/Поглед.инфо/ Москва, Пекин и Вашингтон, трите „супергиганта на епохата“, със своите последни решения потвърждават три нови световни тенденции: подем на авторитаризма, връщане на надпреварата във въоръжаването и зачатъци на търговска война – убеден е наблюдателят на Le Monde Ален Франшон. Според автора това означава,че постулатите на световния ред след края на студената война: разпространението на демокрацията, ядреното разоръжаване и световната свободна търговия – са били не повече от илюзия.

„Да се улови полъха на времето никога не е просто“ - отбелязва наблюдателят на Le Monde Ален Франшон. С тази цел авторът предлага да погледнем три дни от живота на „супергигантите на нашата епоха“ - Москва, Пекин и Вашингтон.

„Всеки един от тях си има своите особености, но взети заедно те са потвърждение на трите главни тенденции: подем на политическия авторитаризъм, завръщане към ядрената надпревара във въоръжаването и зачатъци на търговска война“ - уверен е журналистът.

(рус.ез.)

Пекин, понедельник, 26 февраля. Власти страны объявили о скорой реформе конституции, которая позволит главе государства оставаться на своём посту до конца жизни. С 1980-х годов китайские руководители не могли находиться у власти более двух сроков подряд. Как напоминает автор, в те годы воспоминания о «перегибах» эпохи Мао были ещё свежи, и стране необходимо было обезопасить себя от личной власти руководителя, а также обеспечить регулярную сменяемость политического курса.

Таким образом, Китай казался исключением среди других стран с однопартийной системой. «Он нашёл способ справиться с главной слабостью авторитарных режимов: спокойно осуществлять переход от одного лидера к другому — без путчей и гражданской войны», — замечает Франшон.

Отказ от этого правила — свидетельство того, что китайский режим всё больше дрейфует в сторону автократии. Проправительственная газета Global Times не видит в этом повода для беспокойства. Как сообщает китайское издание, реформа конституции в Китае — часть общемирового идеологического противостояния, тем более оправданная в условиях, когда «западная система» демонстрирует всё больше признаков упадка.

«Отпадают целые пласты западной системы ценностей. Демократия, практикуемая западными обществами сотни лет, находится в процессе отмирания», — приводит автор мнение китайской газеты.

Москва, четверг, 1 марта. Владимир Путин, произнося своё ежегодное послание к Федеральному собранию, по мнению автора, был в «трамповском настроении». «У него в кабинете теперь тоже есть «ядерная кнопка» — такая же большая, как у его американского коллеги», — иронизирует обозреватель Le Monde. По его убеждению, именно в этом заключался смысл высказывания о создании российскими инженерами «неуловимых», «недоступных для перехвата» ракет, которые, однако, никому не угрожают, поскольку являются всего лишь ответом на размещение американских систем ПРО.

Как напоминает журналист, месяцем ранее администрация Трампа также представила планы по модернизации ядерного арсенала страны, оправдывая это решение российскими разработками оружия нового поколения.

«Таким образом, эта игра под названием «он первый начал» может спровоцировать гонку в сторону ядерных мегатонн, как во времена холодной войны», — полагает Франшон.

Вашингтон, четверг, 1 марта. Чуть позднее в этот же день Дональд Трамп взял на себя риск «погрузить мир в масштабную торговую войну», отмечает журналист. Во имя интересов США, президент принял решение установить пошлины на ввоз в страну стали (25%) и алюминия (10%).

Трамп мог бы поступить так же, как его предшественники: обвинить определённые государства в демпинге в той или иной сфере и пытаться выиграть дело внутри Всемирной торговой организации, а уже после этого поднимать пошлины. Однако метод Трампа как раз в «духе времени». Он ещё раз подтверждает, что «новый миропорядок основывается на минимуме правил».

«Продолжение ядерного разоружения, распространение демократии и мировая свободная торговля — правда в том, что всё это было иллюзией, одной из многих, владевших нами по окончании холодной войны», — заключает обозреватель Le Monde.

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