/Поглед.инфо/ Изпълнителната власт на Тръмп е заплаха за демокрацията – това е постоянна тема на водещата американска журналистика. Ако медиите не са толкова заслепени от собствения им строг надзор в областта на културата, ако са в състояние да видят всички заплахи, а не само тези, които засягат собствената им власт и влияние, те щяха да отчитат под внимание фактът, че упоритата им кампания за делегитимирането на президента Тръмп, е много по-сериозна заплаха за американската демокрация.

В продължение на месеци демократите говорят главно за импийчмънта на г-н Тръмп. И какво ще последва ако спечелят, ако успеят да постигнат импичмънт? Дали няма да последват две години окопна война между желанието отляво да постигнат своето и отчуждаването отдясно? В Конгреса и в страната като цяло...

(рус.ез.)

Электоральные заговоры подрывают американскую демократию

Перманентная паранойя разрушает нашу политику.

Какова реальная история, связанная с иностранной угрозой в отношении американских выборов?

Занимающиеся расследованиями сотрудники онлайнового медийного гиганта Politico представили авторитетные доказательство того, что некий советский по рождению гражданин/гражданка так вмешался/вмешалась в президентские выборы, что это привело к отставке главы избирательного штаба, а также критическим образом нарушило способность этой партии функционировать.

Александра Чалупа (Alexandra Chalupa), бывшая сотрудница Белого дома и партийный функционер, направилась непосредственно к Валерию Чалому, к послу в Вашингтоне одной бывшей советской республики, с доказательствами иностранного вмешательства, после чего сотрудники его посольства провели встречи с американскими журналистами для оказания на них влияния.

Об этой истории, на самом деле, стало известно шесть месяцев назад, и тогда были вскрыты попытки украинского правительства действовать против кампании Дональда Трампа в пользу Хиллари Клинтон, а руководила этим процессом «опытный партийный функционер Чалупа», и в результате Пол Манафорт (Paul Manafort), глава избирательного штаба Трампа, был вынужден подать в отставку в самый разгар избирательной кампании.

Не прошла ли эта важная история мимо вашего внимания? Речь идет о единственном случае, когда, как было установлено, иностранное государство повлияло на выборы 2016 года — и это было в пользу Клинтон, а не Трампа, на которого обрушивается теперь весь огонь медийной критики. Мейнстримовские средства массовой информации упомянули об этом, но как-то очень тихо.

Дональд Трамп-младший, действительно, встречался с женщиной, которая, как ему было сообщено в электронном послании, является «юристом российского правительства», которая является также «частью поддержи России и российского правительства» кампании Трампа и которая хочет представить дискредитирующую информацию о Хиллари Клинтон. Ответ Трампа-младшего на сделанное ему предложение («Мне это нравится») был назван сговором с иностранной державой в ходе последовавшего за этим взрыва в средствах массовой информации. Звучит серьезно? Эта тема, разумеется, в течение нескольких дней фигурировала в главных заголовках газет New York Times, Washington Post и телевизионных новостей, и даже довольно здравомыслящие представители средств массовой информации совершенно потеряли разум и стали кричать «Виновен!»

«Объясняя ситуацию» нам, неразумным, Рут Маркус (Ruth Marcus), моралистка из газеты Washington Post, сказала так: «Кандидат в президенты Соединенных Штатов и его избирательный штаб не должны иметь никаких дел, вообще никаких, и никаких обменов с эмиссарами иностранного государства, торгующими вразнос порочащей информацией в отношении его противников». Это, по ее словам, «неприемлемое поведение». «Больше не может быть никаких сомнений» в том, что уместным теперь является проведение полного расследования в отношении самого президента.

Г-жа Маркус считает, что поведение президента Трампа, в целом, является «пощечиной» с учетом всех его «отклонений от демократических и политических норм», а также его «атак на федеральных судей», на «новостные организации», его «ошибочных заявлений», «безграничного» непотизма и «отхода» от транспарентности. Однако все ее ссылки на демократию сводятся к тому, что Трамп не очень любезен со средствами массовой информации, что он использует Twitter, а не благословенные пресс-конференции — вы только представьте себе ситуацию: 41 день, и ни одного сообщения для газеты Washington Post!

Разве президент не знает, что журналисты являются «представителями общества»? При этом она признает, что средства массовой информации не могут заставить Трампа говорить с ними, но тут же начинает угрожать и говорит о том, что средства массовой информации не намерены «безропотно» с этим мириться. Судя по всему, она не знакома с результатами опроса, проведенного несколько месяцев назад частным университетом Эмерсон Колледж (Emerson College), согласно которому средства массовой информации вызывают у людей меньше доверия, чем Трамп.

Обозреватель газеты Washington Post Чарльз Краутхаммер (Charles Krauthammer), неоконсервативный товарищ Маркус, тоже считает, что действия Трампа-младшего являются убедительными доказательствами сговора с иностранной державой. В отличие от многих своих соотечественников, он потребовал доказательств и нашел их во фразе «Мне нравится», назвав ее «фатальными словами». Важно не то, произошло ли что-то существенное во время этой встречи, или нет, а то, что Трамп-младший и Манафорт «сочли возможным пойти на эту встречу». «Доказательства являются изобличительными», и предоставлены они самим Трампом-младшим. «Никуда не деться» от того факта, что это был сговор.

