/Поглед.инфо/ Русия е твърде слаба, за да доминира икономически в Европа, затова разчита на разширяването на политическото си влияние и "разединението на ЕС", пише австрийското издание Kurier. Ако европейските страни не изработят обща политическа позиция и план за действие, те ще бъдат принудени да се подчинят на "икономически слабата, но политически силна Москва, презираща нерешителността", допълва изданието.

Първата визита на Владимир Путин в чужбина след преизбирането му на поста президент е "малка, но все пак символична" стъпка, пише журналистът на Kurier Хелмут Брандштетер.

Посещението на Путин във Виена е във връзка с 50-годишнината на първите доставки на руски газ за Австрия; а и в допълнение към факта, че австрийското правителство се въздържа от критики към президента на Русия.

"Русия дължи съществуването си 60% на износа на петрол, газ и въглища, а способността й към иновации е малка; но в замяна на това политическата власт на Путин е несъкрушима. Тя се основава на величието, глобалното влияние и националистическия подход", отбелязва авторът.

(рус.ез.)

Kurier: разобщённая Европа бессильна против «экономически слабой, но политически сильной» России

Россия слишком слаба, чтобы экономически доминировать в Европе, поэтому она делает ставку на расширение своего политического влияния и на «раскол ЕС», пишет Kurier. Если европейские страны не выработают общую политическую позицию и план действий, то они будут вынуждены подчиниться «экономически слабой, но политически сильной Москве, презирающей нерешительность», добавляет издание.

Первая поездка Владимира Путина за границу после переизбрания — это «маленький, но всё же символ», пишет журналист Kurier Хельмут Брандтштеттер. Визит Путина в Вену приурочен к 50-летию начала поставок российского газа в Австрию, и в связи с этим австрийское правительство воздерживается от критики в адрес российского президента. «Россия живёт на 60 процентов за счёт нефти, газа и угля, её способность к инновациям мала, однако политическая власть Путина несокрушима. Она основана на величии, глобальном влиянии и националистическом нарративе», — отмечает автор.

По мнению Брандштеттера, Россия никогда не будет доминировать в Европе экономически, в военном плане — с трудом, поэтому Путин расширяет своё политическое влияние. Заявление президента России австрийским журналистам о том, что он не заинтересован в расколе Европы, «настолько же заслуживает доверия, как и его заверения в начале украинского конфликта, что российские солдаты там, возможно, проводят отпуск», считает автор.

«Логичная реакция» европейцев была бы простой, если бы они связали свою экономическую силу и способность к инновациям с политической волей. ЕС должен сохранять диалог с Россией, однако история холодной войны показывает, что Москва принимает всерьёз только тех политиков, которые имеют стратегию и уверенно действуют. «Авторитарные лидеры никого не презирают так сильно, как нерешительных людей без плана. И Путин, конечно, презирает в том числе и европейских правых, которые восхищаются им из-за его беспринципности», — утверждает Брандштеттер.

По словам автора, провал европейских политиков заключается в том, что они «больше не могут объяснить людям такие общие нормы и ценности, как демократия и права человека». ЕС должен вновь занять позицию, если он хочет, чтобы его принимали всерьёз. В противном случае Европу ожидает раскол, и экономически успешные страны будут вынуждены делать то, что хочет «политически сильная, но экономически слабая Россия», резюмирует автор Kurier.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели