/Поглед.инфо/ Тази голяма статия на The Hill е за епизода на вътрешноклановата борба в САЩ, за това, че информаторът на ФБР, осведомен за сделката по продажбата (на Русия) на фирмата «Uranium One» вчера в писмен и устен вид разказва на три комитета на конгреса по какъв начин Москва е насочвала милиони долари за благотворителната дейност на Бил Клинтън с цел получаване на контрол над ядрения отрасъл на САЩ. У нас в средствата за масова информация накратко описаха този факт, изпускайки съществени подробности, към края ще ви стане ясно защо. Информаторът Дъглас Кемпбъл е именно онзи персонаж, чиито 50000 документа, събрани от него и свидетелствата на който са послужили за основание за съда над гражданина на РФ Микерин.

По данни, получени от The Hill, информаторът на ФБР Дъглас Кемпбъл разказва, че Москва е наела американската лобистка фирма АРСО именно затова, че тя е била в състояние да повлияе върху администрацията на Обама, а по-точно на Хилари Клинтън.

Кемпбъл свидетелства за това, че руските чиновници от ядрения отрасъл „ми казаха в различно време, че те очакват от АРСО влагане на части от тяхната 3 милионна такса, за оказване на подкрепа в натурална форма за „глобалната инициатива“ на Клинтън".

„Договорът предвиждаше четири плащания по $750000 за дванадесет месеца. Очакваше се, че АРСО ще окаже помощ в Глобалната инициатива на Клинтън, в рамките на своите усилия по създаване на благоприятни условия за осигуряване на вземането на положително решение от администрацията на Обама по всички въпроси: от сделката по «Uranium One» до руско-американското съглашение по гражданското сътрудничество в ядрената област“.

Длъжностните лица от АРСО са казали на The Hill, че тяхната подкрепа на Глобалната инициатива на Клинтън и тяхната работа с Русия не са били свързани и с тези въпроси по същество се занимавали различни подразделения на фирмата. Те са лобирали за интересите на Русия несвързани с «Uranium One», а по-скоро насочени към това, да се помогне на Русия по-добре да се конкурира за договорите за ядреното гориво вътре в Съединените щати.

„Дейността на АРСО Worldwide по работата от името на „Техснабекспорт“ и Глобалната инициатива на Клинтън никак не са били свързани помежду си“, са заявили в АРСО. „Всички действия по тези две несвързани дела са били публично документирани от самото начало в съответствие с регламента и закона. Всякакви твърдения за противното са измислени и нямат основания“.

Сега представителите на демократическата партия поставят под съмнение авторитета на Кемпбъл, подготвяйки почвата за сражение на републиканците за показанията му.

(рус.ез.)

Ник Меррилл, пресс-секретарь Клинтон, сказала, что показания Кэмпбелла, используются, чтобы отвлечь от расследования в отношении Трампа и российского вмешательства в выборы.

“Вчера комитет четко заявил, что этот тайный информатор был просто фарсом. Наряду с широко развенчанными текстовыми-сообщениями (переписка сотрудников ФБР) и эпизодом с запиской Нуньеса, мы получили тройной скандал, созданный республиканцами, призванный отвлечь от проблем собственного Президента и угрозе демократии, которую он представляет,” сказала Меррилл.

В дополнение к письменному заявлению, в среду, за закрытыми дверями, Кэмпбелл был допрошен, в течение нескольких часов, представителями обоих сторон Сената, в комитете по разведке, комитете по надзору и комитете по правительственной реформе.

Демократы попросили, опубликовать стенограмму опроса для общественности, но судебный секретарь не присутствовал на опросе и Кэмпбелл не был приведен к присяге.

Республиканцы пытаются использовать Кэмпбелла, чтобы расширить свои расследования за пределы выборов Трампа в 2016, на предмет российских взяточников в администрации Обамы.

Они отмечают, что ФБР отметило секретную работу Кэмпбелла, как достаточно ценную, чтобы вознаградить его 50000 долларов в 2016 году.

Демократы, в свою очередь, обвинил республиканцев в “абсурдных обвинениях.

