/Поглед.инфо/ Войната като ядро на парадигмата на американската външна политика.



Американската политика и икономика зависят от воденето на война. Войната е необходима на САЩ от гледна точка на идеологията, политиката и икономиката. Именно затова военно-промишленият комплекс (ВПК) на САЩ е една от най-влиятелните сили на държавата.

Понякога именно този ВПК е наричан «deep state», дълбинна държава. За да може тази «deep state» / ВПК да получава поръчки за отбраната, които се изчисляват на трилиони долари е необходимо да се води война. В противен случай тези разходи не са оправдани. С това никой не може да не се съобразява: нито така наречения миротворец Обама, нито твърдия реалист Тръмп. Американският ВПК диктува своите изисквания на всеки президент с всякакви възгледи и затова войната е необходима (неизбежна). Но какво прави Тръмп?

Стратегията на Тръмп

Тръмп се стреми да промени парадигмата на външната политика, но не може да направи това рязко, намирайки се под натиска на дълбинната държава (ВПК). Всяка рязка промяна на курса и на методологията на външната политика ще доведе до свалянето му, до неговата ликвидация, защото Тръмп се опитва да обърне в друго русло балона на военни разходи на ВПК. Най-главната задача на Тръмп като политик, обещал да да избегне ядрения конфликт с Русия и да се отклони от назряващата опасност от Трета световна война, е норамализацията на отношенията с Русия. В същото време натискът на ВПК на САЩ върху Тръмп не отслабва и той е принуден да води война. Но не и с Русия. И трябва да се тръгва от това при анализа на ескалацията на конфликта около Северна Корея.

Сблъсъкът с Русия е най-вероятен в Сирия, затова Тръмп отклонява вниманието от Сирия и Далечния Изток. Струва си да се отбележи, че Русия явно не е заинтерсована от война на САЩ срещу КНДР, още повече, че в това се намесва Китай. Но все пак това не е толкова болезнено, това е по-косвена конфронтация със САЩ. Друг кандидат за агресия от страна на САЩ в Тръмповата парадигма е Иран. Иран е най-тесния съюзник на Русия с големи полтически интереси в региона. За нас войната на САЩ с Иран ще се окаже много по-болезнена.

(рус. ез.)

Война как ядро парадигмы американской внешней политики

Американская политика и экономика зависят от ведения войны. Война необходима США с точки зрения идеологии, политики и экономики. Именно поэтому военно-промышленный комплекс США представляет собой одну из самых влиятельных сил в государстве.

Иногда именно этот ВПК называют «deep state», глубинным государством. Для того, чтобы этот «deep state» / ВПК получал новые оборонные заказы, исчисляемые триллионами долларов, необходимо вести войну. В противном случае эти расходы будут не оправданы. С этим никто не может не считаться: ни так называемые миротворец Обама, ни жесткий реалист Трамп. Американский ВПК диктует свои требования любому президенту с любыми мировоззрениями и поэтому война необходима (неизбежна). Но что делаетТрамп?

Стратегия Трампа

Трамп стремится изменить парадигму внешней политики, но не может сделать это резко, находясь под давлением глубинного государства (ВПК). Любое резкое изменение курса и методологии внешней политики приведет к его смещению, его ликвидации, поэтому Трамп пузырь его военных расходов пытается обратить в другое русло. Самая главная задача Трампа как политика, обещавшего избежать ядерного конфликта с Россией и увернуться от назревающей опасности Третьей мировой ядерной войны, — нормализация отношений с Россией. В то же время давление ВПК США на Трампа не ослабевает и он вынужден вести войну. Но не с Россией. Из этого нужно исходить при анализе эскалации конфликта вокруг Северной Кореи.

Столкновение с Россией наиболее вероятно в Сирии, поэтому Трамп уводит внимание от Сирии на Дальний Восток. Стоит отметить, что Россия явно не заинтересована в войне США против КНДР, тем более в дело вмешивается Китай. Но все-таки это не так болезненно, это более косвенная конфронтация с США. Другим кандидатам на агрессию со стороны США в Трамповской парадигме является Иран. Иран — более тесный союзник России с общими политическими интересами в регионе. Для нас война США с Ираном окажется гораздо более болезненной.

И если учесть, что Трамп не может не воевать (а наиболее вероятным противником является Россия с угрозой развертывания ядерной войны), то конфликт США и КНДР — это меньшая из зол, которая в данной ситуации возможна и которая затрагивает Россию лишь по касательной. Нам это не выгодно, но это лучше чем война США с Россией.

Война с КНДР – политическое самоубийство Трампа?

Трамп с рациональной точки зрения войну с КНДР начинать не должен, этим он никак не улучшит свои позиции. Военные базы США есть в Южной Кореи, регион в той или иной контролируется США. Для войны с КНДР нет особых ни стратегических, ни имиджевых интересов. Война приведет к огромной гражданским жертвам, то есть к сотням, тысячам людей и обернется полной политической катастрофой со всех точек зрения. Трамп не может этого не понимать. Начало войны с КНДР — это самоубийство Трампа и создание ситуации, которая не имеет выигрыша. Но тем не менее это лучше, чем ядерная мировая война, к которой постоянно подталкивает Трампа разгорячённая военно-промышленная машина США, да и вообще любого президента США (и на что бы видимо пошла Хилари Клинтон). Мы видели, что Трамп сменил советника по России, конфронтация в этом направлении будет немного ослаблена.

Трамп сменил советника по Ближнему Востоку: конфронтация в этом направлении будет также ослаблена. В такой ситуации «козлом отпущения» выбран совершенно невинный, замечательный Ким Чен Ын, который просто защищает и пытается отстоять на международной арене суверенитет своей маленькой, но великой страны. С моральной точки зрения он прекрасен, но с точки зрения большой политики, если эта война начнется, то в нее будет втянут Китай, и это может стать концом США. Если Трамп решится на эту войну… Если он опять не решится, поступит рационально, то конфронтация с внутренним ВПК тоже будет фатальна. Ситуация будет напряженной, но в первую очередь для Трампа, который пытается лавировать между «Сциллой и Харибдой», между рациональностью, которая подсказывает ему не вести войн, и курсом ВПК, глубинного государства. Рациональность была бы замечательна и наиболее выгодна для США и для Трампа лично, но это спровоцирует непримиримый конфликт с агрессивной американской военной промышленностью, которая такого мирного решения и перехода к реализму не допустит.

С рациональной точки зрения, войны с КНДР быть не должно, потому что она приведет к бесчисленным и неоправданным жертвам, резкому падению политического статуса США в мире. Это будет не оправданное насилие, ничем не оправданное. Выигрыша здесь быть не может. И тем не менее это лучше, чем ядерный конфликт с Россией из-за Украины или Сирии, к чему бы могла привести альтернативная администрация. Дело, конечно, плохо, Трампу выбирать…

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