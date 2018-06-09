/Поглед.инфо/ По време на годишната видеоконференция със зрителите, Владимир Путин обвини САЩ в нарушаване на ядрения паритет и напомни за недопускане на трета световна война, съобщава британската медия The Telegraph.

Според изданието, телепредаването „Прямая линия” е дала още една възможност на Путин да покаже своята осведоменост към проблемите, които засягат обикновените руснаци, както и "да притисне" местните власти към работа. В отговор на въпрос на "разтревожен зрителя" за това, дали може да избухне война, Путин призова към преговори с цел да се възстанови "стратегическият паритет", съществуващ между Съединените щати и Съветския съюз по време на Студената война. Позовавайси се на афоризма на Алберт Айнщайн, че "четвъртата (световна война - InoTV) ще се води с камъни и тояги," ръководителят на Кремъл заяви, че оттеглянето на САЩ от Договора за противоракетната отбрана е довело до нарушение на баланса на силите. "Страхът от взаимно унищожение винаги е сдържал участниците в международно общуване и водещите военни държави от резки движения и ги е принуждавал да се уважават взаимно" - каза руският президент.

(рус.ез.)

Daily Telegraph: Путин напомнил об опасности третьей мировой войны.

В ходе ежегодной видеоконференции с телезрителями Владимир Путин обвинил США в нарушении ядерного паритета и напомнил о недопустимости третьей мировой войны, сообщает The Telegraph. Как отмечает издание, прямая линия стала очередной возможностью для Владимира Путина продемонстрировать свою осведомлённость о проблемах, волнующих рядовых россиян, и «подстегнуть» работу местных властей.

Во время прямой линии с телезрителями Владимир Путин обвинил США в нарушении ядерного баланса сил и напомнил об опасностях третьей мировой войны, передаёт The Telegraph.

В ответ на вопрос «обеспокоенного зрителя» о том, может ли такая война произойти, Путин призвал к переговорам с целью возвращения к «стратегическому паритету», существовавшему между США и Советским Союзом во времена холодной войны.

Процитировав афоризм Альберта Эйнштейна о том, что «четвёртая (мировая война. — ИноТВ) будет вестись с помощью камней и палок», глава Кремля отметил, что выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны стал причиной нарушения баланса сил.

«Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга», — заявил российский президент.

Как передаёт издание, задать вопросы напрямую лидеру страны в ходе ежегодно конференции в прямом эфире получили возможность около 80 «счастливчиков».

По убеждению московского корреспондента The Telegraph, это «тщательно срежиссированное шоу» для Путина — «шанс продемонстрировать своё владение вопросами, волнующими россиян, и заработать дополнительные очки на их решении». Как отмечается в статье, «телевизионный разнос» от Путина может «подстегнуть» активность властей даже в условиях самой «непроходимой»бюрократии. При этом в последние годы региональные чиновники торопились начать решать адресные проблемы ещё до окончания прямой линии, «опасаясь за сохранность своих рабочих мест».

По словам газеты, вопросы президенту до начала четырёхчасового шоу направили около 2 млн россиян.

Первый вопрос поступил от водителя Алексея Караваева, пожаловавшегося на высокие цены на бензин. «Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики», — согласился глава государства, прежде чем пуститься в объяснения по поводу принимаемых правительством мер по снижению цен на топливо.

Как отмечает издание, новшеством этого года стала прямая видеосвязь с губернаторами 85 регионов России, «готовых ответить на любой вопрос, возникающий на их участке». По мнению корреспондента, это решение — отражение давней российской традиции винить во всех бедах региональных начальников, породившей поговорку: «Положение — хуже губернаторского».

Так, в ответ на вопрос многодетной матери о том, почему она до сих пор не получила обещанный восемь лет назад государством участок земли, Путин обратился напрямую к губернатору региона, который, в свою очередь, пообещал решить проблему.

«В российской высокоцентрализованной политической системе слова Путина имеют огромный вес», — убеждён автор статьи.

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