Краутхаммер признал, что американцы в течение нескольких лет также пытались воздействовать на выборы в иностранных государствах — от деятельности ЦРУ в 1940-1950-х годах до президента Обамы, который пытался помешать Биньямину Нетаньяху на его последних выборах, и до недавних попыток Соединенных Штатов оказать влияние на российские парламентские выборы. Маркус даже присовокупила к этому направленную против Трампа помощь демократов Украине. Оба они считают, что сговор Трампа-младшего хуже других, поскольку Россия (по терминологии Краутхаммера), является «враждебной иностранной державой».

Но затем он признает, что нет закона, запрещающего оказание помощи такого рода иностранной державе. Мы не находимся в состоянии войны. Таким образом, это был сговор без преступления! Сговор — это просто совместная работа с кем-то, и она не является противозаконной, если только там нет каких-то скрытых нарушений. Никаких скрытых нарушений там не было. Просто сговоры происходят повсюду.

Да, русские попытались оказать влияние на выборы 2016 года, их усилия были направлены против Хиллари Клинтон, и они являются противниками. Но что хорошего это принесло? Электоральные механизмы столь децентрализованы, что в них нельзя проникнуть. Организаторы правительственных утечек рассказали нам почти все о том, что было обнаружено, а доказательств инспирированной Россией пропаганды не существует, и вообще сомнительно, что это могло бы сработать. Разве средства массовой информации утверждают, что российская пропаганда смогла бы их надуть? Г-жа Клинтон сама сделала достаточно для того, чтобы обеспечить себе плохую рекламу, и до сих пор она менее популярна, чем даже Трамп.

Ни один американский президент не занимал неограниченно враждебную позицию по отношению к России или даже к Советскому Союзу. В 1982 году воин холодной войны Рональд Рейган, обращаясь к британскому Парламенту, действительно, сказал, что Соединенные Штаты имеют обязанность поддерживать свободу и демократию в мире. Однако он также добавил, ссылаясь на Уинстона Черчилля, что война с марксизмом, в том числе с «империей зла», не является неизбежной, и пообещал, что соревнование «может проводиться на мирной и взаимной основе».

Все те, кто озабочен угрозами в отношении американской демократии, должны быть в большей степени обеспокоены ксенофобскими упрощениями, берущими верх над здравым смыслом, чем таким любителем как Трамп-младший, пытавшимся выяснить, что могло быть полезным для его отца. Профессионал, вероятно, действовал бы более осторожно (Трамп-младший сам представил так называемые изобличающие доказательства, в отличие от г-жи Клинтон), но он, этот профессионал, не стал бы отказываться от такого расследования. Слушать — не значит участвовать в сговоре, а немедленный доклад нашему состоящему из решета дому, коим является разведывательная бюрократия, в большей степени объясняется осмотрительностью, чем вероломством.

Алиса из Страны чудес была не первой, к кому был применен принцип «сначала казнь, потом приговор». После обвинений Трампа в попытке подорвать святость нашего избирательного процесса до выборов, когда мейнстримовские средства массовой информации исходили из победы г-жи Клинтон, они вступили теперь в сговор со своими политическими союзниками для того, чтобы подорвать легитимность президентства Трампа. Подобный вывод не является паранойей по поводу Трампа, а просто требует навыков чтения и слушания мнимых «новостей», распространяемых мейнстримовскими средствами массовой информации.

Еще в феврале нынешнего года две третьи избирателей заявляли о том, что пресса более жестко ведет себя по отношению к Трампу, чем по отношению к его предшественнику Бараку Обаме.

Исполнительная власть Трампа представляет собой угрозу для демократии — такова постоянная тема журналистов. Если бы средства массовой информации не были столь ослеплены своим строгим контролем в области культуры, если бы они были способны видеть все угрозы, а не только те, которые затрагивают их собственную власть и влияние, то тогда они должны были бы учитывать то обстоятельство, что их упорная кампания по делегитимации Трампа является значительно более серьезной угрозой для американской демократии.

Каковы вероятные результаты направленной против Трампа медийной кампании? Как показывают проводимые в настоящее время опросы, президент Трамп и республиканский конгресс имеют самый низкий за всю историю рейтинг среди колеблющихся избирателей. И опросы, и история свидетельствуют о том, что республиканцы в 2018 году, скорее всего, потеряют контроль в палате представителей и, возможно, даже в сенате.

Демократы уже в течение нескольких месяцев говорят об импичменте г-на Трампа. И кого удивит, если они в случае своей победы, на самом деле, смогут этого добиться? И тогда за этим последуют два года окопной войны между желающими поквитаться левыми и отчужденными правыми как в конгрессе, так и в нации в целом.

В таком случае президентские выборы 2020 года приведут к попыткам делегитимации победителя, кто бы им ни оказался. У республиканцев, если они проиграют, не будет сравнимой культурной власти для подрыва легитимности президента, тогда как ирредентистски настроенные отчужденные правые тоже не являются лучшей основой для демократии.

И левые, и правые должны осознавать опасность. Речь идет не просто о горстке крайних сумасбродов, а о политических партиях в целом, а также об идеологиях, штатах и местных отличиях — Калифорния и Техас почти не говорят сегодня на одном и том же языке.

Конституция Соединенных Шатов была принята как средство преодоления раздоров, а не провоцирования их. Решение Джеймса Мэдисона было направлено на локализацию враждебности и минимизацию конфликтов на национальном уровне. Таков урок основателей Америки, и президент Трамп, а также его оппоненты поступили бы мудро, если бы к нему прислушались.

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