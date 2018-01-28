/Поглед.инфо/ Чикагският съвет по международни отношения (The Chicago Council on Global Affairs) и руският център „Левада” проведоха социологически изследвания в Русия и в Съединените щати, за да разберат какво мислят американците и руснаците за двустранните отношения между техните държави.

В хода на съвместното допитване, проведено през декември, бе установено, че на почти две трети от руснаците не им пука за наложените от западните държави политически и икономически санкции: 68% заявяват, че не се интересуват от този проблем, а само 28% изразяват загриженост. Нещо понече, само 15% от руснаците смятат, че санкциите на САЩ са сериозна заплаха за тяхната страна.

За руснаците също така е безразлично чуждото мнение, че причината за международната изолация на Русия била официалната й позиция спрямо Украйна.

Руската общественост не вижда основания да капитулира пред натиска на Запада. През май, значително болшинство от руснаците - 70% от анкетираните - отговори, че Москва трябва да продължава политическата си линия, въпреки санкциите, а не да се опитва да търси компромис... Тоза резултат съответства на резултатите от допитванията, проведени от центъра „Левада” през декември 2014 г., когато 79% от руснаците заявяват, че ще се противопоставят, ако Русия "се откаже от присъединяването на Крим".

(рус.ез.)

Россиян санкции не волнуют

Санкции: кто кого

Что россияне и американцы думают о санкциях США в отношении России?

Если не вдаваться в детали, Россия является актуальной темой для Америки уже в течение нескольких лет. После того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, отделив его от востока Украины, Соединенные Штаты ввели против нее экономические санкции. В одном из первых важнейших законопроектов, отправленных на подпись Дональду Трампу (Donald Trump) в 2017 году, содержался проект введения антироссийских санкций, являвшихся ответом на попытки вмешаться в американские выборы. Трамп сквозь зубы подписал законопроект, но до сих пор так и не ввел санкции. Его следующий дедлайн истекает в конце января.

Так влияют ли санкции на общественное мнение?

Чикагский совет по международным отношениям (The Chicago Council on Global Affairs) и Левада-центр провели общенациональные опросы в России и в Соединенных Штатах и выяснили, что американцы и россияне думают о двусторонних отношениях между их государствами. Россияне с некоторым вызовом поддерживают нынешнюю политику России, несмотря на санкции. Американцы одобряют санкции и хотят, чтобы давление сохранялось и далее.

В ходе совместного исследования, проводившегося в декабре, выяснилось, что почти две трети россиян наложенные западными странами политические и экономические санкции не волнуют: 68% говорят, что их этот вопрос не беспокоит, а 28% выражают обеспокоенность. Им также безразлично, что официальная позиция России по Украине стала причиной международной изоляции России: 66% говорят, что их это не волнует, 29% выражают обеспокоенность. Более того, лишь 15% россиян считают, что американские санкции являются серьезной угрозой для их страны.

Как мы проводили свое исследование

Исследование Чикагского совета по вопросам, связанным с Россией, проводилось с помощью специализированного исследования на заказ GfK с использованием их национального онлайн-сервиса KnowledgePanelTM в период с 1 по 3 декабря среди статистически взвешенной выборки, состоящей приблизительно из 1000 взрослых американцев, от 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах страны и в округе Колумбия. Данные рассматривались в соответствии с параметрами пола, возраста, расы, образования, региона, где проводился опрос, дохода, владения недвижимостью и столичного региона, эти категории определяются Текущим обследованием населения (Current Population Survey). Допустимый предел погрешности составляет плюс-минус 3%.

Исследование Левада-центра проводилось в период с 1 по 5 декабря при помощи непосредственного опроса среди репрезентативной выборки из 1605 россиян от 18 лет и выше, проживающих в восьми федеральных округах Российской федерации (в том числе, в Крыму). Внутри каждого округа выборка распределяется среди пяти слоев населенных пунктов, избранных пропорционально количеству проживающих там людей от 18 лет и старше. Данные сортируются в соответствии с демографическими переменными (пол, образование, возраст) и электоральными предпочтениями. Допустимый предел погрешности составляет плюс-минус 3,4%.

История санкций и их последствия (или отсутствие таковых)

Санкции были впервые наложены в 2014 году после аннексии Крыма Россией и ее поддержки сепаратистов на востоке Украины, это произошло одновременно с резким падением цен на нефть. Это стало тяжелым ударом по России, так как нефть была и остается основным источником дохода российского правительства. Экономисты утверждали, что двойной удар из санкций и рухнувших цен на нефть стал основным фактором финансовых трудностей России в 2014 и 2015 годах. Но к 2016 году экономика России в общих чертах стабилизировалась, даже несмотря на продолжающиеся санкции.

