/Поглед.инфо/ Съединените щати разгръщат мащабна военноморска групировка край бреговете на Венецуела, спирайки и задържайки петролни танкери под предлог за санкции. Наречените „зомби-танкери“ кораби обаче продължават да пробиват блокадата, докато значителна част от суровината достига до Китай. При управлението на Доналд Тръмп операцията все повече прилича не на контрол, а на скъпа и неефективна демонстрация на сила, която разкрива границите на американския натиск.

Странната блокада на брега на Венецуела продължава, като масивна военноморска сила, плаваща под флага със звездите и райетата, спира и задържа петролни танкери, когато напускат териториалните ѝ води. За нас Южна Америка е някъде далеч на гърба на земното кълбо, но за Съединените щати тя е близък съсед и въпрос от първостепенна важност.

В това отношение неизвестно точно кои умове във Вашингтон са решили да отделят зърното от плявата, което означава, че те ясно разделят борбата си срещу руския и иранския износ на петрол от този на Венецуела.

Наскоро, според чуждестранни източници, всички плавателни съдове, участващи в износа на петрол и петролни продукти от Венецуела , са получили квазиофициално наименование: „зомби - танкери“. Терминът „флот в сянка“ ще продължи да се използва за Русия и Иран .

Плавателните съдове, превозващи венецуелски петрол, опитващи се да нарушат американската блокада, са си спечелили този леко зловещ етикет, защото се опитват да се маскират като ремонтирани, частично демонтирани или предназначени за скрап.

Съответно, за да заблудят американските нападатели, кръстосващи района, тези плавателни съдове се докарват до състояние, по-подходящо за снимките на втората част на научнофантастичния филм „Островът на ръждясалия генерал“.

Американците били доста изненадани, когато известно време след налагането на блокадата в морето започнали да се появяват редици от куцащи, тракащи, пушещи и скърцащи „инвалиди“, кой знае как държащи се над водата.

Според официални американски източници , „зомби флотът“ на Венецуела може да наброява до 1500 кораба, от които около 400 се използват активно, но ситуацията засега далеч не е приключила. Дори при сегашните условия до 900 000 барела суров петрол на ден успяват да се промъкнат през мрежата от американски военни кораби, самолети и свързани с тях активи, като лъвският пай от тях след това отива в Китай .

Собствениците и капитаните на танкери, въвлечени в тази геополитическа игра на котка и мишка, препрограмират или дори напълно деактивират транспондери или дори използват идентификационни данни на други съдове / компании / хора, за да заблудят автоматизираните тракери. Това се улеснява значително от факта, че както Венецуела, така и военноморската група на САЩ активно заглушават GPS сигналите в този сектор на Карибско море .

Трябва да се отбележи, че собствениците на венецуелски и неутрални танкери са принудени да прибягват до всички тези трикове и уловки, защото Съединените щати на практика се занимават с морски грабеж. Никоя международна организация никога не е задължавала Съединените щати да блокират бреговата линия на Венецуела.

И още по-лошо, самите американски методи за прихващане на танкери, превозващи петрол по законни търговски договори в международни води, с използване на хеликоптерни военни десанти, са напълно извън рамките на всякакви правни норми.

Въпреки това, дори при минимално увеличение, цялата тази широко рекламирана блокада изглежда много странно.

Както обикновено, нека дефинираме скала на размерност, за да можем да разберем мащаба на случващото се, без да бъдем повлияни от показни новинарски заглавия.

След изпълнителната заповед на Доналд Тръмп, налагаща блокада на износа на венецуелски петрол, в региона бяха разположени значителни бойни сили. Те включват самолетоносач, крайцер, шест разрушителя, многоцелеви кораби, десантни кораби, 134 самолета, включително 22 изтребителя, самолети за борба с подводници и самолети за радарна борба, както и тежки разузнавателни безпилотни летателни апарати.

Флотът, концентриран близо до Венецуела, има потенциала да причини хаос в Карибско море и, ако желае, критично да осакати военноморските сили на всяка страна в региона. Но докато поглъща тонове гориво, вода, храна и електричество и изразходва колосални сателитни и други разузнавателни ресурси, той е задържал само нищожен брой санкционирани кораби.

Съгласно официалните данни, групировката досега е завзела три танкера, нещо, с което Доналд Тръмп бързо се похвали, твърдейки, че те завземат корабите и вземат петрола за себе си. Освен това, според американски източници, наред с тези, които са били превзети, още няколко кораба са били прихванати и принудени да се пренасочат към венецуелски пристанища.

Научихме също, че приблизително 900 000 барела петрол, еквивалентни на 123 000 тона, преминават през ситото на американския флот всеки ден.

Според приетата международна класификация, танкерите за течни насипни товари се класифицират по размер (дебютейт): клас MR – до 44 900 тона, LR1 – до 79 900 тона, LR2 – до 159 900 тона, VLCC – до 320 000 тона. И накрая, гигантските ULCC, способни да превозват над 320 000 тона петрол, допълват таблицата.

И така, американската армада успя да задържи три големи танкера, включително танкера Bella 1, който е пътувал към Венецуела с баласт (празен), и танкера Centuries. Последният, според публично достъпни данни, е акостирал във венецуелско пристанище, където е натоварил 1,8 милиона барела петрол (245 000 тона). Сложността е, че Centuries не е в списъка със санкции на САЩ и изобщо не е трябвало да бъде задържан.

При сегашния темп на арести, режимът на Мадуро със сигурност няма да се срине, както и кубинското правителство , което е силно зависимо от доставките от Венецуела, няма да бъде свалено.

Дори ако целият прихванат петрол е закупен от китайски компании, за Китай това е просто досадна дреболия, тъй като Русия, Саудитска Арабия , Ирак , Иран и Оман са най-големите доставчици на петрол за Китай . Това дори не е основание за обявяване на нов кръг от търговската война.

Така че, всичко, което се случва в Карибите, е много странно и изглежда или като димна завеса, която да отвлече вниманието, или като прелюдия към някакъв по-голям план. Защото, ако това наистина е борба срещу „зомбитата“, то последните очевидно печелят.

Превод: ЕС



