/Поглед.инфо/ Бившият американски посланик в Москва Майкъл Макфол за пореден път се изложи. Реагирайки на съвета на Държавния департамент към Киев по повод на отношенията с Москва, той приведе метафоричен сценарий на война на САЩ със съседите му. Но неговата аналогия е глупава и има къде по правилни сценарии за това, което ще се случи със Съединените щати след тяхното разпадане.

За кой ли път вече изказване на Макфол демонстрира или крайно ниско ниво на разбиране на ситуацията от страна на професора, или увереност в това, че това ниво не е високо и при читателите му. Е, „и така ще мине“.

Формално той този път критикува не Русия, а своя бивш работодател – Държавния департамент на САЩ, който препоръча на украинските власти да бъдат „по-прагматични“ в отношенията си в Москва.

„Когато американците говорят, че украинците трябва да бъдат по-прагматични в отношенията си с Русия, на мен ми е интересно: доколко прагматични ще бъдем ние, американците, ако Китай анексира Хаваите, Канада нахлуе в щат Мен или Мексико подкрепя сепаратистите в Калифорния?“ - написа той в своя Twitter.

Бившият посланик получи достатъчно много парливи отговори.

„Ще приветствам нашите нови канадски повелители!“ - написа в коментарите ползвателят Даниел Кели.

„Ние вече идваме към вас !“ - пише канадският микроблогер Man From Jarret.

„Аз съм канадец, който живее на един час път от границата с щата Мен. Въпреки че ми харесва да ходя на гости в съседите си от Мен, но мисля, че ние ще предпочетем да окупираме Хаваите. Там не трябва да се разчиства снега с лопата.“ - отбелязва друг канадски блогер Майкъл Едуардс.

Има и по-сериозни реплики. „Скъпи Майкъл, а вие (американците) анексирахте цяла страна, принадлежаща на индианците“ - напомни ползвателя Владимир Демидко.

Впрочем, за да се разбере цялата несъстоятелност на заявленията на Макфол не е задължително да се отива толкова далеч в историята. Аналогиите в геополитиката като цяло работят не много добре. Сложните отношения между Русия и Украйна могат да бъдат сравнени с армено-азербайджанските, индо-пакистанските, сърбо-хърватските, американо-кубинските, японо-китайските, британо-аржентинските – и така нататък, но във всички случаи общо ще бъде само самият факт на наличие на взаимна неприязън.

(рус.ез.)

Иногда эта неприязнь присутствует на уровне правительств, иногда – на уровне граждан. Где-то она вызвана религиозными разногласиями, где-то идеологическими. Какие-то соседи раньше были частью единого государства, какие-то никогда не были. У кого-то есть в анамнезе война, у кого-то нет. Но главное в другом: примеры многих стран Евросоюза, как и взаимоотношений США и Британии, показывают, что ни одна вражда не длится вечно. Примириться могут даже воевавшие на протяжении многих столетий народы.

Поэтому если сравнивать российско-украинские отношения и потенциальные риски для США, агрессия со стороны Мексики, Китая или Канады никак не может быть приведена в качестве примера. Скорее надо представить другую ситуацию.

Вот вам сценарий, имеющий большее право на аналогии.

Американская экономика коллапсирует, президентом становится выходец со Среднего Запада, который возрождает сухой закон и распускает НАТО. Ситуация стремительно ухудшается, самые населенные штаты (Калифорния, Техас, Нью-Йорк, Флорида) заявляют о независимости. После этого Калифорния и Техас объединяются в республику Калитекс, государственным языком объявляется испанский.

В школах детям рассказывают о том, как США коварным образом завоевали территорию, на которых испокон веков жила древняя нация калитексов.

Вашингтону путем неимоверных усилий и пары пограничных войн удается сохранить под контролем большую часть территории. В федеральной столице и во всех столицах штатов высаживаются эмиссары из России или Китая, которые участвуют в написании новой конституции, открывают филиалы своих «мозговых центров» и

активно убеждают американцев, что история США как сверхдержавы закончилась – всем будет лучше, если каждый штат станет независимым государством.

При этом несколько военных баз в Калифорнии и космодром на мысе Канаверал федералам удается сохранить за собой, пусть и на правах аренды.

Через пару десятилетий Вашингтон более-менее нормализует ситуацию с финансами и подписывает экономические соглашения с рядом ныне независимых штатов. На протяжении всего этого времени жители Лос-Анджелеса активно выступают как минимум за объявление английского вторым государственным, как максимум – за воссоединение с США. На первое официальный Сакраменто отвечает «одно государство – один народ – один язык», за второе отправляет в тюрьму по обвинению в сепаратизме.

Наконец президентом Калитекса становится выходец из Лос-Анджелеса, который проводит взвешенную политику, поддерживая хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Пекином, и с Москвой. Но накануне подписания торгового соглашения о беспошлинной торговле с США в Сакраменто съезжаются митинговать испаноязычные граждане. Об их поддержке регулярно заявляют российский и китайский послы, и в конце концов митингующие свергают президента и объявляют курс на экономическую интеграцию с Китаем.

Первый закон, принятый новым парламентом Калитекса, – запрет для жителей Лос-Анджелеса использовать английский в качестве регионального языка. Всем понятно, что следующим указом будет отказ Вашингтону в аренде военных баз. Лос-Анджелес восстает, военнослужащие США помогают поддерживать порядок. Через некоторое время проходит референдум, согласно которому город и окрестности вновь возвращаются под юрисдикцию Вашингтона.

Параллельно жители Сан-Франциско тоже заявляют о намерении вновь стать частью большой и богатой страны, но власти Калитекса уже наготове и начинают бомбить Силиконовую долину.

Китай выступает с призывом к властям Калитекса быть более прагматичными, поскольку китайские фабрики несут убытки из-за снижения количества заказов на новые айфоны.

Ненаучная фантастика? Не более ненаучная, чем предположения Макфола о том, что Канада или Мексика осмелятся напасть на США.

Стремление к упрощению и необоснованным фантазиям в принципе свойственно современной американской пропаганде. Более того, в опубликованном накануне исследовании Международного института новейших государств «Ресурсы влияния зарубежных «фабрик мысли» (think tank) на российские общественно-политические процессы» отмечается:

«Уход старого поколения советологов приводит к ситуации, когда даже в ведущих западных «мозговых центрах» осталось мало людей, реально понимающих положение дел в России, и в результате продукция «фабрик мысли» скатывается до максимально упрощенной пропаганды с эффектом «потери лица».

Формально Макфол – признанный интеллектуал, профессор, бывший посол и так далее. Но уровень его рассуждений «представьте нападение Канады» мало чем отличается от рассуждений «пикейных жилетов» из «Золотого теленка». Интеллектуализма в них ноль, как и соответствия жизненным реалиям.

Самое интересное, что на Украине многие уже осознали необходимость здорового прагматизма. Об этом явно свидетельствует возросший товарооборот между нашими странами.

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