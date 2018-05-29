/Поглед.инфо/ Европа и Русия са заинтересовани в сътрудничество и укрепване на отношенията, но на тях им пречат различни обстоятелства, пише журналистът Жан-Марк Силвестър в статия за френското списание Atlantico.fr.



Независимо от взаимните заплахи и санкции, страните от ЕС сами по себе си не искат да действат заедно и да се противопоставят на натиска на Съединените щати, допълва журналистът.

"Въпреки общото желание да се намерят инструменти за увеличаване на търговията между двете страни, Еманюел Maкрон и Владимир Путин не успяха да сътворят чудо", продължава Жан-Марк Силвестър. Попречиха им разногласията и други обстоятелства, в които страните им се намират сега и тези бариери трудно могат да бъдат превъзмогнати, предупреждава авторът.

Между Русия и Европа имат дългогодишна връзка както в областта на културата, така и в икономиката. А сближаването между САЩ и Китай още повече застрашава европейските интереси. Ето защо големите европейски страни-износители са заинтересувани от тесни връзки с Русия. Но на това пречат антируските санкции, които се наложиха след конфликта в Украйна.

"Франция (и целият Европейски съюз) са заинтересувани от експорта. А Русия се нуждае от европейския внос, технологии и инвестиции". Въпреки това редица пречки стоят на пътя на тези отношения, уточнява журналистът.

Първо, те засягат неурегулирания украински въпрос. В краткосрочен план "пренастройването на брояча" относно Украйна, Сирия и Иран е изключително трудно. Тези проблеми обаче оказват голямо влияние върху взаимоотношенията. Например френската корпорация "Тотал" е с вързани ръце в Русия, а сега ще трябва да спре и проектите си с Иран.

(рус.ез.)

Atlantico нашёл четыре причины, почему чуда у Путина и Макрона не получилось

Европа и Россия заинтересованы в сотрудничестве и укреплении отношений, но им мешает ряд обстоятельств, пишет журналист Жан-Марк Сильвестр в статье для Atlantico.fr. Помимо взаимных угроз и санкций, страны Евросоюза сами по себе не желают действовать сообща и противостоять натиску Соединённых Штатов, поясняет он.

«Несмотря на общее желание найти инструменты для наращивания торговли между двумя странами, Эммануэль Макрон и Владимир Путин не сотворили чуда», — пишет журналист Жан-Марк Сильвестр в своей статье для Atlantico.fr. Помешали им разногласия и ряд обстоятельств, в которых оказались их страны, и эти барьеры сложно превозмочь, предупреждает автор статьи.

У России и Европы и с точки зрения культуры, и с точки зрения экономики давние отношения. А сближение США и Китая тем более угрожает европейским интересам. Поэтому крупные страны-экспортёры в Европе заинтересованы в тесных связях с Россией. Этому мешают антироссийские санкции, которые появились после конфликта на Украине. «Франция (и весь Европейский союз) нуждается в экспорте. Россия нуждается в европейском импорте, технологиях и инвестициях», — пишет автор статьи. Однако на пути у этих отношений стоит ряд препятствий, объясняет журналист.

Во-первых, они касаются неурегулированности украинского вопроса. В краткосрочной перспективе «сбросить счётчик» по Украине, Сирии и Ирану представляется крайне сложным. Однако эти проблемы оказывают большое влияние на взаимоотношения. Так, например, у группы Total связаны руки в Росси, а теперь ей пришлось приостановить реализацию проектов и с Ираном.

Во-вторых, угрозы США наложить санкции на компании, которые не соблюдают эмбарго, «парализуют» европейские и в частности французские предприятия. Так, затронуты могут быть все, кто работает с долларом, а сегодня доллар используется в 60% международных операций. «Можно сказать, что диктат Америки сильно похож на угрозу смертной казни для предприятий, которые осмелятся не соблюдать предписание», — пишет автор статьи.

В-третьих, Россия угрожает своим ответом на американские санкции. Как отмечает журналист, это пока сырой проект, но он уже даёт свои побеги. Так, европейские предприятия, которые подчинятся американским санкциям, могут получить запрет на работу с Россией. При этом, по словам Путина, Россия думает над тем, чтобы перевести торговлю на евро, чтобы таким образом вывести своих партнёров из-под вероятных американских карательных мер. Эти проекты показывают, как сильно американские санкции отравляют отношения России и Европы. При этом, как отмечает автор статьи, они могут полностью изменить правила игры в международной торговле.

В-четвёртых, и самому Европейскому союзу не хватает солидарности, пишет журналист. В то время как Путин говорит про торговлю в евро и про Европу «от Атлантики до Урала», странам ЕС недостаёт смелости и воображения. Так, несмотря на большой потенциал российского рынка, европейские страны составляют на нём конкуренцию друг другу. У них не получается работать сообща, сетует журналист. У них разные подходы к России, разное восприятие особенностей российской демократии. Им сложно взять друг друга за руку, одни постоянно пытаются учить других, а те всё больше впадают в цинизм. «Середину, которая заключается в ответственном и приемлемом прагматизме, сложно найти», — пишет автор статьи.

Плюс ко всему прочему, Европа до сего момента не нашла ответов на угрозы со стороны США. По мнению автора статьи, единственным верным ответом на заявления Трампа со стороны Европы стала бы твёрдая позиция всех стран ЕС. Однако это невозможно, сетует журналист. Прежде всего, многие малые члены ЕС предпочитают действовать в одиночку, защищая собственные интересы. Плюс, Германия не хочет рисковать своими рынками. Так что никто не собирается идти на конфликт ни с США, ни с Россией или азиатами.

Однако сегодня заправляют делами Америка и Китай, Европа же чувствует себя скованно, а Россия ждёт своего часа, делает вывод автор статьи в Atlantico.fr.

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