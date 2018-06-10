/Поглед.инфо/ Търговската война, която Вашингтон обяви на Пекин и напрегнатите отношения на Америка с Москва, водят до сближаване на Русия и Китай, пише Дай Вей-лай на страниците на базираното в Токио, Япония, издание The Diplomat, изследващо търговските и политическите процеси в Тихоокеанския регион.

Въпреки факта, че Поднебесната се придържа към принципите на несключване на съюзи, именно от Съединените щати зависи докъде ще стигне "стратегическо партньорство" между Москва и Пекин и в какво може да прерастне.

В периода 9-10 юни, в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), китайски лидер Си Цзинпин трябва вече за 25-ти път да се срещне с руския президент Владимир Путин. На фона на постепенно набираща скорост търговска война между Пекин и Вашингтон, налице са всички шансове руско-китайски отношения да прерастнат в нов етап на развитие; което ще рече, че Поднебесната може да се откаже от принципа си да не сключва съюзи, заявява доцентът от Анхойския университет Дай Вей-лай в статията си в The Diplomat.

(рус.ез.)

Diplomat: насколько далеко зайдёт дружба России и Китая, зависит от США

Торговая война, которую Вашингтон объявил Пекину, и напряжённые отношения Америки с Москвой подталкивают Россию и Китай друг к другу, пишет обозреватель The Diplomat Дай Вэйлай. Несмотря на то что Поднебесная придерживается принципов незаключения союзов, именно от поведения США зависит, как далеко зайдёт «стратегическое партнёрство» Москвы и Пекина и во что оно может перерасти. В период с 9 по 10 июня в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) китайский лидер Си Цзиньпин должен уже в 25-й раз встретиться с президентом Владимиром Путиным. На фоне постепенно набирающей обороты торговой войны между Пекином и Вашингтоном есть все шансы, что российско-китайские отношения ждёт новый этап развития и что Поднебесная изъявит желание отойти от своих принципов не заключать союзы, утверждает доцент Аньхойского университета Дай Вэйлай в своей статье в The Diplomat.

Всё чаще США предстают как угроза безопасности и экономике как Китая, так и России. После долгих переговоров, которые, казалось бы, должны были поставить на паузу новое торговое противостояние, Америка всё-таки объявила о введении пошлин на ряд китайских товаров, Поднебесная в свою очередь угрожает ответными мерами.

Помимо экономической сферы, Вашингтон вполне может создать Пекину проблемы в области безопасности и внутренней политики, подчёркивает автор статьи. К примеру, в тайваньском вопросе администрация Дональда Трампа весьма вольно интерпретирует принцип «единого Китая», который с конца 70-х годов лежал в основе отношений между США и Поднебесной. Среди прочего Вашингтон не только планирует поставить Тайваню свежую партию вооружений, так ещё и принял закон, который должен способствовать увеличению числа визитов высокопоставленных американских чиновников на остров. В то же время военные корабли США продолжают сновать по Южно-Китайскому морю, и всё это, разумеется, очень не нравится Пекину.

У Москвы с Вашингтоном всё тоже отнюдь не просто, напоминает китайский аналитик. За исключением России из G8 и санкциями, введёнными в «наказание» за «аннексию» Крыма, администрация Трампа решила последовать этой тенденции, дополнив картину высылкой дипломатов Кремля, закрытием нескольких дипведомств и авиаударами по Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, якобы организованную Дамаском.

Ухудшение отношений Вашингтона с Пекином и Москвой происходит на фоне уже достаточно близких контактов между последними, обращает внимание Дай Вэйлай. Россия и Китай всё чаще говорят о том, что их интересы совпадают, а лидеры обеих стран поддерживают дружеские отношения. С созданием новых механизмов взаимодействия регулярные встречи на высшем уровне стали обычным делом.

Как отмечает автор статьи, вместе с политическими отношениями активно развиваются и экономические. Страны прекрасно дополняют друг друга: для России Китай — важный рынок, особенно в условиях западных санкций, а для Китая Россия — стабильный источник поставок энергоресурсов, обеспечивающих стремительный экономический рост Поднебесной. Москва участвует в экономическом проекте Пекина «Один пояс — один путь», и обе страны работают над интеграцией инициативы с Евразийским союзом.

Но несмотря на столь активное взаимодействие, отношения между Россией и Китаем до сих пор не переросли статус «стратегического партнёрства» и не превратились в полноценный союз, напоминает эксперт. Эта особенность объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, Си Цзиньпин официально отказался от подхода к безопасности, подразумевающего заключение союзов. В этом году китайский лидер заявил, что в отношениях между государствами следует стремиться к диалогу, а не к конфронтации, «к партнёрству вместо союзов» — такова внешнеполитическая линия Пекина, которая обеспечивает ему существенную гибкость в международных отношениях.

Обычно союз заключается в условиях высокой напряжённости, когда страны чувствуют серьёзную угрозу. На сегодня нельзя сказать, что Китай видит в США такую угрозу, которая подтолкнула бы Поднебесную к созданию антиамериканского блока, не говоря уже о том, может ли вообще подобный союз быть создан. К тому же по отношениям с СССР Китай не понаслышке знаком с опасностью блоков, когда после разрыва с Москвой по идеологическим расхождениям КНР оказался в международной изоляции. Поэтому Пекин предпочитает не связывать себя союзами, в рамках которых он не сможет больше вести независимую внешнеполитическую линию.

Кроме того, несмотря на трения с США, у Китая с ними до сих пор весьма тесные и даже взаимозависимые экономические отношения. В конечном счёте, торговая война дорого обойдётся обеим сторонам — «великим державам суждено сосуществовать в конкуренции и взаимодействии».

Тем не менее нежелание Пекина связывать себя союзами не значит, что он не собирается углублять стратегическое партнёрство с Москвой. Эти отношения очень выгодны для Китая в качестве способа сдерживания США и противовеса их влиянию. Перед угрозой давления со стороны Вашингтона Москва и Пекин всегда будут поддерживать друг друга.

Со стороны администрации Трампа крайне неразумно подталкивать Россию и Китай к более активному взаимодействию, в особенности к формированию союза. Если обратиться за примером к истории, холодную войну США «выиграли» отчасти благодаря тому, что завели дружбу с Китаем после исторического визита президента Ричарда Никсона в Поднебесную в 1972 году. Пекин должен быть партнёром Вашингтону, пусть при этом ещё и конкурентом, но хотя бы не противником или врагом, заключает автор статьи.

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