. Тогава май ще е по-добре да издигнем пак една желязна стена като онази през студената война, само че, както каза Кисинджър, този път два пъти по-висока и два пъти по-широка, която да ни пази от всичко, и от ракети, и от самолети, и, разбира се, от дронове. Имаме обаче пример какво се случва и с такива стени. Преди 35 години разрушихме такава стена и помним какво стана – хората започнаха да живеят по-добре, по-щастливи, по-задружно, по европейски. Това ли ще ни е пътят към щастливото бъдеще, който ни предлага леля Урсула – да изградим стена, която после да разрушим, за да стигнем до желаното?