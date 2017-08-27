/Поглед.инфо/ Бомбардировките на германския град Дрезден на 13 и 14 февруари 1945 г., извършени от самолети „Ланкастър” на Кралските военно-въздушни сили на Великобритания и Б-17 на американските военновъздушни сили, са един от най-мрачните епизоди на Втората световна война.

На 13 февруари 1945 г. 796 британски бомбардировачи излитат на две вълникъм града, наричан "Флоренцията на Елба". Жителите на крайбрежният германски град, не са очаквали такова ужасно нападение: от небето се изсипват хиляди тонове бомби, които причиняват смъртта на повече от 25 000 цивилни граждани. Но бомбардировките практически изцяло разрушават града, който има огромна архитектурна и художествена стойност.

През октомври 1992 г. британската кралица Елизабет II посещава града, който военновъздушните сили на страната й разрушиха до основи през 1945 г. Това посещение, което британците смятаха за извинение, бе посрещнато с възмущение, не така, както очакваха в Бъкингамския дворец. Срещу Нейно Величество тълпата хвърляше яйца. Няма прошка за убийствата от февруари 1945 г.

(рус.ез.)

Как авиация союзников уничтожала Дрезден

О войне 1939-1945

Около 1 000 боевых самолетов не оставили камня на камне от немецкого города. В результате бомбежек погибли тысячи ни в чем не повинных людей.

Бомбежка немецкого города Дрездена 13 и 14 февраля 1945 года, проводившаяся самолетами Lancaster Королевских ВВС Великобритании и B-17 ВВС США представляет собой один из самых мрачных эпизодов Второй мировой войны.

Эта бомбежка, осуществленная со скрытой целью морального подавления немецкого народа, привела не только к уничтожению целого города, имевшего огромную архитектурную и художественную ценность, но и к гибели 25 тысяч граждан, не имевших никакого отношения к преступным деяниям гитлеровской верхушки.

Прибрежный немецкий город Дрезден, известный как «Флоренция на Эльбе», никак не ждал той февральской ночью такого страшного разрушения, которое обрушилось на него с неба в виде тысяч тонн бомб.

Кровь мирного населения

Бомбежка союзниками немецких городов велась непрерывно с самого начала боевых действий. То же самое проводила Германия в отношении своих противников. К 1945 году практически все немецкие города пострадали от налетов авиации противника. Особенно в северо-западной зоне, находившейся вблизи британских позиций. В 1943 году в результате налета британских ВВС на Гамбург (операция «Гоморра») погибли около 45 тысяч гражданских лиц, 37 тысяч получили ранения. Маршал Артур Харрис (Arthur Harris), командовавший воздушными ударами по Рейху с 1942 года и известный в своих кругах под прозвищем «Мясник», послал на задание 800 самолетов, которые в течение четырех ночей сбросили на жилые кварталы города 8 344 тонный зажигательных и фугасных бомб, не оставив от него камня на камне.

Как пишет Ян Кершоу в своей книге «Конец: Германия 1944-1945», бомбежки городов ежегодно нарастали по мере развития боевых действий и утрачивания Люфтваффе своей мощи в небе Европы. Таким образом, в течение тех нескольких месяцев 1945 года, когда война шла в Европе, союзные страны сбросили на Третий Рейх вдвое больше бомб (471 тысячу тонн), чем в течение всего 1943 года. Среди немецких городов, разрушенных бомбежками авиации союзников в конце войны, помимо Дрездена следует упомянуть Пфорцхайм, где погибли 17 600 человек, и Вюрцбург (Wurzburgo) с четырьмя тысячами погибших при населении 107 тысяч человек.

Истинная цель этих авиаударов по немецким городам была очевидной: добиться полной деморализации населения и остатков гитлеровских войск. Очевидно, что после провала наступления в Арденнах (16 декабря 1944 — 7 января 1945), среди немецкого населения и военнослужащих росло ощущение поражения. Положение дошло до того, что Гитлер и высшее руководство Рейха оказались не в состоянии поднять боевой дух армии и народа, осознавших неизбежность капитуляции.

В обстановке всеобщего психоза, охватившего Рейхстаг, по приговорам полевого суда было казнено немало военных, обвиненных в пораженческих настроениях. Несмотря на очевидное угнетенное состояние, в котором находилась вся гитлеровская Германия — об этом пишет Майкл Бёрли в своей книге «Третий Рейх. Новая история» — по мнению британских ВВС, тревога населения была относительной. В докладах, поступавших из частей под командованием «Мясника» Харриса, говорится об отсутствии каких-либо никаких признаков того, что мораль немцев была подавлена в результате бомбардировок. Это утверждение можно было бы рассматривать как оправдание для дальнейших систематических бомбежек немецких городов.

