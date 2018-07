/Поглед.инфо/ Както твърди CNN, след неотдавнашните нападки на Доналд Тръмп срещу Евросъюза, руските средства за масова информация сега хвалят американския президент. Нещо повече, те не пропускат възможността да повторят след него и критичните му изказвания по адрес на изданията Washington Post, New York Times и CNN, които той обвиняваше за разпространение на лъжливи новини./ВИДЕО/

Само няколко дни след като президентът Доналд Тръмп ще обяви избрания от него човек за Върховния съд, той ще се отправи във Финландия за своята първа среща с руския лидер Владимир Путин. Господин Тръмп завява, че ще повдигне въпроса за руската намеса в президентските избори от 2016 година в САЩ. Ние разбрахме за реакцията на руската страна от намиращия се в Москва кореспондент на CNN Фред Плайтген.

По времето, когато Кремъл и Белия дом се готвят за срещата в Хелзинки, до която остават само няколко дни, още в предверието на срещата на двамата лидери, Москва по всяка вероятност се опитва да отклони настрана темата за руската намеса в изборите от 2016 година.

Прессекретарят на Кремъл, отговаряйки по телефона на въпрос на CNN заяви: „Ако президентът на САЩ повдигне този въпрос, президентът на Русия ще бъде готов да повтори още веднъж, че Русия няма и не е могла да има никакво отношение към този въпрос, около който сега има толкова много инсинуации“.

И докато някои съюзници на Америка са обезпокоени от това, че президентът Тръмп, възможно представлява заплаха за целия, оглавяван от САЩ световен ред, създаден след Втората световна война, намиращите се под контрола на държавата руски средства за масова информация хвалят президента Тръмп след нападките му срещу ЕС в хода на митинга в Северна Дакота.

ДОНАЛД ТРЪМП, президент на САЩ: Европейският съюз, разбира се беше създаден за да използва САЩ за своите интереси и да посяга на нашата спестовна касичка. И знаете ли какво? Ние не можем да позволим това да се случва.

Този идея повториха по руската телевизия.

ОЛГА СКАБЕЕВА, телевизионна водеща: В глупава ситуация се оказа Европа. Дружиха с Америка, заедно измислиха и въведоха антируските санкции, сега се скараха с американците. Не е ясно, какво да правят. Санкциите удариха и европейците. Мигранти. Дявол знае какво.

Всичко това звучи по времето, когато ЕС в действителност подкрепя американската политика. Днес те гласуваха за продължаване на санкциите против Русия заради конфликта в Украйна. Даже нападките на президента Тръмп срещу CNN и прочие медийни организации получават положителна оценка по руската телевизия, тъй като той не критикува тях.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ, телевизионен водещ: CNN, New York Times, Washington Post попаднаха сред онези средства за масова информация, които върхът на демократическия свят Доналд Тръмп нарече fake news Той не каза, че RT е fake news, той не каза, че Sputnik е fake news. (пародира Домалд Тръмп) CNN, you are fake news, you are fake news.

Руснаците казват, че очакват сериозни дискусии между Владимир Путин и президента Тръмп. Междувременно най-близките съюзници ще следят внимателно какво се случва с надежда, че разкола между тях и САЩ няма да стане по-голям.

