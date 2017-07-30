/Поглед.инфо/ На фона на американските санкции Еврокомисията е готова да приеме спешни мерки в случай, че новите забрани спрямо Кремъл застрашават енергийната сигурност на ЕС.

Председателят на комисията Жан-Клод Юнкер, въпреки че в последно време не се отличава с проруски възгледи, заяви на прав текст, че американските интереси не трябва да имат предимство над енергийната сигурност на ЕС. "Именно затова днес Европейската комисия реши, ако нашите интереси не бъдат взети предвид в задоволителна степен, ние ще бъдем готови да предприемат необходимите действия в рамките на няколко дни", каза Юнкер.

Все повече европейци са склонни да приемат, че със санкциите американският истеблишмънт се изолира от света

(рус.ез.)

Бесполезные санкции против России: американский истеблишмент изолирует себя от внешнего мира

Уже на этой неделе в Сенате США могут поддержать санкции в отношении России в ответ на продолжающийся украинский кризис и якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в США. И с вероятностью в 99,9% это произойдет, так как, по сути, новый американский законопроект – это версия поправок, которые и были инициированы палатой представителей США. В них лишь внесли небольшие изменения.

И как выражение протеста конгрессменами в отношении Дональда Трампа к Москве этот шаг полностью оправдан и даже был вполне ожидаем. Однако менее очевидно, что этот законопроект усилит давление на Кремль. И еще менее вероятней, что позволит американскому истеблишменту воспользоваться им на благо своей страны.

Особенно на фоне того, что Еврокоммиссия готова принять экстренные меры в случае, если новые запреты в отношении Кремля поставят под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Председатель комиссии Жан Клод Юнкер, хотя и не отличался в последнее время пророссийскими взглядами, но прямо заявил, что интересы США не должны преобладать над энергобезопасностью Евросоюза.

«Поэтому сегодня комиссия приняла решение, что в случае, если наши интересы не будут в достаточной мере учтены, мы будем готовы принять соответствующие меры в течение нескольких дней», — подчеркнул Юнкер.

Ко всему прочему в Европе в последнее время особенно настороженно относятся к политике США и недовольны связями с Вашингтоном, ввиду решений Дональда Трампа. Например, его выхода из Парижского соглашения, а также политики угроз в отношении всего – от Ирана до НАТО. Что делает на этом фоне весьма бесперспективным международное сотрудничество ЕС и США, которое играло бы на руку обеим сторонам.Кроме того, чтобы санкции были эффективными, их нужно не только ввести, но и исполнять. А судя по тому, что одни силы в Америке стоят на стороне, чтобы налаживать отношения с Россией, а другие – против, то новые запреты уж точно не наведут порядок во внутренней политике США, а только ухудшат внутреннюю обстановку в стране.

Этот законопроект создаст по большому счету еще больше проблем США, но конгрессменам и сенаторам, похоже, просто-напросто наплевать на это. И вместо того, чтобы грамотно проводить политику на благо своего государства, они, наоборот, делают ему только хуже. При этом теряют репутацию на международной арене, где вчерашние «друзья» начинают задумываться: «А нужно ли нам сотрудничество с Вашингтоном?», как например, произошло в случае с Катаром, который увидел в лице американцев предателей и пытается наладить отношения с РФ.В свою очередь России, конечно бы, наверное, стоило ответить на санкции, и это было бы вполне логично и справедливо. Однако нужно взвесить все «за» и «против», а потом уже принимать решение, которое должно не «бить по кумполу» из-за последствий, проводя аналогию с санкциями США, а благоприятно сказываться на России. Как, например, в своё время продовольственное эмбарго с ЕС или «томатный запрет» в отношении турков.

Сегодня же еще есть время, чтобы не рубить с плеча, так как, по сути, новые запреты, если и создадут какие-то трудности, то уж точно не те, с которыми не мог справиться Кремль. Может быть, даже стоит подождать, чтобы американцы и дальше себя изолировали от мира. У них это в последнее время хорошо получается.

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