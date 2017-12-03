/Поглед.инфо/ Меката сила, изразяваща се в добра воля и сътрудничество, работи по-добре от заплахи, натиск и интриги. Преди няколко дни в един от моите блогове казах, че противно на прогнозите на някои "фалшиви икономисти", цените на петрола се покачват и като цяло Русия все повече контролира световните цени за "черно злато".

А сега и публикация в "Блумбърг" нарича Путин "крал на нефта" (или "крал на ОПЕК", което е почти едно и също нещо).

Не вярвате ли? Я да видим какво направиха американците, за да контролират петролния пазар и какво правят руснаците. Американците постоянно се опитват да поставят нефтените полета по целия свят под свой контрол или с тъпа сила (както в Ирак), или с организацията на "цветни революции" (както в Либия, Сирия, Иран и Венецуела; и дори в Турция се опитват да организират преврат).

С "майдана" успяха само в Либия (и само благодарение на авиацията и флота на НАТО); а в Иран, Венецуела и Сирия бяха отбити (в Сирия – с активната подкрепа на Руската федерация). Санкциите също не помагат, защото две трети от планетата просто ги пренебрегва.

P.S. А какво би станало, ако ОПЕК реши да се откаже от разчетите на петрола в долари? И сега редица страни вече търгуват срещу рубли, евро, юани...

(рус.ез.)

Александр Роджерс: «Король нефти» Путин и русский мировой порядок

Мягкая сила, состоящая из доброй воли и сотрудничества, работает лучше, чем угрозы, давление и интриги.

Несколько дней назад я в одном из своих видеоблогов сказал, что вопреки прогнозам некоторых «лжеэкономистов» цены на нефть растут, и в целом Россия всё больше контролирует мировые цены на «чёрное золото».

А вот теперь и публикация в «Блумберг» называет Путина «нефтяным королём» (или «королем ОПЕК», что почти одно и то же).

Не верите? А давайте посмотрим, что делали американцы для контроля над нефтяным рынком, и что делали русские.

Американцы последовательно пытались взять нефтяные месторождения по всему миру под свой контроль или тупой силой (как в Ираке) или организацией «цветных революций» (как в Ливии, Сирии, Иране и Венесуэле – и даже в Турции попытались устроить госпереворот). И вводили против нефтедобывающих стран свои любимые санкции.

С организацией «майдана» получилось только в Ливии (и то, лишь при поддержке авиации и флота НАТО), а Иран, Венесуэла и Сирия смогли отбиться (последняя при активной поддержке РФ). Военное вторжение оказалось тоже не слишком эффективной тактикой, потому что даже поставленные американцами в Ираке марионеточные правители предпочитают слушать не их, а иранцев. Потому что американцы пришли и уйдут, а Иран останется. Санкции тоже не дали толку, потому что две трети планеты их попросту проигнорировало.

Переводя с русского на русский, тактика американцев – заставить, «нагнуть» и ограбить. Русские же действуют совершенно не так.Когда американцы вводят санкции и пытаются задушить непокорные страны, русские заключают торговые контракты, предоставляют кредиты и строят электростанции и другие объекты инфраструктуры. В том числе помогая эти санкции обходить. Если американцы активно поддерживают различные радикальные и фундаменталистские меньшинства, типа бандеровцев и ваххабитов, то русские предпочитают работать с легитимной властью.Если американцы стараются ослабить страны и ввергнуть их в хаос, то русские наоборот, всячески помогают правительствам защитить свои границы и суверенитет (в том числе продавая им современное оборонительное вооружение, но не только).

Если американцы пытаются всех «построить» и навязать свои представления о том, как «правильно» (с их, ковбойской точки зрения), то русские говорят «мы уважаем вашу самобытность и восхищаемся ею».И в результате мягкая сила, состоящая из доброй воли и сотрудничества, работает лучше, чем угрозы, давление и интриги.

Ещё одна американская характерная черта, которую я сразу не успел упомянуть – они ругулярно бросают своих «союзников». Любимая их тактика – натравить кого-то на других, пообещав свою поддержку, а потом кинув. Пан Саакашвили ощутил это на себе в 2008 году в полной мере. Сейчас такой же трюк американцы проворачивают с поляками, натравливая их на Германию.Более того, американцы на примере Турции (а до этого с Мубараком в Египте) продемонстрировали, что даже формально-союзнические отношения с ними не гарантируют, что они не попытаются свергнуть «союзников» при первом удобном случае. Не удивительно, что правители ближневосточных стран ищут более предсказуемых и надёжных партнёров.Итого имеем: у России союзные отношения и обширные торговые контракты с Ираном (и широчайшие перспективы в Сирии), с Москвой вынужден «дружить» Эрдоган, Россия поддерживает Мадуро в Венесуэле и активно торгует венесуэльской нефтью. Плюс после победы в Сирии большинство стран Ближнего Востока очень активно налаживают дипломатические отношения с Москвой (давайте, расскажите мне ещё, что нам не нужно было вмешиваться в Сирии!).У Саудовской Аравии затяжной конфликт в Йемене и вероятна гражданская война, когда принцы начнут резать друг дружку за наследство после смерти короля.Вот и получается, что Владимир Путин становится самым влиятельным игроком на мировом нефтяном рынке. Кто-то ещё думает, что это случайность?

P.S. А что будет, если ОПЕК примет решение отказаться от расчётов за нефть в долларах? Ведь ряд стран по факту уже и так торгует за рубли, евро и юани.

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