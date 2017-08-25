/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп изрази недоволство от приемането на закона за новите санкции срещу Русия в частни разговори с републиканските сенатори, съобщава РИА Новости във връзка с вестник Politico.

Според публикацията, разговаряйки с републиканския сенатор от Тенеси Боб Коркър, Тръмп нарече законопроекта за санкции срещу Русия противоконституционен и заяви, че може да навреди на службата му като президент. "Той очевидно беше разстроен", каза един от източниците пред вестник.

Представителка на сенатора каза, че такъв разговор наистина е имало. Според нея политиците са провели "продуктивен разговор".



Тръмп не е успял да убеди Кокър. Той заявил пред президента, че документът ще получи подкрепа и от двете спартии в Конгреса.

/рус.ез./

Трамп обсуждал этот вопрос и с другими конгрессменами, в том числе с Митчем Макконнеллом, но и в этом случае не добился понимания.

Издание отмечает, что вопрос антироссийских санкций — не единственная проблема во взаимоотношениях Трампа с соратниками по партии в конгрессе. Другие спорные моменты — это отношение парламентариев к программе Obamacare и к планам президента США выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

В итоге конгресс США принял законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. 2 августа его подписал Дональд Трамп.

В документе прописан ряд ограничительных мер в отношении российской экономики, а также против европейских компаний, которые принимают участие в российских нефтяных и газовых проектах — в частности, в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Москва в ответ на действия США объявила о сокращении общей численности персонала американских дипломатических представительств в России.

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