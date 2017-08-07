/Поглед.инфо/ Дезинформацията е проблем, който изисква квалифицирани специалисти, които да са в състояние да решат как да се отстрани този проблем. Както в САЩ, така и британското правителство създаде още през 1940 г. Департамент за информационните изследвания - секретна изследователска група, който да събира материали за реалностите на съветския живот и тайно да ги предоставя на политици и журналисти в Европа.

През 1980-те години правителството на САЩ създаде работна група за противодействие с активни мероприятия (Active Measures Working Group) – междуведомствена служба, която постоянно да следи съветската пропагандна и да разработва ответни мерки. Защо тази история е толкова важна днес?

Нито САЩ, нито Западът предприемат системни ответни действия в отговор на дезинформацията, разпространявана от Русия, Китай и т.нар. Ислямска държава. Вместо президент, който да счита, че дезинформацията, разпространявана от чужди страни е проблем, изискващ решение, ние имаме президент, който вярва, че тя служи на неговите интереси. С други думи, ако има нова студена война, ние ще я загубим.

(рус.ез.)

Если бы это была холодная война, Америка проиграла бы

Новая холодная война?

В ретроспективе линии фронта холодной войны — Запад, НАТО и демократия с одной стороны, а Восток, Варшавский договор и диктатура, с другой — кажутся очевидными и само собой разумеющимися. Результат этой войны — развал СССР — сейчас воспринимается так, будто бы он был предопределен. Но за те полвека, на протяжении которых продолжалась холодная война, эти линии фронта зачастую не были столь очевидными, да и конечный результат был неясен.

Разумеется, сразу же после Второй мировой войны, когда коммунистические партии были еще сильны, было далеко не ясно, что Европа в конечном итоге окажется в том же идеологическом лагере, что и США. Еще одним сложным этапом были 1970-е годы: после войны во Вьетнаме союзники США во всем мире ставили под сомнение американское лидерство, устраивая демонстрации у американских посольств и призывая к закрытию американских баз.

Советский Союз стремился использовать эти моменты слабости. Начиная с 1940-х годов, СССР создавал и содержал сеть просоветских газет и журналистов по всему миру, используя их и для пересказывания тех мифов, которые Советский Союз рассказывал своему народу, и для распространения теорий заговора о США. Наиболее известную из них — утверждение о том, что «СПИД был создан в лабораториях ЦРУ» — впервые опубликовала просоветская индийская газета (The Patriot), после чего ее подхватили ученые из Восточной Германии. В итоге эта теория получила широкое распространение в 20-ти с лишним странах мира.

Тогда для распространения теории о том, что «СПИД придумало ЦРУ», потребовалось два года. Сегодня же теории заговора могут распространяться через сети ботов и троллей за секунды. Но даже тогда для противодействия пропаганде необходимо было определить ее характер, объяснить ее принципы и определить ее границы. Другими словами, кто-то из представителей властей должен был решить, что дезинформация представляет собой проблему, и привлечь людей, чтобы они придумали, как эту проблему устранить.

В конце концов, так и произошло — это сделали не только Соединенные Штаты. В 1940-х годах британское правительство создало Департамент информационных исследований — секретную исследовательскую группу, которая собирала материалы о реалиях советской жизни и негласно передавала их политикам и журналистам по всей Европе. В 1980-х годах правительство США создало рабочую группу по противодействию активным мероприятиям (Active Measures Working Group) — небольшую межведомственную службу, которая следила за постоянно менявшимися советскими пропагандистскими сообщениями и разрабатывала ответные меры. Со временем Соединенные Штаты стали настойчиво угрожать Советскому Союзу санкциями и делали это до тех пор, пока Москва не перестала распространять миф о том, что «ЦРУ придумало СПИД». Были взлеты и падения, успехи и неудачи. Но, в конечном счете, советской пропаганде так и не удалось завоевать сердца и умы — отчасти потому, что США и их союзники этой пропаганде противодействовали.

Почему эта история так важна сегодня? Потому что мы живем в такое же непростое время, чреватое драматическими последствиями, когда международные альянсы нестабильны, меняясь на глазах. Международная репутация США во многих странах упала. И за рубежом, и в США теории заговора создаются и распространяются с невиданной легкостью и скоростью. Сегодня часть населения США считает, что российский президент Владимир Путин является «христианским» лидером, который борется против «Исламского государства» (запрещено в РФ, — прим. ред.) в Сирии. На самом же деле его правительство подвергает религиозные группы преследованиям и вообще не особо заинтересовано в борьбе против «Исламского государства».

Но на данный момент ни США, ни Запад не предпринимают систематических действий в ответ на дезинформацию, распространяемую Россией, Китаем и «Исламским государством». Работа по выявлению этой дезинформации и ее отслеживание ведется нерегулярно. В правительстве США нет ни специальной группы, ни службы, которая выполняла бы эту задачу. А стараниями Госсекретаря Рекса Тиллерсона, похоже, в ближайшее время их тоже не будет.

Несмотря на решение Конгресса о выделении на эти цели 80 миллионов долларов, Тиллерсон отказался расходовать эти деньги. Как заявил помощник Тиллерсона Роберт Хаммонд (Robert Hammond), дело, конечно же, не в отсутствии плана расходования этих средств. Чиновники Госдепартамента сказали мне, что дискуссии по этому вопросу успешно продвигаются. Причина и не в том, что у Госдепартамента нет возможности расходовать эти деньги или в этом ведомстве развелось слишком много бюрократов. С самого начала планировалось создать небольшую внутриведомственную группу для расходования значительных средств за Госдепартамента и государственных структур. Например, для финансирования русскоязычных средств массовой информации, которые могут развенчивать мифы, распространяемые российскими СМИ, намного лучше, чем посторонние службы.

Настоящая причина состоит в том, что у нас в Белом доме нет такого президента, как Гарри Трумэн, Рональд Рейган или, прямо скажем, даже Джимми Картер. У нас нет президента, а значит, у нас нет и госсекретаря, который хочет остановить распространение теорий заговора, способствовать развитию демократии, укреплению альянсов и защитить международную репутацию Америки. Вместо президента, который считает распространяемую зарубежными государствами дезинформацию проблемой, требующей решения, у нас есть президент, который считает, что она служит его интересам. Иначе говоря, если бы это была холодная война, мы бы ее проиграли.

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