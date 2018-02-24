/Поглед.инфо/ Днес Русия стана важна съставна част и причина за намаляване нивото на международната сигурност, но още по-сериозния проблем е дефицитът на американското лидерство, пише Financial Times. При това най-остро се усещат последствията от намаляването на влиянието на САЩ в Близкия Изток, където съюзниците и враговете на американците разбраха, че могат да действат безнаказано.

Съветникът на Белия дом по националната сигурност Херберт Макмастър настоява на неопровержимостта на доказателствата, свидетелстващи за действията на Русия за подкопаването на американската сигурност, а Доналд Тръмп предполага, че Федералното бюро за разследване има и по-важни работи, отколкото разследването на намесата на Кремъл в изборите от 2016 година. Както пише Financial Times Русия стана важна съставна част и причина за отслабването на международната сигурност, но дефицитът на американското лидерство стана още по-сериозен проблем.

Както продължава британското издание, последната среща на главите на външнополитическите и отбранителните ведомства на Мюнхенската конференция по сигурността беше доста мрачна. Ораторите излизаха на сцената и четяха своите изброявания на заплахите: от путинската намеса в изборите на Запад до нарастването на военния потенциал на Китай в Южнокитайско море. Но, както отбелязва авторът на статията, едно е да изброяваш съществуващите предизвикателства, но съвсем друго – да се предлагат решения на проблемите, нещо, което на конференцията го нямаше.

(рус.ез.)

Лидерство Запада должен обеспечивать американский президент, который сегодня воюет со всем своим внешнеполитическим истеблишментом. Но сформировавшийся после холодной войны однополярный мир под руководством США приблизился к закату ещё до того, как Трамп занял президентский пост. Американская гегемония не смогла пережить перераспределение экономической мощи между Востоком и Западом, в первую очередь подъём Китая, который полон решимости утвердиться в качестве глобального лидера.

«Обамовское «лидерство сзади» отчасти стало признанием таких изменений. Но Трамп проводит политику, основанную на воинственном национализме, на отказе от базирующегося на правилах порядка и на восхищении Путиным. Такая политика привела к краху американского авторитета за рубежом», — пишет Financial Times.

Но острее всего последствия от ослабления американского лидерства ощущаются на Ближнем Востоке. И хотя США сохраняют там своё военное присутствие, политическое присутствие Америки в регионе совершенно незаметно. Теперь союзники и враги США поняли, что могут действовать безнаказанно: Саудовская Аравия считает, что у неё есть карт-бланш на ведение войны в Йемене, Турция воюет в Сирии с курдами, которых вооружают американцы, а Иран прекрасно понимает, что если Трамп осуществит свои угрозы и откажется от ядерной сделки с Тегераном, то это приведёт к ухудшению отношений Вашингтона с Европой.

«А ещё есть Путин. Генерал Макмастер вряд ли мог сказать что-то новое, когда Министерство юстиции выдвинуло обвинения в сговоре с целью повлиять на результаты выборов 2016 года против 13 россиян и трёх компаний. И, несмотря на всё это, Трамп не хочет сказать ничего плохого о Путине», — отмечает автор статьи и добавляет, что, по его мнению, такой раскол вряд ли поможет сформировать здравую и разумную политику в отношении России.

Как заключает издание, в годы холодной войны Запад понял, что ингредиентами продуктивного взаимодействия с Москвой являются готовность противостоять агрессии с одной стороны и желание искать области возможного согласия — с другой. И именно нечто похожее необходимо воплотить в жизнь и сегодня, однако на это никто не может рассчитывать, пока в Вашингтоне отсутствует вразумительное и последовательное мировоззрение.

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