/Поглед.инфо/ Колко високо МОК цени истинския спорт? Какъв е смисълът МОК да се преструва,че поддържа строги мерки и да лишава руснаците от правото им да носят знамето си на церемонията по закриването, след като Олимпийските игри почти са приключили?

Това изобщо не е абстрактен въпрос. В крайна сметка руснаците взеха участие в игрите: Русия изпрати на тази Олимпиада близо 170 спортисти, които действаха под неутрален флаг като "олимпийски спортисти от Русия".

"Разбира се, не искаме никой от спортистите да има положителен тест, но в тази особена ситуация, когато руснаците са наблюдавани буквално под микроскоп, това наистина повдига много въпроси", заяви Анджела Руджеро (Angela Ruggiero), председател на Комисията за спортсменство на МОК и четирикратна олимпийска шампионка.

Достатъчно с този фарс! Просто върнете на руснаците техния флаг. И да започнем да обсъждаме истинския проблем.

(рус.ез.)

Довольно! Верните России ее флаг, а затем займитесь внесением изменений

Пхенчхан — Теперь, когда Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане уже подходят к концу, Международному олимпийскому комитету необходимо решить, достаточно ли строго Россия наказана за реализацию ее масштабной допинговой программы и может ли она пройти со своим флагом на церемонии закрытия игр, которая состоится в воскресенье.

И это вовсе не абстрактный вопрос. В конце концов россияне принимали участие в играх: Россия отправила на эту Олимпиаду почти 170 своих спортсменов, которые выступали под нейтральным флагом как «олимпийские атлеты из России». Но стенания по поводу флага уже начали утомлять.

Останется ли российская сборная в ссылке или нет? Может ли решить проблему частичный запрет, в рамках которого россиянам позволят надеть форму своей сборной с российским флагом на ней, но при этом запретят нести этот флаг? Могут ли они пронести свой флаг, но при этом выйти в нейтральной форме?

А что дальше? Олимпийки от формы официальной сборной России, но нейтральные брюки? Нейтральные олимпийки и брюки с российским флагом? Российский флаг, но меньшего размера?

Довольно этого фарса! Просто верните россиянам их флаг. А затем давайте начнем обсуждать настоящую проблему.

Плану Международного олимпийского комитета, намеревавшегося показать России, кто здесь главный, с самого начала не хватало — вероятнее всего, нарочно — последовательности и жесткости.

МОК нуждается в реалистичном плане, который раз и навсегда лишит антидопинговых полномочий такие страны, как Россия — и не только Россия — которые слишком часто закрывали глаза на злоупотребление запрещенными препаратами, особенно когда это касалось их собственных спортсменов. Ему необходимо создать независимую антидопинговую рабочую группу, которая получала бы достаточно средств для эффективного выполнения своих задач.

МОК должен потребовать, чтобы все национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации тоже внесли свои лепты, однако ему необходимо заглянуть и в свои глубокие карманы. NBC Universal заплатило почти 8 миллиардов долларов за право транслировать Олимпиады с 2021 по 2032 год. Этого более чем достаточно для того, чтобы заняться совершенствованием своей работы, а сейчас настал самый подходящий момент для того, чтобы внести изменения в систему борьбы с допингом.

В преддверии текущих Олимпийских игр МОК много говорил о необходимости сделать олимпийский спорт чистым, однако он все равно позволил России отправить на эти игры одну из самых многочисленных команд, а потом одобрил «нейтральную» форму со словом «Россия» на ней.

Тогда какой смысл МОКу притворяться сторонником жестких мер в вопросе допинга теперь, когда Олимпиада почти закончилась, и лишать россиян права пронести свой флаг на церемонии их закрытия? Тот факт, что сейчас он даже рассматривает возможность восстановления в правах или частичного восстановления в правах, указывает на то, что МОК на самом деле не настроен наказывать те страны, которые прибегают к обману ради победы.

За первые 13 дней Олимпиады россияне выиграли 13 медалей. Среди них не было ни одной золотой медали, хотя это вполне может измениться в пятницу, когда состоятся соревнования в женском одиночном катании. Тем не менее, россияне получили четыре серебряных и девять бронзовых медалей — это немало.

Но все равно возникают мысли о том, что, учитывая недавнюю историю российского спорта, некоторые спортсмены, пришедшие после них, лишились медалей несправедливо. Мы знаем как минимум двоих норвежцев, у которых уже были украдены их «медальные моменты».

Они обвиняют российского керлингиста Александра Крушельницкого. Когда Крушельницкий, получивший бронзовую медаль в соревнованиях среди смешанных пар, показал положительную допинг-пробу на запрещенный мельдоний, сначала он отрицал факт приема этого препарата. Российские чиновники заявил о саботаже, но эта отговорка неоригинальна. Спортсмены-олимпийцы строго следят за тем, что они едят и пьют, и они никогда не оставляют свои бутылки с водой где попало.

«Я думаю, тот факт, что допинг-проба россиянина оказалась положительной — это нехорошо, — сказала Анджела Руджеро (Angela Ruggiero), председательница комиссии спортсменов МОК и четырехкратная олимпийская чемпионка. — Разумеется, мы не хотим, чтобы кто-то из спортсменов показал положительную пробу, но в этой конкретной ситуации, когда россияне находятся буквально под микроскопом, это действительно вызывает много вопросов».

В четверг Крушельницкий прекратил борьбу и отказался от апелляции. Он и его партнерша потеряют свои бронзовые медали, и у России останется всего 12 медалей. Но, хотя норвежцы, которые стали четвертыми, получат свои бронзовые медали, на этой неделе они заявили, что у них «украли момент славы».

Почему после положительной допинг-пробы МОК вообще обсуждает вопрос о том, могут ли российские спортсмены пронести свой флаг на церемонии закрытия игр. Канадский саночник Сэм Эдни (Sam Edney) считает, что положительная допинг-проба российского керлингиста должна гарантировать, что на стадионе не будет поднято ни одного российского флага. И у него есть множество причин для того, чтобы испытывать раздражение.

Эдни был членом команды, которая финишировала четвертой на Зимних Олимпийских играх в Сочи, где российская команда взяла серебро. Позже россиян лишили их серебряной медали, и бронза досталась Эдни и членам его команды. Однако россиянам вернули серебро перед самым началом текущей Олимпиады после того, как они выиграли апелляцию.

Ни один спортсмен не заслуживает того, через что прошел Эдни. Он написал в Твиттере, что МОК «нужно сделать заявление о том, что всему есть предел».

Россияне праздновали свою победу в Сочи, и здесь они тоже будут праздновать победу. Они размахивали своими флагами на трибунах и писали «Россия» на лицах.

Российские журналисты явились на соревнования по фигурному катанию в футболках, на которых было написано «Я не употребляю допинг», хотя, как показали анализы, россияне употребляют допинг. Снова.

Может быть, стоит разрешить всей российской сборной надеть эти футболки в воскресенье. Пусть они наденут свою форму и пройдут под российским флагом.

Это могло бы послужить отличным символом того, насколько высоко МОК ценит чистый спорт.

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