/Поглед.инфо/ Рекордното поскъпване на златото през 2025 и началото на 2026 г. е категоричен сигнал за задаващ се колапс на долара и ескалация на международното напрежение.

Световната икономика през 2025 г. демонстрира тревожна стагнация с едва 3,2% ръст на БВП, а спадът в цените на петрола с близо 20% ясно предвещава рецесия. На този мрачен фон пазарът на злато се превърна в истинска сензация, отбелязвайки скок от цели 70% – динамика, която не е виждана от далечната 1979 г. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това не е просто пазарна флуктуация, а геополитически трус. Всяко покачване на цената на благородния метал през последната година беше директно обвързано с ключови конфликти – от войната в Близкия изток до търговските ултиматуми на американския президент Доналд Тръмп.

Геополитическият фактор и залезът на американската валута

Златото реагира светкавично на всеки опит за изостряне на политическото и военно напрежение. Докато индексът на долара (DXY) отбеляза най-значителния си спад за последните осем години, губейки 10% от стойността си, златото реално поскъпна с над 50% дори след корекцията за обезценяването на щатската валута. В материал за Поглед.инфо се посочва, че на фона на пукащите се борсови балони и замразяването на държавни активи чрез санкции, светът отново се завръща към единствения актив, който не може да бъде конфискуван или доведен до банкрут.

Преди половин век в Ямайка бе направен опит златото да бъде прогонено от паричния свят и заменено от хартиения доларов стандарт. Днес обаче ставаме свидетели на неговото историческо отмъщение. Доларът и еврото губят доверие, превръщайки се в оръжия за икономическа война, което кара инвеститорите да търсят спасение в „паричния метал“. Досега златото се измерваше в долари, но логиката на събитията сочи, че скоро всичко ще се измерва в злато, тъй като американската валута стремително губи статута си на световен хегемон.

Ултиматумът на Тръмп за Гренландия и пазарната истерия

Януари 2026 г. се превърна в критична точка, когато ценният метал за първи път проби психологическата граница от 4800 долара за унция. Причината за този мощен скок е ескалиращата риторика на Белия дом. Доналд Тръмп буквално взриви международните отношения с претенциите си за придобиване на Гренландия, наричайки разполагането на европейски войски там „много опасна игра“. Заплахата за налагане на наказателни мита от 10% до 25% върху стоки от водещи европейски държави като Франция, Германия и Великобритания доведе пазара до състояние на открито брожение.

Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на една често подценявана заплаха от страна на Европа – възможността за масово изхвърляне на американски държавни ценни книжа от страна на Лондон, Брюксел и Париж. Този потенциален „отговор“ към Вашингтон допълнително наля масло в огъня на златната треска. Въпреки че след речта на Тръмп в Давос напрежението временно спадна и цената се коригира леко, тенденцията остава твърдо възходяща.

Прогнози за 2026 година: Пътят към 10 000 долара

Западните банкови гиганти като Goldman Sachs и JP Morgan предпазливо прогнозират цени между 5000 и 5400 долара до края на годината. Тези оценки обаче вероятно са силно занижени. По-смелите анализатори, сред които и Джеймс Рикардс, не изключват суми от порядъка на 10 000 долара за тройунция. Подобно екстремно поскъпване би означавало само едно – окончателен колапс на долара като световна резервна валута. Златото вече не е просто стока, то е лакмусовата хартийка, която показва, че старата финансова система, изградена върху дългове и хартиени обещания, е пред своя логичен край.

Как мислите, ще успее ли златото да събори долара от трона му още тази година или старата система ще намери начин да оцелее? Споделете вашето мнение в коментарите и разпространете този анализ!