В письме, направленном на этой неделе, республиканским членом палаты представителей Элайджей Каммингс, главным от демократов комитете по надзору и правительственной реформе и конгрессменом Адамом Шиффом , главным от демократов в Комитете по разведке, они заявили, что чиновники Министерства юстиции заявили обеим сторонам, в ходе брифинга в декабре, что в конечном счете, они “не могут доверять” Кэмпбеллу, в тот период, когда он работал в качестве информатора ФБР.

Эти же чиновники сказали, что Кэмпбелл не делал “каких-либо обвинений в коррупции, нарушений законности или неуместных действиях Клинтон, Фонда Клинтонов, Президента Клинтона, по Урановая сделке” по мнению демократов.

“Они также подтвердили, что никаких обвинений в нечистоплотности или нарушений законности в отношении госсекретаря Клинтон не было ни в одном документе, который они рассматривали,” заявили демократы.

В своем письменном заявлении Кэмпбелл описал другую картину.

Он обвинил чиновников администрации Барака Обамы в принятии решений, которые были в пользу Российской атомной отрасли, которая стремилась создать монополию на мировом рынке урана, чтобы помочь Президенту Владимиру Путину найти геополитическое преимущество перед США.

США уже импортирует более 90% урана, используемого в ядерных реакторах, по данным правительства США на 2016 года.

Кэмпбелл писал, что российские чиновники от ядерной отрасли “хвастались”, поглощая водку, на встрече, контролируемой ФБР, о том, “насколько слабо правительство США, которое раздаёт урановый бизнес и были уверены, что Россия обеспечит себе стратегическое преимущество на урановом рынке США”.

Он также спрашивал своих агентов ФБР, почему действия США не столь агрессивны. “Я неоднократно высказывал эти опасения моим агентам ФБР. В ответ я получил объяснения, что тут так или иначе замешана политика ”, - заявил Кэмпбелл.

Основная часть интереса Республиканской партии, к истории Кэмпбелла, сосредотачивается на одобрении администрацией Обамы сделки «Uranium One». Эта сделка, в свое время, дала российскому гиганту "Росатом" контролировать примерно 20% потенциала США в области добычи урана.

Сделка была единогласно одобрена в 2010 году Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), это межведомственный комитет, который включает в себя Государственный Департамент, Министерство обороны и Министерство юстиции. Совет имеет полномочия блокировать сделки, которые угрожают национальной безопасности.

Кэмпбелл, чья работа в качестве информатора впервые была раскрыта в серии статей, опубликованных осенью прошлого года в The Hill, помогал ФБР собирать доказательства с 2009 года, о том, что российская атомная отрасль занимается откатами, взяточничеством и даже схемами рэкета на территории США. Преступная схема, среди прочего, нарушала деятельность автотранспортных фирм США, что в свою очередь сказалось на транспортировке урана в Америке, свидетельствовал Кэмпбелл.

Кэмпбелл рассказал, что он предоставил ФБР доказательства нарушений за месяцы, до того, как администрация Обамы утвердила ряд выгодных решений, которые обогатили "Росатом", в том числе решение, к которому причастен CFIUS.

Статьяи The Hill, прошлой осенью побудила Министерство юстиции принять редкий шаг, освобождая Кэмпбелла от его соглашения о неразглашении, как информатора, чтобы он мог свидетельствовать перед Конгрессом о том, что он видел внутри атомной отрасли России.

Кэмпбелл передал комитетам конгресса документы, которые он передавал агентам ФБР и которые указывают на то, что в 2010 году российские и американские руководители, замешанные в схеме взяточничества «Техснабэкспорт» специально просили его, попытаться помочь провести сделку «Uranium One» с одобрением администрации Обамы.

“В 2010 году должностные лица внутри «Техснабэкспорт», проявляли заинтересованность в оказании помощи другому дочернему предприятию Госкорпорации "Росатом", ARMZ, в получении одобрения Администрацией Обамы сделки по «Uranium One» - канадской компании с массивными казахскими и американскими активами урана”, - сказал Кэмпбелл. “Хотя «Техснабэкспорт» и ARMZ отдельные дочерние компании, «Техснабэкспорт» имела свой интерес в «Uranium One». «Техснабэкспорт» стала бы заниматься поиском коммерческих рынков и получать прибыль с этих активов урана, после их добычи ".

