/Поглед.инфо/ Според автора на текста – датски специалист по история на религиите, така наречените "християнски ценности" могат да бъдат всичко – от съчувствието до масовите убийства.

Въпреки това, свещеници и политици ни говорят за "християнски ценности", които, според тях, са основата на нашето общество. Но рядко обясняват какво всъщност представляват; смятат за даденост, че всеки знае какво са. И когато започнете да ги осмисляте, се оказва, че те са нещо като любов към ближния, понякога са подобни на демокрацията, държавата на благоденствието, правата на човека...

И така, много хора считат демокрацията за ценност, без да се замислят, че тя е в рязък контраст с Библията и историята на християнството. Нещо подобно се случва и с исляма.

Според третата книга на Моисей 20.13, мъж, който се съвокуплява с мъж, трябва да бъде екзекутиран. Според датския Закон от 1683 г., силно повлиян от лутеранството, виновните за мъжеложество трябва да бъдат "изгаряни на клада" и този закон действа до 1866 г. От 2012 г. хомосексуалистите могат да се женят в Датската лютеранска народна църква. Въпреки този завой от 180 градуса, днешните консервативни християнски фундаменталисти постоянно се противопоставят на това „право”.

Исус проповядва, че човек трябва да обича врага си (Матей 5:44). От IV век, когато църквата сключва договор с политическата власт, много християни смятат, че е законно да използват принуда и сила срещу „еретици” и „езичници”.През XIII век се появява католическата инквизиция, която праща на кладата набедените за еретици.

В Третия райх германските християни от протестантско-нацисткото движение вярват, че различните раси са създадени от Бог и затова "смесването на расите" е бунт срещу Бога. За германските християни, антисемитизмът и яростният нацистки национализъм са въплъщение на християнските ценности...

(рус.ез.)

Датский специалист по истории религии: так называемые «христианские ценности» могут быть чем угодно — от массовых убийств до сочувствия

Острые углы истории

День рождение Иисуса — самое время для того, чтобы священники и политики напоминали нам о «христианских ценностях», на которых якобы основано наше общество. Они редко объясняют, в чем состоят эти христианские ценности, но считают само собой разумеющимся, что все знают, что это такое. А когда начинаешь с этим разбираться, то выясняется, что это что-то вроде любви к ближнему, иногда похожей на демократию, государство благосостояния и права человека.

Здесь ни в коем случае нельзя умалять такую христианскую деятельность, как работа в больницах, помощь нуждающимся и забота о бездомных. Наоборот, это заслуживает добрых слов. Но это всего лишь небольшая часть христианства.

С точки зрения истории религии можно сказать, что христианские ценности не существуют в строго определенной форме и никогда в таковой не существовали. Самодовольная мантра — это хамелеон, фата-моргана, которая исчезает, как только ее начинают исследовать серьезно.

Христианские ценности определялись различными, иногда радикально несовместимыми способами в зависимости от времени, места и основной христианской ориентации. Вот только шесть примеров.

1) Как и нынешние сектантские руководители, глава своей секты Иисус мог призывать людей бросать свои семьи и отказываться от еврейского богатства (Лука 14,26-27: Марк 10,21). Сегодня главное на Рождество - это день рождения Иисуса, а для датчан Рождество - это праздник семьи и оргия дарения подарков. Не многие пасторы говорят об этом, хотя некоторые призывают к этому во весь голос.

2) На ранней стадии христианства существовало мнение, что «дружба с миром есть вражда против Бога» (Послание Иакова 4,4). На протяжении больших периодов истории церкви естественную природу воспринимали как домен Сатаны. В XIX веке папа Пий IX констатировал: «У человека нет никаких обязательств перед животными». Сегодня папа Франциск настаивает на том, что мы должны оберегать Землю как дар Божий. В наше время дружба с миром стала дружбой с Богом.

3) Согласно Третьей книге Моисеевой 20,13, мужчина, занимающийся любовью с мужчиной, должен быть казнен. Согласно Датскому Закону 1683 года, в котором ощущается влияние лютеранства, виновные в мужеложстве должны были подвергаться «сожжению на костре», и это закон действовал до 1866 года. А с 2012 года гомосексуалисты могут сочетаться браком в датской лютеранской Народной церкви. Нечто вроде поворота на 180 градусов. Однако консервативные христианские фундаменталисты постоянно выступают против этого.

