/Поглед.инфо/ Отношенията между Русия и Съединените щати сериозно ще бъдат застрашени, ако не бъде намерено решение по украинската криза, предупреди специалният пратеник на САЩ за Украйна Кърт Волкър. По такъв начин той разруши и остатъците от надежди на Москва за подобряване на отношенията с Америка при президентството на Доналд Тръмп. Той също така предупреди, че Русия ще трябва да вземе основни решения за това дали се изпълняват или не Минските споразумения. Специалният пратеник потвърди пред британското издание Financial Times, че Вашингтон "сериозно обмисля" доставката на оръжия за Киев.

Кърт Волкър е считан за централната фигура в отношенията с Москва в администрацията на САЩ, където преобладават ястреби, след като от администрацията бяха отстранени лица, заемащи по-примирителни позиции спрямо Кремъл. Сред лицата, които бяха принудени да напуснат администрацията са бившият съветник по въпросите на националната сигурност генерал Майкъл Флин и бившият главен стратег Стив Бенън.

(рус.ез.)

Волкер: украинский кризис серьезно навредит российско-украинским отношениям

Спецпредставитель также подтверждает, что Вашингтон «серьезно думает» о поставках оружия Киеву. Российско-американские отношения серьезно пострадают, если не будет найдено решение по украинскому кризису, предупредил недавно назначенный спецпредставитель США по Украине, разрушивший остатки надежд Москвы на улучшение отношений с Америкой при президенте Дональде Трампе.

Курт Волкер также подтвердил Financial Times, что американская администрация «серьезно думает» о том, чтобы изменить свою позицию и приступить к поставкам летального оружия на Украину. Он выступил со своими комментариями в Киеве после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис на прошлой неделе высказался за предоставление Украине американского оружия, стоя на трибуне рядом с президентом Петром Порошенко в день празднования 26-й годовщины независимости страны от Советского Союза.

«Отношения между Россией и США важны, и они серьезно пострадают из-за этой проблемы на Украине», — сказал Волкер. Он предупредил, что России придется принимать «некоторые основополагающие решения» о том, выполнять или нет Минские соглашения, нацеленные на установление мира в восточной части Украины и на вывод из этого региона российских войск.

Вашингтон также рассматривает вопрос о поставках на Украину оборонительного оружия для сдерживания России и для защиты от российской агрессии, о чем его уже давно просит Киев. Бывший президент США Барак Обама выступал против таких поставок.

«Администрация Трампа сегодня рассматривает вопрос о том, продолжать ли политику отказа администрации Обамы, или внести в нее изменения. Никаких новых решений пока не принято, но люди на самом высоком уровне настроены очень серьезно, — сказал Волкер. — Конечно, решение должен принимать президент».

Комментарии Волкера Москва восприняла неодобрительно, поскольку считала, что с избранием в прошлом году Трампа ее отношения с Вашингтоном улучшатся. Кремль надеялся, что администрация Трампа займет более примирительную позицию по Украине или отодвинет эту проблему на второй план.

Однако, как заявил Волкер, Вашингтон обеспокоен тем, что Украина «ушла с первых страниц», и администрация Трампа вместе с Германией и правительством Макрона в Париже «снова поднимает данный вопрос». «Пожалуй, сегодня усиливается ощущение того, что этот конфликт сам по себе обостряется, и что обострение будет продолжаться, если мы ничего не сделаем», — сказал спецпредставитель США.

Волкер, работавший директором Института Маккейна, а ранее занимавший должность представителя США в НАТО, в прошлом месяце получил полномочия оказать поддержку европейским руководителям на переговорах с Москвой по вопросу боевых действий на востоке Украины, которые унесли жизни 10 000 человек.

Спустя несколько дней после встречи с кремлевским представителем по Украине Владиславом Сурковым Волкер заявил, что Россия, по всей видимости, готова сохранить статус-кво в этом тлеющем конфликте.

«Но в то же время, я не думаю, что это для них хорошо кончится, — сказал он. — За свое присутствие в Донбассе [на востоке Украины] Россия расплачивается на международной арене, страдает от санкций и несет политические издержки. И откровенно говоря, ситуация со временем будет только ухудшаться, а не улучшаться».

«Из-за этого Россия может оказаться изгнанной из системы дипломатических и экономических отношений, а она этого явно не хочет. Я думаю, им надо сделать собственный выбор, провести собственные расчеты».

Волкер — центральная фигура в отношениях с Москвой в американской администрации, где преобладают ястребы, оставшиеся там после изгнания людей, занимавших более примирительные позиции по отношению к Кремлю. Среди покинувших администрацию руководителей такого плана — бывший советник по национальной безопасности генерал Майкл Флинн и бывший главный стратег Стив Бэннон.

Недавно американский конгресс ужесточил санкции против России в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в прошлогодние выборы в США, а также лишил президента возможности отменять введенные из-за Украины санкции без своего одобрения. По словам Волкера, антироссийские санкции, введенные из-за аннексии Крыма в 2014 году, не будут сняты до тех пор, пока Москва не вернет полуостров Украине.

Москва «наверное удивилась» решимости Украины и трансатлантическому единству в вопросе санкций, добавил он, и теперь «выжидает, стараясь понять, насколько прочны эти позиции» после избрания Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона. «Но ситуация не сдвигается с мертвой точки, и им придется это учитывать».

Волкер недавно посетил линию фронта на востоке Украины и назвал увиденное «горячей войной», в которой сепаратистские войска под «командованием и управлением русских» регулярно открывают огонь и создают препятствия в работе наблюдателей за прекращением огня.

Сославшись на переговоры с украинскими, европейскими и российскими официальными лицами, Волкер сказал, что все они согласны с тем, что минский процесс зашел в тупик. «США пытаются придать этому процессу новый толчок», — заявил спецпредставитель. Вместе с тем Волкер отметил, что основную часть ответственности за выход из тупика несет Москва. Он заявил: «У России есть войска на востоке Украины, и она должна их вывести».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели