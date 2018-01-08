/Поглед.инфо/ 2018 ще бъде от решаващо значение за Европейския съюз, пише бившият министър-председател на Белгия Ги Верхофстад в статия за немското списание Focus Online. Европа трябва да направи голяма крачка напред, за да укрепи сплотеността и солидарността, да направи необходимите реформи и да се превърне в противотежест на Тръмп, Русия и Китай.

През 2017 г. Европа зае позиция на противопоставяне на национализма, казва експертът в германското списание Focus Online, белгийски политик и бивш министър-председател на Белгия Ги Верхофстад.



Разбира се, "Алтернатива за Германия", получи повече от 12% и влезе в Бундестага, в Австрия част от правителството стана популистка Австрийската партия на свободата. Въпреки това, Герт Вилдерс и Марин Ле Пен не са постигнали успеха, който им предсказваха. На свой ред Breksa, във връзка с който прогнозираха, че в Европа ще тръгне ефекта на доминото и последвалото разпадане на ЕС, в действителност, много по-силно обедини останалите 27 страни от Европейския съюз, казва белгийският политик.



В допълнение, възникнаха движения като "Пулса на Европа", събрали външни емоции, които често липсват в общественото мнение - са ясен израз на подкрепата за Европа и разбирането, че "Европа е нашето бъдеще", казва Верхофстад.

/рус.ез./

В своей статье он признаёт, что Европейский союз не совершенен. Он нуждается в модернизации и реформировании, чтобы отвечать требованиям XXI столетия. Однако именно «европейский проект, европейская идея — это лучшее, что мы можем пожелать для нашего континента. И если бы у нас ещё не было ЕС, мы бы наверняка основали бы его сейчас», — уверен экс-премьер Бельгии.

Потому что сейчас, когда с одной стороны Россия демонстрирует склонность к экспансии, а с другой — американский президент желает поспорить с лидером Северной Кореи о том, у кого ядерные боеголовки мощнее, Европа легко могла бы расслабиться или даже разделиться на множество национальных государств. Однако на самом деле именно сейчас необходимо, чтобы ЕС взял на себя больше глобальной ответственности и чтобы у него была такая возможность, настаивает автор статьи.

Будет ли 2018-й годом реформ? Для этого есть все решающие предпосылки, пишет Ги Верхофстадт в немецком журнале. В этом году должно начаться проведение давно назревавших реформ, которые сделают Европу более дееспособной и более стабильной.

Для этого необходимо развивать европейскую оборонную политику и политику безопасности, чтобы эффективнее бороться с терроризмом и стать более независимыми в военном отношении. Нужно разработать европейские миграционные правила и усовершенствовать защиту европейских границ и берегов, чтобы можно было гуманно и тщательно урегулировать кризис с беженцами. Также надо укрепить банковский союз и провести реформирование еврозоны для укрепления евро. Помимо этого, необходимы амбициозное соглашение о свободной торговле для усиления европейской экономики и глобализация с учётом европейских стандартов.

В 2018 году нужно достичь прогресса по брекситу. Европа должна разработать окончательный вариант соглашения о выходе Великобритании из ЕС и регламентировать отношения 27 стран Евросоюза с Лондоном. Как граждане, так и отдельные компании и экономика по обе стороны Ла-Манша в целом нуждаются в надёжном планировании и заслуживают его, подчёркивает бельгийский политик.

В то же время он отмечает, что ситуация в Польше и Венгрии внушает беспокойство в предстоящем году. Поэтому надо как следует задуматься о европейских ценностях и европейской солидарности, призывает эксперт Focus Online. Надо защищать такие ценности, как демократия, правовое государство, независимое правосудие, свобода выражения мнения. Европейское сообщество — это не нечто само собой разумеющееся, и необходимо последовательно вступаться за общие европейские ценности, настаивает бельгийский политик.

«В общем, ЕС в 2018 году должен сделать большой шаг вперёд в том, что касается солидарности и сплочённости, и стать основанным на свободолюбивых ценностях в противовес Трампу, России и Китаю. И он это может, нужно лишь достаточно мужества и воли к проведению реформ», — резюмирует Ги Верхофстадт.

Бывший премьер-министр Бельгии напоминает о том, что французский президент Эммануэль Макрон в своём новогоднем обращении призывал работать над созданием более сплочённой Европы и заново открыть европейское честолюбие. Именно это сейчас и нужно, считает Верхофстадт: больше европейской амбициозности, больше мужества для Европы. Нельзя терять времени, предостерегает бельгийский политик в статье для Focus Online.

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