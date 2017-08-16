/Поглед.инфо/ Филмът, чиято премиера ще се състои през септември, едва ли ще бъде показан в други страни, освен в Русия и Беларус. На фона на войници, танкове, самолети, се разкрива любовна история, която според режисьора Алексей Пиманов наподобява драмата на Ромео и Жулиета. Това е любовта на млада журналистка от Киев, която поддържа Майдана, с жител на Севастопол, който се присъединява към про-руската съпротива.

„Анексията” на Крим от Русия, предизвикала санкциите и рязкото охлаждане в отношенията спрямо Москва, е обявена за незаконна от Запада. В същото време в Русия, това събитие се описва като пробив, който показва, че страната отново е станала велика сила, след като е преминала през дълъг период на унижение, започнало след разпада на Съветския съюз.

"Много хора на Запад не разбират какво се случи в Крим. Това бе волята на народа", казва режисьорът Пиманов. Филмът започва с дикторски текст: "Такива решения се вземат веднъж на 100 години." Именно гордостта на Русия е отразена във филма "Крим".

(рус.ез.)

«Крым» — высокобюджетный российский блокбастер, который мир никогда не увидит

В ответе за Крым

Фильм, в котором рассказывается об аннексии Крыма в 2014 году, покажут только в России и Белоруссии.

«Такие решения принимаются раз в сто лет», — говорит закадровый голос в трейлере фильма «Крым», высокобюджетного российского блокбастера, в котором показан захват этого полуострова Россией в 2014 году.

В этом фильме, премьера которого состоится в России в сентябре, показаны российские солдаты, танки, самолеты и история любви, которую режиссер назвал историей Ромео и Джульетты.

Аннексия Крымского полуострова Россией, спровоцировавшая введение санкций и резкое охлаждение в отношениях между Москвой и Западом, была объявлена во всем мире незаконной. Между тем в России это событие изображается как достижение, которое доказало, что она снова стала великой державой, пережив долгий период унижений, начавшийся после распада Советского Союза.

И гордость за Россию нашла отражение в фильме «Крым». В центре повествования находится история любви молодой киевской журналистки, которая поддерживает проевропейское восстание на Майдане, и жителя Севастополя, который после победы Евромайдана в Киеве вступает в ряды пророссийского сопротивления.

По словам режиссера Алексея Пиманова, этот фильм посвящается украинским и российским офицерам, которые отказались стрелять друг в друга и сумели предотвратить масштабное кровопролитие в момент захвата Крыма. «Мы хотели снять фильм о том, что мы должны любить друг друга, а не стрелять друг в друга», — сказал он.

По словам Пиманова, после того как он помог семье своей родственницы покинуть Луганск, который стал одним из эпицентров борьбы между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими правительственными войсками, ему захотелось снять фильм о том, как вторжение России в Крым позволило предотвратить там кровопролитие.

Между тем на Украине и в других странах этот фильм, вероятнее всего, будет воспринят как попытка возвеличить аннексию Крыма. Критики России заявят, что кровопролитие на востоке Украины началось в первую очередь из-за того, что Россия перебросила оружие и военных через границу.

«Крым» не покажут на Украине, где Пиманов с 2014 года является персоной нон грата и где он попал в санкционный список, куда также вошли другие российские журналисты и деятели культуры, которых Киев считает пропагандистами Кремля. В действительности этот фильм вряд ли покажут где-либо, кроме России и Белоруссии. Ранее в августе, после того как в кинотеатрах начали показывать трейлеры фильма «Крым», украинское посольство в Белоруссии отправило ноту протеста в Министерство иностранных дел этой страны.

Пиманов настаивает на том, что этот фильм не является пропагандой, добавляя, что главная героиня — по-настоящему отзывчивая девушка и искренняя сторонница идеалов и целей Евромайдана. Однако нет никаких сомнений в том, что в этом фильме находит отражение российская точка зрения на события марта 2014 года — одним из спонсоров фильма стало Министерство обороны России. Пиманов лично знаком с министром обороны Сергеем Шойгу, и, по его словам, идея создания этого фильма принадлежит именно ему.

«Как-то в марте 2014 года мы разговаривали и в ходе беседы поняли, что эти события имеют глобальное значение. Он сказал: „Попробуй снять об этом фильм"». По словам Пиманова, Шойгу помог найти самолеты и другую военную технику, использованную в процессе съемок.

После аннексии Крыма рейтинг Владимира Путина, который до этого снижался, резко вырос до рекордных 86% на фоне волны националистической лихорадки, охватившей Россию. «Крым наш» стал самым популярным лозунгом, а «возвращение» Крыма — именно так эти события называют в России — стало позиционироваться как доказательство того, что страна снова способна отстаивать свои интересы на международной арене.

Дата президентских выборов, которые пройдут в 2018 году и в которых, как ожидается, Путин примет участие и одержит победу, была перенесена на 18 марта, когда будет отмечаться четвертая годовщина официальной аннексии Крымского полуострова. Кремль надеется, что объединение дня выборов с годовщиной аннексии Крыма поможет вызвать всплеск патриотизма и увеличить явку избирателей.

Крым был частью России внутри Советского Союза, но в 1954 году Никита Хрущев одобрил передачу этого полуострова Украине, поэтому многие жители Крыма всегда считают себя скорее русскими, чем украинцами.

Но не все жители Крыма поддержали аннексию: большинство крымских татар выступили против этого шага. В настоящее время некоторые из них находятся под следствием в связи со столкновениями между крымскими татарами и сторонниками России, которые произошли в период аннексии, а многие другие жалуются на то, что их преследуют и пытаются запугать.

Крымская прокуратура настаивает на восьми годах заключения для Ахтема Чийгоза, одного из ведущих политических деятелей, отстаивающих интересы крымских татар. В своей заключительной речи в суде ранее на этой неделе его адвокат, Николай Полозов, заявил, что Россия ведет себя как фашистское государство, и сравнил захват Крыма с аншлюсом Австрии нацистской Германией.

Но Пиманов не обращает внимание на подобные сравнения: «Множество жителей Запада не понимают того, что произошло в Крыму. Это была воля народа».

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