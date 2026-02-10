/Поглед.инфо/ В своя нов мащабен анализ за РИА Новости, дипломатът Александър Яковенко разглежда залеза на еднополярния свят и неизбежното завръщане към класическата дипломация. Въпреки опитите на Вашингтон да наложи илюзорния концепт за "мир чрез сила", глобалното мнозинство вече диктува нови правила на равнопоставеност и взаимен интерес.

Смъртта и възкресението на международния диалог

През последните няколко десетилетия бяхме свидетели на парадоксален процес – системното погребване на дипломацията като инструмент за регулиране на международните отношения. В епохата на абсолютната еднополярност, въпросът "защо ни е дипломация?" изглеждаше логичен за архитектите на глобалната империя. Когато властовата вертикала е съсредоточена в една-единствена точка – Вашингтон, нуждите от преговори отстъпват място на прекия диктат.

Дипломацията по дефиниция предполага диалог при равни условия, зачитане на суверенитета и търсене на компромис. В света на "реда, основан на правила", тези принципи бяха заменени от безкрайни консултации в тесен кръг от послушни съюзници, където решенията се вземаха предварително, а останалият свят просто беше информиран за тях. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че именно това разрушаване на дипломатическата основа доведе до днешната системна криза, в която международното право е подменено от волунтаризма на една залязваща суперсила.

Илюзията "Мир чрез сила" и новите реалности

Днес, когато многополярността е вече свършен факт, Западът се опитва да се върне към старата си реторика под нова опаковка. Концепцията "мир чрез сила", лансирана от администрацията на Тръмп и поддържана от фигури като Марко Рубио, е ясен сигнал, че САЩ не са готови за равноправен диалог. Те планират да преговарят от позиция на сила, опитвайки се да възстановят контрола върху въоръженията, който сами разрушиха с изтичането на договори като СТАРТ.

Този подход обаче се сблъсква с фундаментална промяна в геополитическата архитектура. Докато Вашингтон размахва тоягата, останалата част от света – Глобалният Юг и Изток – изгражда съвсем различен модел. В рамките на БРИКС и ШОС дипломацията не е просто формалност, а жизненоважна тъкан на отношенията. Тук никой не извива ръце и никой не диктува националните интереси на другия. Това е завръщане към класическата дипломация, която мнозина на Запад смятаха за остаряла, но която се оказва единственият устойчив път напред.

Европейската шизофрения: Санкции, обиди и скрит страх

Европа се намира в състояние на тежък когнитивен дисонанс. От една страна, тя следва плътно американската линия на демонизация на Русия и налагане на безпрецедентни санкции. От друга страна, дори най-яростните критици на Москва в Брюксел не смеят да прекъснат напълно дипломатическите отношения или да обявят официално война. Както често се отбелязва на страниците на Поглед.инфо, европейските елити са наясно, че пълният разрив с Русия означава икономическо и геополитическо самоубийство.

Белгийският премиер наскоро напомни на колегите си в ЕС, че конфискацията на руските активи е опасна граница, която може да има необратими последици. Западът формално не е във война, но се държи така, сякаш е в състояние на тотална конфронтация, прибягвайки до език на обиди, който през XVIII век би бил достатъчен повод за незабавно започване на военни действия. Тази политика на "нито мир, нито война", напомняща за подхода на Троцки в Брест-Литовск, е гарнирана с тонове медийна пропаганда, която надминава дори джингоизма от времето на Кримската война.

Крахът на сделките на Тръмп и суверенитетът на съюзниците

Опитът на Доналд Тръмп да превърне геополитиката в поредица от бизнес сделки по негови правила също среща сериозна съпротива. Дори най-близките съюзници на САЩ започват да правят разлика между "американското лидерство" и собствения си национален суверенитет. Моделът на "тютюневото отделение", в който Западът се изолира от реалните проблеми на света, вече не работи.

Господството на Запада е изхабено "до дупки". Сферата на класическата дипломация неизбежно ще се разширява, защото "изкуството на възможното" няма рационална алтернатива. В свят на ядрени оръжия и глобална икономическа взаимозависимост, опитите за налагане на воля чрез натиск водят единствено до задънена улица.

Към "Златния век" на дипломацията

Рано или късно, западните столици ще бъдат принудени да се присъединят към дипломатическия клуб на Глобалното мнозинство. Те вече са редовни посетители в Пекин и Ню Делхи, не защото искат, а защото няма друг начин да защитят остатъците от своите интереси. Златният век на дипломацията е съвсем близо, защото светът вече не е готов да живее под диктата на една държава или един блок.

Връщането към принципите на взаимното зачитане и суверенното формулиране на интересите е не просто пожелание, а геополитическа необходимост. Русия, със своята активна роля в БРИКС и ШОС, вече трасира този път, показвайки, че бъдещето принадлежи на тези, които владеят изкуството на диалога, а не на тези, които разчитат единствено на грубата сила и санкционния натиск.

