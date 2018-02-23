/Поглед.инфо/ Властите на САЩ планират в близките години значително да увеличат числеността на въоръжените сили, но скоро ги чака сблъсък със „суровата действителност“ пише Politico. По думите на изданието още днес почти три четвърти от американците на възраст от 17 до 24 години не са годни за служба в Армията заради проблеми със здравето, криминално минало или недостиг на образование.

Амбициозният проект на администрацията на Тръмп за обновяване на въоръжените сили рискува да се „стопира“ още преди началото на реализацията му. Причината за това е намаляващият брой на годните за служба млади американци, пише Politico.

Съгласно правителствените данни, почти три четвърти от жителите на Америка на възраст от 17 до 24 години не могат да попълнят редиците на армията на САЩ заради затлъстяване, други проблеми със здравето, криминално минало или недостиг на образование. С такава „сурова действителност“ се сблъска Пентагона, планирал да завербува десетки хиляди нови войници, моряци, пилоти и киберспециалисти в близките пет години.

„В нашите глави съществува образа на здравия американски гражданин, побойник, способен на всичко. Този образ повече не съответства на действителността“ - твърди генерал лейтенанта от армията на САЩ в оставка Томас Спор, един от авторите на новия доклад на фонда „Наследство“ (Heritage Foundation) „Надигащата се криза на националната сигурност“.

„Процентът от хора, имащи излишно тегло или страдащи от затлъстяване в нашата страна се издигна до небесата през последните 10-15 години. Количеството на астматиците расте. Дялът на завършилите училище едва съответства на приемливите значения, а в някои големи градове тя е нищожна. Престъпността също никъде не се е дянала. Трябва да признаем факта, че в някои случаи нещата не се подобряват, а се влошават» - отбелязва Спор.

(рус. ез.)

Ситуацию осложняет относительно низкий уровень безработицы. Особенно от этого страдают американские сухопутные войска, которые исторически выигрывали благодаря неблагоприятной экономической обстановке, когда пойти в армию было проще, чем найти работу на гражданке.

Между тем увеличение числа рекрутов — ключевая часть новой стратегии Белого дома, который намерен потратить миллиарды долларов, чтобы «закрепить боевое преимущество Соединённых Штатов над Россией, Китаем и другими странами, претендующими на звание военных держав».

Новый бюджет подразумевает увеличение численности Вооружённых сил США на 56 тыс. человек к 2023 году. Но военные с трудом обеспечивают вербовку даже нынешнего количества новобранцев, обращает внимание издание.

Большее беспокойство вызывает состояние образования. Для прохождения службы в американской армии необходим аттестат о среднем образовании. Федеральная статистика показывает, что 80% учащихся заканчивают школу. Однако у специалистов растёт опасение, что эти данные неполные.

Преступления и наркотики — ещё одно заметное препятствие. По некоторым данным, каждый десятый молодой человек не может поступить на военную службу из-за своего криминального прошлого. Но самая очевидная трудность — проблемы со здоровьем, среди которых особо выделяется ожирение.

Некоторые эксперты предлагают решить проблему, снизив требования к рекрутам. Но, по мнению других специалистов, этот шаг может подорвать национальную безопасность.

«Армии преподали болезненный урок в 2009 году. Мы снизили стандарты, приняли больше, чем обычно, людей, совершивших правонарушения. Мы заплатили высокую цену. В итоге эти люди нарушали дисциплину, самовольно покидали части чаще, чем обычные солдаты. Последнее, что нам нужно, — портить стандарты», — полагает Спор.

Пентагону придётся раскошелиться ещё сильнее, чтобы привлечь на службу больше молодых добровольцев с помощью поощрительных премий и других финансовых стимулов, уверены многие эксперты. Но в первую очередь, по их мнению, на этот «национальный кризис» должно отреагировать руководство страны.

«Нельзя заметать всё это под ковёр», — считает отставной генерал-лейтенант ВВС США Норман Сайп. На его взгляд, проблема стоит особенно остро в свете новой Национальной стратегии безопасности, в которой говорится о соперничестве Америки с другими державами.

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