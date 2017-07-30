/Поглед.инфо/ Американските санкции имат за цел да поставят Русия на колене. Но властимащите във Вашингтон не са наясно с ролята на решаващите механизми в руската политика. Ако у руснаците се създаде впечатление, че върху страната им се оказва натиск отвън, те още по-тясно ще се сплотят около своя президент. Властта на Путин ще стане още по-стабилна. Не бедността, а нарастващото благосъстояние и ставащото все по-еманципирано население са рисковите фактори.

Санкциите са наложени по логиката на „престъплението и наказанието”. Но в налагането им няма разум. Ако новият американски закон влезе в сила, то позициите на поддръжниците на Путин в Москва ще станат още по-силни. Те от години ратуват за политическо и икономическо отцепване от Запада...

(рус.ез.)

Глупая выходка Америки

Санкции: кто кого

США занимаются сами собой. У кого еще есть время размышлять о сложности мира, когда Дональд Трамп сидит в Белом доме, а многое свидетельствует о том, что он попал туда отнюдь не без посторонней помощи?

Как демократы, так и республиканцы видят в российских попытках оказать влияние на выборы в США в 2016 году именно то, что они собой и представляют: удар в сердце американского государства. Поэтому Палата представителей США приняла сейчас с подавляющим большинством голосов новые и весьма значительные санкции против России.

Озабоченность вызывает при этом то, что эти санкции не были согласованы с традиционными союзниками США и не учитывают их интересы. От Трампа ничего другого и не ожидают, но все же не от демократов и республиканцев.

Мишень — приватизация

Этот закон объемом примерно в 70 страниц читается в некоторых частях как объявление России экономической войны. Фирмы, которые способствуют строительству или сохранению российских трубопроводов, должны быть наказаны. Это затронуло бы не только российский экспорт энергии в Европу, который до недавнего времени еще составлял до 50% российского государственного бюджета, но и многочисленные европейские энергетические концерны.

Кроме того, санкции угрожают «инвестициям в приватизацию государственной собственности Российской Федерации или содействию им», если российские официальные инстанции смогли бы получить от этого выгоду. Каждая западная фирма по экономическому контролю должна в будущем дважды подумать, имеет ли она право заняться заказом по аудиторской проверке выставленного на продажу российского государственного концерна.

Причем, либеральные экономические эксперты Востока и Запада уже многие годы требуют именно этого: приватизации. Кремль в течение многих лет брал под свой контроль все больше концернов и даже целые отрасли экономики. Разрастающаяся государственная экономика угнетает частные предприятия, препятствует инновациям, а тем самым и развитию политически независимого предпринимательства.

Санкции США уже теперь причинили косвенный ущерб. Сюда относятся и без того испорченные германо-американские отношения. Свыше трети газа для Германии уже многие десятилетия поступает из России. Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель (ХДС), которую вряд ли можно заподозрить в дружественных чувствах к Путину, протестовала против того пассажа, в котором демократы и республиканцы взяли под прицел запланированный германо-российский газопровод «Северный поток — 2» — лишь для того, чтобы заявить в следующем абзаце, что нужно «предоставить первенство экспорту американских энергоносителей, чтобы создавать в Америке рабочие места».

Это значит — Америка прежде всего.

Санкции США направлены на то, чтобы поставить Россию на колени в экономическом отношении. При этом власть имущие в Вашингтоне не осознают роль решающих механизмов российской политики. Если у русских создастся впечатление, что заграница оказывает давление на их родину, они скорее сплотятся вокруг своего президента, даже если они критически относятся к нему в области внутренней политики. Этот феномен московский социолог и экономист Михаил Дмитриев назвал «оборонительным патриотизмом».

Для Путина риском является на бедность, а благосостояние

Вопрос заключается также в том, действительно ли это было бы в интересах Америки, если бы санкции ввергли Россию в глубокий кризис. Опыт прошлых лет говорит об обратном: за десять лет после прихода Путина к власти ВВП России вырос почти в восемь раз. В то время впервые стал формироваться гражданский средний класс, прежде всего в крупных городах.

В 2011 и 2012 годах популярность Путина, по данным опросов, впервые значительно снизилась — хотя экономические показатели и средние зарплаты были выше, чем когда-либо прежде.

В то время в Москве и Санкт-Петербурге протестовал только что развивающийся средний класс. У миллионов россиян появилась тогда возможность думать о новых целях, поскольку их материальное благополучие казалось им наконец обеспеченным. Они все чаще говорили во время опросов, насколько им надоела замшелость в политике, плохая система образования, ложь по телевидению. Растущее благосостояние и становящееся более эмансипированным население, а не бедность представляют для Путина риск.

По логике преступления и наказания санкции можно было бы понять. Но умными они не являются. Если этот закон вступит в силу, то позиции в Москве сторонников жесткой политики вокруг Путина еще больше окрепнут. Они уже многие годы выступают за политическую и экономическую расстыковку с Западом. Точнее говоря, с конца 2011 — начала 2012 годов, когда популярность Путина, согласно опросам, упала.

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