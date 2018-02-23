/Поглед.инфо/ Възобновяването на усилията на ЕС по интеграция Балканите е похвално, но европейските политици трябва да имат предвид изострилата се геополитическа конкуренция в региона,е уверен българският експерт Иван Кръстев. Русия, Китай и Турция вече се включиха в борбата за влияние на Балканите и, ако Европа не бъде готова да им противостои, нейната стратегия е обречена на провал, предполага авторът на статията.

„Втората световна война вече е завършила, но Първата световна така е не завърши“ - привежда авторът на статията, българският експерт Иван Кръстев изказване на турски дипломат. Според автора подобни изказвания относно положението на нещата в Европа му се налага да слуша в последно време и в Москва, и в Киев, и на Балканите. „Единственото място, където не чух нищо подобно – това е Брюксел. Защото Евросъюзът и до сега не е готов да живее в мир, отново увлечен от геополитиката, в която правителствата и народите са занимават с граници и територия и са склонни да оценяват успешността по-скоро не с категориите на икономическия растеж, а с категориите на националната гордост“ - предполага аналитикът.

Именно това и се случва днес в западната част на Балканския полуостров, счита експертът. Фактът, че ЕС въпреки нарастването на популистките движения се оказа способен да потвърди своята покана за членство в съюза за Балканските държави, авторът нарича „малко чудо“.

На Балканите има шега, която много точно отразява състоянието на мислите на хората, че го заставят да чакат твърде дълго: „що се отнася до членството в ЕС, разликата между балканския песимист и оптимист е в това, че според оптимиста Турция ще влезе в ЕС по време на председателството на Албания, а според песимиста, Албания ще стане член по време на председателството на Турция“.

(рус.ез.)

По убеждению автора, Евросоюз был прав, заявив о невозможности продолжения текущего положения вещей, однако без последующих за ним действий это заявление может спровоцировать рост нестабильности в регионе. Крастев предостерегает ЕС от повторения «украинского сценария, согласно которому правительственная поддержка европейских устремлений скорее приведёт к ответной реакции противников расширения (читай: России), чем к сплочению европейских правительств вокруг проекта».

Сейчас как раз подходящий момент для усиления интеграции — после периода, когда «ЕС стал восприниматься как организация, дающая мало денег со множеством условий», уверен автор. Однако для успешной трансформации Балканского региона Евросоюз должен отдавать себе отчёт в том, как изменилась геополитическая реальность. В 2003 году, когда бывшим югославским республикам было впервые предложено членство в ЕС, «почти никто не сомневался, что будущее Балкан будет связано с Европой». Москва в то время была заинтересована в том, чтобы сохранить имеющееся влияние, а не в соперничестве с ЕС, а о Китае на Балканах и речи не было.

Сегодня, как показывает Крастев, геополитическая конкуренция на Балканах представлена в избытке. Китай готовится стать инвестором №1 в Сербии. «Планы по строительству высокоскоростной железной дороги, соединяющей греческий порт Пирей с Будапештом через Белград имеют огромную ценность для Китая, прокладывающего свой торговый путь из Азии в Европу под девизом «Один пояс, одна дорога», — поясняет автор статьи. Это, по мнению эксперта, вызывает множество вопросов, один из которых: «Готов ли ЕС предоставить компенсацию в случае, если эти государства в итоге лишатся китайских инвестиций вследствие вступления в ЕС?»

Изменилось и отношение России к Балканам. «Брюсселю не нужен шпион в Кремле, чтобы понять: Россия сделает всё, что в её силах, чтобы помешать вступлению Македонии в НАТО, — не из-за её стратегической важности, а из-за символической ценности», — считает Крастев.

Помимо этого, Евросоюз должен понимать, что успех его балканского проекта во многом зависит от скорейшего разрешения греческо-македонского конфликта по поводу названия страны. Если стороны не придут к соглашению до следующего саммита ЕС по Балканам, «надежды Македонии будут разбиты, а попытки Брюсселя показать серьёзность своих намерений относительно региона пойдут насмарку».

«Балканский регион — это то место, где Россия может заниматься дестабилизацией ЕС с самыми низкими для себя политическими издержками как в отношении затрачиваемых средств, так и в отношении рисков конфронтации с США», — уверен автор. Вопрос в том, сможет ли ЕС убедить Россию, что эскалация напряжённости не в её интересах.

К тому же Турция предпринимает попытки установления влияния в мусульманском сообществе западных Балкан, в то время как Россия ищет рычаги влияния на православных христиан в регионе. «Возможно ли, что Россия и Турция скоординируют свою политику так же, как они попытались сделать это в Сирии?» — задаётся вопросом эксперт.

Если Евросоюз будет тянуть с признанием новых геополитических реалий, «его стратегия в отношении западных Балкан будет обречена на провал», — заключает автор.

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