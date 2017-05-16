/Поглед.инфо/ Според експертна оценка на американското разузнаване, Русия и Китай активно разработват нови видове оръжия и военна техника, които да противодействат на американското господство в космоса. Главната задача е създаването на оръжия, способни да унищожават американските космически обекти, но не чрез кинетични удари, а чрез електронни и кибернетични способи. Освен това, Русия и Китай конструират спътници, които могат да нарушават работата на другите космически системи, а при необходимост – да ги унищожават.

"Русия и Китай продължават да осъществяват най-съвременни орбитални операции със сателити, като например действия по приближаване и стиковане. Поне част от тези дейности са с двойно предназначение, което може да се използва в противоспътниковата война”, каза директорът на американското разузнаване Даниел Коутс. „Например, действията по отстраняване на космически отломки могат да послужат за увреждане на спътниците на противника. Такива системи ще ни създадат големи проблеми в бъдеще, ще попречат на САЩ да прави оценки на ситуацията в космическото пространство, да разпознава намеренията на противника в космоса и да предупреждават своевременно за заплахи."

(рус.ез.)

Как Россия и Китай будут воевать против Америки: главное — уничтожить спутники

Россия и Китай активно разрабатывают новые виды вооружений и боевой техники в целях противодействия американскому господству в космосе, говорится в экспертной оценке американского разведывательного сообщества. Надо сказать, что в этих рамках две страны рассматривают вопрос о создании оружия, способного наносить удары по американским спутникам и прочим находящимся на орбите объектам космического базирования. «По нашей оценке, Россия и Китай считают необходимым нейтрализовать американские военные преимущества, которые им дают военные, гражданские и коммерческие космические системы, и все чаще рассматривают вопросы нападения на такие системы в рамках своей доктрины будущей войны, — говорится в показаниях директора Национальной разведки Дэниела Коутса (Daniel Coats), которые он дал 11 мая в конгрессе. — Обе страны будут и дальше разрабатывать весь спектр противоспутникового оружия, видя в этом средство снижения военной эффективности США».

Две великие державы, стремящиеся свести на нет американские преимущества в данной сфере, продолжают разработку таких систем вопреки публичным заявлениям о необходимости обуздать гонку вооружений в космосе. «Россия и Китай по-прежнему решительно и активно создают средства противодействия вероятному противнику в космосе, особенно против Соединенных Штатов Америки, и в то же время, на публике и в дипломатической сфере выступают против размещения оружия на орбите, заявляя, что первыми этого делать не будут, — заявил Коутс. — Они продолжают такие действия, вопреки дипломатическим усилиям США и их союзников, которые направлены на нераспространение угроз мирному освоению космического пространства, в том числе, посредством международного сотрудничества в рамках ООН».

В своей основе атаки на американские космические объекты будут, скорее всего, не кинетические, а электронные и кибернетические. «При разработке оружия они вероятнее всего сосредоточатся на создании средств радиоэлектронного противодействия военным спутниковым системам связи, РЛС с синтезированной апертурой спутникового базирования, а также системам глобальной спутниковой навигации типа американской GPS, — говорится в показаниях Коутса. — Они наверняка будут объединять средства радиоэлектронной борьбы и кибернападения, создавая самые современные системы для противодействия и вывода из строя информационных сетей. Китайские ученые обсуждают методы совершенствования средств постановки помех за счет создания новых систем блокирования частот общего пользования. Россия намеревается модернизировать свои силы радиоэлектронной борьбы, а к 2020 году принять на вооружение боевые средства РЭБ нового поколения».

Но в том случае, если средства радиоэлектронной борьбы и кибероружие не обеспечат выполнение поставленных задач, русские и китайцы готовы применять кинетическую силу для физического уничтожения американских космических объектов. «В ближайшие годы русские и китайцы могут завершить разработку новых, весьма разрушительных систем противоспутникового оружия, — заявил Коутс. — Российские военные стратеги считают противоспутниковое оружие неотъемлемой частью своей комплексной программы перевооружения в космосе, и наверняка разрабатывают многообразные системы борьбы со спутниками во всех орбитальных режимах».

Но этим вопросом занимаются не только российские военные. По мнению американского разведывательного сообщества, политики в Москве также ратуют за совершенствование противоспутникового оружия. «Российские законодатели выступают за создание и совершенствование противоспутниковых ракет, способных уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, и Россия уже проводит испытания такого оружия, намереваясь со временем принять его на вооружение, — заявил Коутс. — Один российский официальный представитель также признал, что в России разрабатывается авиационная ракета, которая сможет уничтожать спутники на низкой околоземной орбите».

А Китай вот-вот примет на вооружение готовое к применению противоспутниковое оружие. Обе великие державы также разрабатывают энергетическое оружие направленного действия для борьбы с американскими спутниками. «Прошло десять лет с тех пор, как Китай осуществил перехват своего собственного спутника на низкой околоземной орбите, и сегодня близок тот момент, когда НОАК примет на вооружение противоспутниковые ракеты, — отметил Коутс. — Обе страны ведут успешные разработки энергетического оружия направленного действия с целью принятия на вооружение противоспутниковых систем, способных ослеплять и выводить из строя чувствительные оптические приборы обнаружения космического базирования. Россия также создает воздушное лазерное оружие для борьбы с американскими спутниками».

Кроме того, две страны конструируют спутники, которые смогут нарушать работу других космических систем, а при необходимости сталкиваться с орбитальными аппаратами противника и уничтожать их. «Россия и Китай продолжают осуществлять самые современные орбитальные операции со спутниками, такие как действия по сближению и стыковке. Как минимум часть этих действий проводится с целью испытания техники двойного назначения, которую можно применять в противоспутниковой борьбе, — заявил Коутс. — Например, это исследования в области космической робототехники для обслуживания спутников и удаления космического мусора, которую можно будет использовать для нанесения повреждений спутникам противника. Такие системы будут создавать большие проблемы в будущем, мешая США оценивать обстановку в космическом пространстве, распознавать намерения противника в космосе и заблаговременно предупреждать об угрозах».

Таким образом, время не стоит на месте, и Пентагону придется вкладывать дополнительные средства, чтобы сохранить превосходство Америки в космосе.

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