Экономическая реабилитация, возможно, облегчила экономические последствия санкций для среднестатистических россиян. В исследованиях Левада-центра, проводившихся в период с декабря 2014 по июнь 2015 года, выявилось, что, по словам почти одной трети россиян, санкции создали «значительные трудности» для них самих и для их семей, в то время как 8/10 сообщили, по меньшей мере, о «некоторых» затруднениях. Однако к апрелю всего лишь 19% респондентов заявили, что они сами или их семьи столкнулись с серьезными затруднениями из-за санкций, а 62% заявили, по меньшей мере, о некоторых затруднениях.

Есть причина того, что российская общественность не испытала на себе непосредственного воздействия санкций: так они были задуманы. Санкции США были направлены на круг друзей Путина, а не на среднестатистические российские семьи. В числе санкций были меры, ограничивающие кредитование определенных российских банков, энергетических компаний и оборонных фирм, контролируемых товарищами Путина, а также заморозка активов и запрета на въезд отдельных лиц в страну. Как пишет журнал «Экономист» (Economist), эти меры были «определены, чтобы избежать удара по мировым рынкам» и для того, чтобы получить поддержку со стороны Европейского союза, который также одобрил антироссийские санкции.

В результате российская общественность видит меньше оснований капитулировать перед требованиями Запада. В мае значительное большинство россиян — 70% респондентов — сказали, что Москва должна продолжать свою политическую линию, несмотря на санкции, а не пытаться прийти к компромиссу, чтобы ослабить санкционный режим (последний вариант поддержали всего 19% опрошенных). Это соответствует результатам опросов, проведенных Левада-центром в 2014 году. По данным опроса, проведенного в декабре, целых 79% россиян сказали, что выступили бы против, если бы Россия «отказалась от присоединения Крыма». 58% респондентов выступили против того, чтобы Москва перестала оказывать поддержку сепаратистам-повстанцам на востоке Украины в обмен на снятие американских санкций.

Что люди думают об антироссийских санкциях, наложенных США в августе?

Последняя серия американских санкций была одобрена в августе, получив подавляющее большинство в Конгрессе. Этот законопроект направлен против людей и организаций,

— представляющих угрозу для кибербезопасности США в интересах российского правительства;

— инвестирующих в российские трубопроводы, предназначенные для экспорта энергетических ресурсов;

— помогающих сирийскому правительству закупать оружие;

— заключающих сделки с российскими оборонными агентствами и разведслужбами.

Законопроект также давал Конгрессу новое право вето, предоставляющее ему возможность остановить президента Трампа, если он попытается отменить антироссийские санкции.

Однако администрация Трампа все еще не приняла санкции (препятствием является Госдепартамент). Она пропустила первый дедлайн по принятию закона еще 1 октября 2017 года, к этому времени она уже должна была издать руководство, в соответствии с которым мишенью должны были стать российские организации в военном и разведсекторе. Следующий дополнительный дедлайн запланирован на конец января, к этому времени администрация Трампа должна будет предоставить список иностранных организаций, продолживших вести бизнес с россиянами и российскими компаниями в российском оборонном и разведсекторе, на которые распространялись санкции, указанные в законопроекте.

Опросы показывают, что американцы хотят, чтобы президент продолжал в том же духе

Из декабрьского опроса Чикагского совета следует, что, по мнению 7/10 американцев, российское правительство пыталось оказать влияние на исход президентских выборов в США в 2016 году, как об этом единогласно сообщают американские разведслужбы. Исходя из опроса, проведенного университетом Квиннипиака, большинство американцев обеспокоены тем, что российское правительство может попытаться вмешаться в выборы 2018 года. Из опроса также следует, что, по мнению большинства, Россия действует против интересов США в Сирии, 56% считают, что Россия и Америка преследуют разные цели, и всего 22% придерживаются противоположного мнения. Они также считают, что Россия и США конфликтуют по части улучшения кибербезопасности в мире, 59% респондентов считают, что цели этих государств расходятся, и лишь 19% — что они преследуют одинаковые цели. После аннексии Россией Крыма в 2014 году опросы показывали, что, по мнению значительного большинства американцев, действия России нарушали международное право (81%) и были необоснованными (72%).

Санкции не изменили внешнеполитический курс Путина. Россия продолжила поддерживать повстанцев на востоке Украины, вмешалась в Сирию в интересах Башара Асада и осуществила хакерские атаки на американские политические организации.

В разработанной администрацией Трампа «Стратегии национальной безопасности» говорится, что Россия стремится подорвать интересы США, оказать влияние на своих соседей и внушить им страх. Значительное большинство американцев выступают за поддержание (39%), либо расширение (38%) режима антироссийских санкций США. В целом эти данные говорят о том, что выход из этого тупика будет найден еще не скоро.

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