/Поглед.инфо/ В контекста на предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, в западното инфополе започна поредното изостряне на антируската пиар-кампания.

Нейните опорни точки се свеждат до следното: "Единственото нещо, което САЩ иска от Русия е да върне Крим, да свие Сирия; дори желателно е тази страна да изчезне. Путин няма да допусне нито едно от горните „искания”; което означава, че срещата на Тръмп с Путин е безполезна; и да се среща с него може само предател, който, благодарение на руските хакери, се оказа в Белия дом...”

Забавното е, че и в руското инфополе има подобни мнения, които също така подчертават абсолютната безполезност на преговорите; изхождайки от убеждението, че всички преговори с американците са напълно безплодни.

Всъщност, както често се случва, реалността е много по-сложна от пропагандистките клишета. Освен това, Тръмп, макар и много особен президент, като преговарящ, има своята логика. Дори ако се съди по това как технично и благонамерено той „приписа” въпроса за Крим на Обама; дори припомни на срещата на високо равнище на G-7, че кримчаните говорят на руски; тоест, американският президент няма да иска невъзможното.

Той се нуждае от руска помощ по съвсем друг, много по-важен за Белия дом, въпрос. Например, ако Съединените щати не успеят да си осигурят съдействието на Русия на петролния пазар, то текущата политика на Вашингтон по отношение на Иран ще нанесе сериозни, макар и косвени щети на икономиката на САЩ; и сериозни преки вреди на икономиката на техните ключови съюзници.

(рус.ез.)

Crimsonаlter: Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть

В контексте предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в западном инфополе началось очередное обострение антироссийской пиар-кампании. Ее опорный тезис сводится к утверждению: "Единственное, что нужно США от России, — это чтобы она вернула Крым, слила Сирию и желательно умерла. Путин ничего из вышеперечисленного не допустит, а значит, встречаться с ним бесполезно и встречаться с ним может только предатель, который, благодаря российским хакерам, оказался в Белом доме".

Забавно, но в российском инфополе встречаются аналогичные мнения, которые также подчеркивают абсолютную бесполезность переговоров, исходя из уверенности в том, что любые переговоры с американцами — полностью бесплодны. На самом деле, как это часто бывает, реальность куда сложнее пропагандистских штампов. Более того, Трамп хоть и очень специфический президент, но переговорщик он по-своему логичный. Даже судя по тому, насколько технично и заблаговременно он "списал" вопрос Крыма на Обаму, да еще и напомнил на саммите G7 о том, что крымчане вообще-то говорят по-русски, американский президент не собирается добиваться невозможного. Ему нужно российское содействие по совсем другим, гораздо более важным для Белого дома вопросам.

Например, в том случае, если США не смогут обеспечить содействие России на нефтяном рынке, то нынешняя политика Вашингтона на иранском направлении нанесет серьезный, хотя и косвенный ущерб экономике Штатов и серьезный прямой ущерб экономике их ключевых союзников.

"Иранский вопрос" встал ребром после того, как дипломаты США слили в прессу детали американской стратегии экономического "удушения" Ирана. Дело в том, что в эпоху Обамы многие государства получили от тогдашней вашингтонской администрации разрешения не участвовать в санкциях — в том смысле, что Вашингтон официально или полуофициально разрешал им покупать иранскую нефть, пускай и в меньших количествах, чем до санкций. При этом Китай вообще игнорировал американские претензии — и просто продолжал импорт иранской нефти. Сейчас администрация Трампа пытается положить этому конец и сделать так, чтобы антииранское нефтяное эмбарго соблюдалось всеми и на сто процентов. Британское агентство Рейтер написало два дня назад:

"Соединенные Штаты потребовали от других стран полностью прервать весь импорт нефти из Ирана начиная с ноября, заявил высокопоставленный американский дипломатический источник, который так сообщил, что предоставление официальных отсрочек или исключений — маловероятно".

Именно эта новость обеспечила недавний рост цен на нефть марки Brent, которые поднялись с 74 до почти 78 долларов за баррель, так как мировой рынок начал рассматривать перспективы работы в условиях нефтяного дефицита, вызванного жесткими мерами по применению антииранских санкций.

Действия Соединенных Штатов будут иметь для них самих несколько серьезных негативных последствий. Даже американские эксперты, которые работали с Бушем, скептически относятся к перспективам такой американской стратегии. Принудить Японию, Индию и тем более Евросоюз к отказу от иранской нефти будет очень сложно, особенно в условиях торговой войны, которую Трамп развязал со всем миром. Китайский МИД уже заявил, что не прекратит торговые отношения с Ираном, — и вряд ли эту ситуацию удастся изменить, особенно учитывая, что Пекин может довольно болезненным образом ответить на любые американские санкции.

Чем больше стран в той или иной форме проигнорируют американские требования, тем больший ущерб понесет американский авторитет на мировой арене.

Помимо геополитики, есть еще и экономический аспект проблемы. Для США это далеко не безболезненная история, о чем свидетельствуют заявления самого Трампа, который крайне недоволен действиями участников сделки "ОПЕК + Россия". Если называть вещи своими именами, то получается, что Вашингтон недоволен нежеланием нефтяного мегакартеля полностью (или максимально возможно) компенсировать "выпадающие" с глобаль-ного рынка объемы иранской нефти. Логика проста: если не допустить серьезного роста цен на нефть, то у других стран будет меньше мотивации "обходить" антииранские санкции. Да и амери-канской экономике станет легче, если американским потребителям не придется платить на бензоколонках за геополитические амбиции Трампа.

На недавней встрече в Вене участники сделки "ОПЕК + Россия" вроде бы договорились об увеличении добычи, но этого явно недостаточно для компенсации "турбированных" антииранских санкций, и рост цен на нефть после венских переговоров это наглядно доказал. Теперь перед Трампом встает задача запугать участников сделки "ОПЕК + Россия" или убедить их пойти ему навстречу. Причем в случае России есть еще и дополнительная проблема: она может импортировать иранскую нефть, расплачи-ваясь с Ираном различными товарами, например зерном, и увеличивать экспорт собственной нефти, что позволит Тегерану смягчить эффект от санкций.

Есть основания полагать, что именно "иранский вопрос" был одним из ключевых на повестке недавней встречи министра энергетики Александра Новака и главы Минфина США Стивена Мнучина, который в администрации Трампа отвечает за санкционную политику. Перед встречей американские деловые СМИ, в частности CNBC, открыто писали:

"США могут попросить у России больше нефти в условиях приближения иранских санкций".

Нельзя полностью исключить вероятность того, что Трамп может попробовать запугать российского президента, ссылаясь на перспективу принятия конгрессом так называемого "акта NOPEC", который позволит американским судам рассматривать антимонопольные иски к странам — участницам нефтяных картелей, и намекнуть на перспективу последующих санкций в адрес Москвы. Однако, судя по попыткам Трампа максимально разрядить атмосферу перед переговорами в Хельсинки, он сам понимает бесперспективность такого агрессивного подхода. Ему придется именно просить о российском содействии. Просить, а не угрожать. Теперь главная интрига саммита заключается в том, на какие уступки в тех или иных глобальных вопросах или региональных конфликтах американский президент готов пойти в обмен на российское содействие.

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