«Кузница Вулкана»

Несмотря на то, что главная цель авиаудара по Дрездену заключалась в том, чтобы вызвать рост пораженческих настроений среди немцев, союзникам все же необходимо было как-то оправдать эту акцию. Как указывает Энтони Бивор в своей книге «Вторая мировая война», «официальной» целью наступления было вызвать лавину беженцев, которая помешала бы перемещению немецких военнослужащих в сторону советских войск. Нечто подобное применяла Люфтваффе в Великобритании в ходе воздушных налетов 1940 года. С другой стороны, как Черчилль, так и «Мясник» хотели провести демонстрацию силы своим союзникам, советским войскам, подвергнув налетам местность, в которой боевых действий не было практически всю войну. Именно поэтому — как пишет Тами Биддл в «Rhetoric and Reality in Air Warfare» — британские и американские ВВС 1 февраля договорились включить города Берлин, Лейпциг и Дрезден в список первоочередных целей. Это наступление получила название «Операция Гром».

Помимо всего прочего, условия для нанесения удара по историческому немецкому городу были в высшей степени благоприятны для англосаксов. Как поясняет Кершоу, метеоусловия были хорошими, ПВО практически отсутствовала, бомбоубежищ не хватало, а население составляло 640 тысяч человек. Таким образом, с точки зрения британцев и англичан, налицо были все факторы в пользу того, чтобы обрушить смертоносный удар на мирных граждан.

Этот налет привел не только к разрушению города, имевшего огромную архитектурную и художественную ценность, но и к гибели более 25 тысяч мирных граждан. И вот, 13 февраля 1945 двумя волнами к городу на Эльбе отправились 796 бомбардировщиков Королевских ВВС. Первая волна достигла цели в 22:30 и вызвала пожары в исторической части города. Вторая волна самолетов (более многочисленная) воспользовалась тем, что население посчитало налет законченным, и продолжила уничтожение города при помощи зажигательных и фугасных бомб. Постоянные бомбежки местности, расположенной на берегу Эльбы, вызвали сильнейшие ветры у самой поверхности земли, которые Бивор сравнил с «кузницей Вулкана». Затем к зловещей миссии присоединились американские B-17, которые расправились с теми, кто остался в живых. Трудно вообразить себе весь тот кошмар, который длился 40 часов. Кершоу пишет в своей книге, что «люди, укрывшиеся в импровизированных убежищах, задохнулись. Тех, кто остался на улице, поглотили языки пламени». Весь город был усеян трупами.

Когда боевые действия завершились, то, что когда-то было жемчужиной искусства и культуры, превратилось в кошмарный некрополь. На следующий день немецкое командование направило две тысячи солдат военнопленных на расчистку города после бомбежек. Согласно некоторым оценкам, более десяти тысяч трупов были похоронены в братских могилах, еще столько же были сожжены в последующие дни.

Согласно официальным данным немецких властей, в результате авианалета погибли 18 375 человек, 2 212 получили тяжелые ранения и 350 тысяч остались без крова.

Представляется крайне сложным привести точную цифру людских потерь, вызванных этим авиаударом. В качестве наиболее близкой к действительности называют 25 тысяч погибших. Всего за годы войны Германия потеряла приблизительно 500 тысяч мирных жителей. Как утверждает Бивор, железнодорожный транспорт и военные перевозки представляли собой вполне законные цели. Но в данном случае возобладало «безудержное желание полного разрушения» со стороны Харриса.

Когда о массированных воздушных ударах стало известно общественности, Черчилль (а он был прекрасно осведомлен об их подготовке и результатах) оказался перед необходимостью направить уведомление военному руководству своей страны. Британский премьер указывал в послании, что «разрушение Дрездена ставит в самой острой форме вопрос о том, каким образом союзные страны должны вести бомбежки». Руководству Королевских ВВС это заявление показалось в высшей степени лицемерным.

Есть утверждения, что министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс, узнав о бомбежках Дрездена, выступил с предложением казнить столько военнопленных, сколько погибло мирных жителей. Как утверждает Бривор, Гитлер в принципе был готов пойти на этот шаг, но призывы к благоразумию, прозвучавшие со стороны Кейтеля, Йодля, Дёница и Риббентропа, заставили его передумать.

Согласно ряду источников, по завершении войны Советский Союз хотел включить бомбежки мирного населения в список военных преступлений Нюрнбергского трибунала. Этому решительно воспротивилась Великобритания, поскольку тогда на скамью подсудимых пришлось бы отправлять высокопоставленных чинов Королевских ВВС, включая «Мясника» Харриса.

«Нам было все равно — бомбить Дрезден или Ла-Манш. Дрезден был всего лишь обычной целью, не более», — заявил один из пилотов британских ВВС по поводу своего участия в бомбежках. Это весьма созвучно тому, что говорили эсэсовцы о Холокосте, или те, кто сбросил атомные бомбы на мирное население Хиросимы и Нагасаки.

Этому нет прощения

В октябре 1992 года королева Англии Елизавета II посетила город, который ВВС ее страны разрушили до основания в 1945 году.

Ответ на этот визит, который рассматривался как извинение за совершенные бесчинства, оказался не столь теплым, как ожидали в Букингемском дворце. Ее Величество приняли достаточно сурово, а из толпы в нее даже летели яйца.

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