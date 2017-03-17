/Поглед.инфо/ Владимир Путин го направи: той успя да стъпи на финансовите пазари, които в продължение на години го обявяваха за персона нон грата, а сега го реабилитиарахa. Изведнъж, в очите на големите инвеститори Русия стана сигурно пристанище, към което трябва да вземат курс, защото еврозоната отново е в криза. Поради политическите сътресения в Европа руските държавни облигации започнаха да привличат като надежден инструмент.

Това стана особено очевидно в застраховките на кредитните рискове за отделните страни, които се търгуват на пазарите денонощно. По този показател Русия здраво стои на краката си. Професионалистите по капитални вложения смятат, че дефолтът на Италия е по-вероятен, отколкото Русия да изпадне в несъстоятелност. 2017 е европейската година на супер-изборите, които могат да предизвикат неприятни изненади. Но преди всичко, Русия отново силно е утвърдена на пазара.

(рус.ез.)

Энергичное возвращение Москвы

Владимир Путин добился этого: именно финансовые рынки, которые многие годы объявляли его Persona non grata, теперь его реабилитировали. Неожиданно Россия стала в глазах крупных инвесторов надежной гаванью, на которую следует взять курс, поскольку еврозона вновь находится в кризисе. Из-за политической турбулентности в Европе российские государственные облигации стали выглядеть надежным инструментом.

Это стало отчетливо видно на примере страхований кредитных рисков для отдельных стран, которыми круглосуточно торгуют на рынках. По этому показателю Россия в последнее время крепко стоит на ногах. Это привело к тому, что профессионалы по капиталу считают дефолт Италии более вероятным, чем то, что Россия станет неплатежеспособной. Наверняка это зависит также от того, что политически нестабильная Италия вновь стала рассматриваться более критически. Ведь в 2017 году, европейском году супер-выборов, могут произойти неприятные сюрпризы. Но прежде всего Россия вновь властно заявила о себе на рынках.

Это развитие свидетельствует о новом политическом порядке на финансовых рынках. С тех пор, как весной 2014 года после начала крымского кризиса отношения Москвы с Западом существенно ухудшились, Россия получила клеймо политического риска. А после того, как были введены еще санкции против отдельных фирм и высокопоставленных лиц, Россия стала на рынках практически изолированной. Финансовые рынки стали таким образом «помощником» Запада. Ибо они укрепляли его штрафные меры. Однако теперь это вдруг коренным образом изменилось: степень риска по российским государственным облигациям резко сократилась. Российские бумаги с десятилетним сроком предлагают по сравнению с долговыми обязательствами США лишь плюс в 1,5% — так мало, как еще никогда. На пике российского кризиса эта доля составляла около 6%.

Вскоре Кремль, видимо, использует свою новую силу, чтобы выпустить новый долларовый заём. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что эти облигации могут появиться на рынке весной. Во время опроса, проведенного Bloomberg, 16 экономистов исходили из того, что эмиссия может состояться до конца апреля.

Если Москва сможет играючи получать деньги на рынках, то санкции, которые были продлены на шесть месяцев лишь на этой неделе, еще больше утратят свое значение. Поскольку само российское государство не состоит в санкционном списке, оно может получать деньги также от западных банков и в случае сомнения сможет направлять их фирмам, попавшим под санкции.

Путин может чувствовать подтверждение своей политики в стремлении вести собственную страну вперед несмотря на глобальную иерархию. История свидетельствует о том, что финансовые рынки играют ключевую роль при взлете и падении наций. Лишь тот, кто может получать кредиты на приемлемых условиях, мог успешно вести войны или задействовать инвестиции.

Примечательно, что Россия выглядит теперь более стабильно в финансовом отношении, чем такая страна евро как Италия. Государство на аппенинском сапоге является третьей по величине экономикой еврозоны после Германии и Франции, и история с ее долгами выглядит намного лучше, чем у многих других государств. В этой стране со времени ее независимости в 1861 году произошел лишь один дефолт, как об этом пишут Кармен Райнхарт (Carmen Reinhart) и Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff) в своей книге «На этот раз все по-другому». С тех пор страна задерживала выплату лишь в 3,4% этого времени. В России все по-другому. С царского периода страна одну треть времени имела непогашенные счета. Райнхарт и Рогофф насчитали целых восемь дефолтов. Последний дефолт произошел в 1998 году, и наверняка остался еще в памяти многих инвесторов.

Однако в настоящее время считают, что опасность дефолта в еврозоне выше, чем в России. Соизмеримо со страхованием кредитных рисков Португалия и Греция выглядят еще хуже. Профессионалы оценивают вероятность неплатежей для Португалии в 19%, а в Греции эта цифра составляет примерно 50%.

Страхование кредитных рисков является хорошим барометром кредитоспособности страны. В отличие от рейтинговых агентств, которые со своими оценками зачастую слишком запаздывают, так называемые CDS (Credit Default Swaps) без промедления сигнализируют о возможной беде, но также и об улучшении ситуации. Правда эти курсы являются весьма волатильными, поскольку даже немногочисленные игроки своей покупкой или продажей могут изменить направление.

В качестве фактора риска в странах валютного содружества допускается возможный крах евро. И его можно распознать по страхованиям кредитных рисков. Ибо существуют два вида защиты: один, при котором компенсируется лишь неоплата по облигациям, и другой, который гарантирует также обмен облигаций в другие валюты. А между тем последний вид защиты значительно дороже, то есть: за риск краха требуется более высокая страховая премия.