“Письма и документы, которые я перехватил в 2010 году дали ясно понять, что покупка Росатом «Uranium One», как для казахстанских и для американские активов — это часть геополитической стратегии России, чтобы получить рычаги влияния на мировые энергетические рынки”, - свидетельствовал Кэмпбелл. “Я получил документальное подтверждение того, что "«Техснабэкспорт» помогал "Росатому" добиться одобрения от CFIUS, включая письмо по электронной почте от 6 октября 2010 года... с просьбой конкретно, помочь, чтобы преодолеть сопротивление по сделке «Uranium One».”

Кэмпбелл заявил законодателям, что покупка урановых активов и обеспечение миллиардных контрактов на продажу урана в США, за годы Обамы, были частью “российской стратегии уранового доминирования”.

“Важность решения по «Uranium One» для «Техснабэкспорт» становится понятным из того факта, что правительство РФ направило Микерина, чтобы открыть новый офис в США для АО "Техснабэкспорт" и создать новую американскую фирму с названием компании «Tenam» в начале октября 2010 года, всего за несколько недель до того, как "Росатом" и ARMZ добились от администрации Обамы разрешение купить «Uranium One» ”, - сказал Кэмпбелл.

«Росатом» и «Техснабэкспорт» устроили вечеринку, чтобы отпраздновать это событие, в котором приняли участие американские представители атомной промышленности. По просьбе ФБР, я присутствовал там и записал видеоматериалы новых офисов компании «Tenam»”, - добавил он.

Письменное заявление Кэмпбелла охватывает широкий спектр мероприятий, которые он осуществлял под руководством ФБР, начиная с неудачной попытки сбора доказательств, для того, чтобы США могли уколоть Путина, обвинением в том, что Россия “помогает Ирану строить свой ядерный потенциал”.

Кэмпбелл предоставил Конгрессу 16 апреля 2010 года, записку, где указал, что передал в ФБР, подробное описание российских усилий по оказанию помощи Ирану.

В то время как большинство его отчётов, связанны с вопросами разведки, Кэмпбелл также кратко описал, что с ним происходило пока он работал под прикрытием. Он продолжал передавать информацию борясь с раком мозга, лейкемией и чрезмерным употреблением алкоголя.

Ему никогда не были возмещены сотни тысяч долларов, собственных денег, которые он использовал под руководством ФБР, работая на россиян.

Кэмпбелл сказал, что он был удовлетворен, когда ФБР в 2016 году, выписала ему чек на 50.000 долларов, в награду за его работу под прикрытием, что прямо отвечает на критику демократов, что федеральные прокуроры не доверяют ему в качестве свидетеля.

“Мои агенты ФБР оценил мою работу. Они сказали мне по различным каналам, что детали из расследования доносятся непосредственно высшему руководству ФБР. В двух случаях мои кураторы были особенно рады, утверждая, что с моей работой, под прикрытием, был ознакомлен Президент Обама, в рамках своего ежедневного брифинга для президента”, - сказал Кэмпбелл.

В конце концов, однако, он заявил законодателям, что он по-прежнему обеспокоен тем, что администрация Обамы сделала так много решений в интересах Российской атомной отрасли при обширных нарушениях и очевидных злонамерениях.

“Я был расстроен, наблюдая, как правительство США приняло целый ряд решений в интересах Госкорпорации "Росатом" и ОАО "Техснабэкспорт", хотя эти лица были вовлечены в серьезные уголовные преступления на территории США”, - написал он. “ОАО "Техснабэкспорт" и Госкорпорация "Росатом" загребали миллиарды долларов США, подписывая контракты с американскими клиентами в ядерной отрасли, в то же время они занимались вымогательством с помощью угроз, чтобы получить взятки и откаты, причем часть уходила в Россию для высокопоставленных чиновников”.

Кэмпбелл сказал, что он не получил внятного ответа от ФБР на свои вопросы.

“Я помню, один ответ, который я получил от агента, когда я спросил, как это было возможно, что CFIUS утвердил сделку по продаже «Uranium One», когда ФБР может доказать, что Росатом занимается преступными действиями. Его ответ: ‘Спроси своих политиков, ” сказал Кэмпбелл.

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