4) Согласно Второй книге Моисеевой 22,17, «ведьма» должна быть наказана смертью. Это имело большое значение в позднее средневековье и во время Реформации. Лютер считал, что «ведьмы» были потаскухами Дьявола, и требовал их смерти. И в XVI, и XVII веках в лютеранских Дании и Норвегии с ними так и поступали. Сегодня большинство христиан считает сожжение людей совершенно несовместимым с христианскими ценностями. Но в прошлом такое сжигание было следствием именно христианских ценностей.

5) Иисус сказал, что нужно возлюбить врага своего (Матфей 5,44). Он мог также говорить некоторым неверным, что они должны умереть, если только они не последуют за ним (Лука 13,1-5). Кроме того, Павел мог следующим образом осуждать нехристиан: «Если кто-то не любит Господа, да будет он проклят!» (Первое послание к коринфянам 16,22). С четвертого столетия, когда церковь заключила фатальный пакт с политической властью, многие христиане сочли законным бороться с «еретиками» и язычниками, используя принуждение и силу. Спасение было ведь делом самих грешников, в противном случае они должны были попасть в Ад.

В XIII веке появились католические суды инквизиции, которые отправляли упрямых еретиков на костер. Лютер и другие ведущие лютеранские теологи несли факел нетерпимости еще дальше и призывали казнить, в частности, перекрещенцев и богохульников. Терпимость по отношению к другим формам религии, кроме своей, не могла быть оправдана перед Богом, потому что это было то же самое, что терпеть марионеток Сатаны на Земле.

Лишь в XVIII-XIX веках начала появляться смена парадигмы ценностей и законодательства. Сегодня многие христиане считают религиозную свободу христианской ценностью.

6) В Третьем рейхе немецкие христиане протестантистско-нацистского движения считали, что разные расы создал Бог, и поэтому «смешение рас» было бунтом против Бога. Некоторые немецкие христиане считали, что немцы были новым богоизбранным народом, который должен спасти мир, что Гитлер был рупором Бога, и что великолепие Царства божьего пришло в Германию с захватом власти Гитлером в 1933 году. Никак не меньше.

Для немецких христиан антисемитизм и яростный национализм нацистов были воплощением христианских ценностей. Для большинства христиан нашего времени нацизм — это воплощение совершенно противоположного. Самое большое зло.

Тем не менее, сегодня есть очень националистически и антисемитски настроенные христиане с нацистскими взглядами. К тому же тех, кто в наше время больше всего настаивают на том, что Дания — это христианская страна, часто можно найти среди тех, кто очень холодно относится к беженцам.

В заключение нужно сказать, что христианские ценности — это чрезвычайно переменчивое понятие, которое может поддерживать все: от целенаправленных массовых убийств до безусловного самопожертвования. В ходе исторического развития эти ценности время от времени совершают настоящий кульбит и начинают означать совершенно противоположное тому, что они означали ранее. И сегодня можно найти христианские организации, которые, с точки зрения ценностей, отличаются друг от друга как день и ночь.

Дело в том, что христианские ценности сами по себе не являются гарантией чего-либо. Это связано не только с тем, что Библия и история христианства являются феноменами, состоящими из громадного количества разных частей, где можно найти все что угодно. Это также связано с тем, что всегда находятся люди, которые дают этим ценностям содержание и краски. И они это делают, исходя из собственных предпочтений и различных потребностей и идеологий различных общественных режимов.

Нечто подобное отличает и ислам, который сегодня используется для того, чтобы узаконить все возможное: от халифата до демократии, от религиозного насилия до религиозной свободы, от патриархальной дискриминации до равноправия полов. И снова главным в религии является человек.

Особенно характерным для христианства является его способность присваивать все. То, что в определенный момент истории христиане с бешеной яростью осуждали, позже они начинают прославлять. Когда, кстати говоря, все уже поддерживают это.

Это, в частности, относится к демократическому правлению и праву на различные свободы. Да, некоторые христиане сегодня воспринимают их как основные христианские ценности. Они мало себе представляют, что демократическое правление и право на различные свободы находится в резком противоречии с главной частью Библии и историей христианства.

Всем хорошего зимнего солнцестояния.

Йенс-Андре П. Хербенер (Jens-Andre P. Herbener), специалист по истории религии.

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