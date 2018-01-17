/Поглед.инфо/ Това е въпросът, зададен от бившия анализатор на ЦРУ Рей Макгавърн във връзка със скандала за измамата на ФБР по време на последната предизборна кампания в Съединените щати.

Този скандал стана публично достояние през декември, въпреки че частното съдебно дело започна миналото лято. Днес вече може да се каже, че ФБР е създало "Russiagate", обвинявайки Москва, че се намесва в предизборната кампания. Същият офис беше зад обвиненията на екипа на "Тръмп" в задкулисни връзки с Москва. Тръмп обаче беше избран за президент, след което историята се оказа неочаквана. Някаква невидима ръка започва да подава медийни материали за тайните дела на ФБР, които се превърнаха в скандален FBIgate.



Същността на материалите се крие във факта, че две отговорни лица от ФБР - зам.-ръководителят на отдела за разузнаване Peter Strzok и адвокатът от същата кантора Lisa Page, които са в любовна връзка, игнорирали правилата за безопасност и водели електронна кореспонденция по чувствителни служебни теми. Както американският печат подигравателно пише, Peter Strzok бил непростимо наивен за поста си, вярвайки, че кореспонденцията не е фиксирана. Той дори уверил по-предпазливата си приятелка, че няма от какво да се страхува. Меко казано, той не бил прав. Америка е страна с неограничени възможности и някой е намерил възможност да запише контраразузнавателния агент и неговите страсти.

/рус.ез./

Заинтересованных лиц привлекли не детали любовных похождений этих семейных людей. Интересным было другое: оба фигуранта дела пренебрегли требованием для госслужащих придерживаться нейтральных политических позиций, оба ненавидели Трампа и обсуждали способы противодействия его избранию.

В Министерство юстиции США поступили в общей сложности 10 тысяч копий этой переписки. Из них пока только 375 отправлены на ознакомление в соответствующие комиссии Конгресса, но и эта малая толика шокировала конгрессменов. Так что ж делал влиятельный контрразведчик, чтобы остановить, как он выражался, «чуму Трампа», надвигавшуюся на Америку?

Для начала он приложил все усилия, чтобы выручить Хиллари Клинтон, попавшуюся на разглашении служебной информации. Как известно, многие её электронные письма, отправленные с личного компьютера, должны были иметь гриф «строго секретно», но не имели его.

Питер Страк лично проводил опросы (допросы) Хиллари и по их итогам вынес неожиданное заключение: вместо обнаруженной экспертами «преступной небрежности» она допустила лишь «неосмотрительность». Разница в формулировках существенная. «Преступная небрежность» влечёт уголовное расследование. «Неосмотрительность» никаких последствий не предполагает. В результате директор ФБР Джеймс Коми объявил на слушаниях в Конгрессе, что «это дело не нуждается в прокуроре, который мог бы вынести обвинения в адрес миссис Клинтон».

Переписка Питера Страка с любовницей показывает, что на посту следующего президента США он видел Хиллари Клинтон и защищал её по сугубо политическим соображениям. Дальше – больше. Фигура Страка маячит почти за всеми главными атаками спецслужб США на Трампа. Переговоры любовников вскрывают обстоятельства того, как создавался «протест» американской общественности против Трампа. Как вбрасывались материалы о «русском следе» для публикаций The New York Times и других американских изданий, и как эта кампания превращалась в информационную карусель.

В январе 2017 года, незадолго до инаугурации Дональда Трампа, директор Национальной разведки США Джеймс Клаппер опубликовал доклад, составленный «тщательно отобранными экспертами ЦРУ, ФБР и АНБ», о том, что за публикацией частной переписки Х. Клинтон стоял В. Путин, заинтересованный в её компрометации. Доклад не содержал в себе никаких доказательств и, как оказалось, был составлен под руководством Страка подобранными им «экспертами». Преследовалась цель создать предпосылки для отказа признать результаты президентских выборов и убедить общественное мнение в том, будто все спецслужбы согласились с выводом о «русских хакерах».

На сей раз докладу не поверила даже The New York Times, опубликовавшая по этому случаю глумливый комментарий. Видимо, её редакторы уже учли информацию о том, что Страк «крупно попал». Другое издание сообщило: «Иронией судьбы переписка Страка и Пейдж предоставляет нечто, чего не могли добыть следователи в «русском деле», – прямые доказательства преступных намерений и преступных акций. После месяцев неустанных поисков доказательств роли Дональда Трампа в «русском деле» выявлено, что старшие чиновники в администрации Обамы вступили в тайный сговор, чтобы не допустить Трампа в Белый дом».

Если иметь в виду, что Питер Страк входил и в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего «связи» команды Трампа с Москвой, то он действительно оказался в очень щекотливом положении. Теперь существует опасность, что из его любовной переписки станет известна секретная часть работы Мюллера. А здесь могут быть большие сюрпризы.

Спецпрокурор сразу избавился от Страка, как только узнал об утечках, но не исключено, как говорится, что уже поздно пить боржоми…

Страка понизили до клерка в кадровом подразделении ФБР, его непосредственного начальника – заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба (Andrew McCabe) ждёт отставка. В ЦРУ и АНБ разбираются с «лучшими экспертами», участвовавшими в составлении доклада Джеймса Клаппера, но это пока безобидные последствия вмешательства спецслужб в политическую жизнь Америки. Как пишет Рэй Макговерн, «неожиданно выплывает на поверхность тот факт, что часть разведсообщества пыталась подорвать демократический процесс в США. Это показывает историю создания «Russiagate» с тёмной стороны. Оказывается, вовсе не Россия пыталась воздействовать на исход выборов в Америке, а ведущие чиновники в американском разведсообществе. Некие теневые персонажи, именуемые «глубинным государством» (Deep State)».

Тем не менее у наблюдателей нет уверенности, что FBIgate будет дан ход. «Теперь вопрос заключается в том, – пишет Рэй Макговерн, – будут ли конгрессмены всерьёз разбираться с новым поворотом дела или предпочтут не «рассмотреть» его, а «просмотреть», ибо они понимают, какое мужество им потребуется. Ведь если они захотят выполнить свой конституционный долг, им придётся столкнуться с интересами «глубинного государства», безжалостного и коварного, располагающего разнообразными инструментами давления, включая электронную слежку за всем и вся».

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