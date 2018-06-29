/Поглед.инфо/ Понякога кликбейт’ът (Clickbait – способ за привличане вниманието на ползувателя към последващата информация) използван от руските журналисти, минава всякакви разумни граници и това е много, много лошо.

Многобройните изследвания на поведението на потребителите на социални мрежи и медийните читатели, както и собственият ми доста богат опит, показват, че значителна част от читателите не четат нищо друго освен заглавията.

Някои, не само не четат нищо освен заглавието, но веднага откликват, като пишат коментари. Сигурно има основание шегата, че във Facebook никой не чете повече от първия абзац; нека просто приемем това за шега.

Ето, например, днешното заглавие: "Премиерът на Дания заяви, че е възможно законно да се блокира проектът "Северен поток-2". Сензационно? Нали!

Авторът ли е набутал заглавието? Вероятно не. Просто, читателите, които не са твърде запознати с темата, трябва да изградят у себе си погрешно впечатление за това, което всъщност се случва. И у някои читатели може да се изгради впечатлението, че като цяло те са напълно и безотговорно немощни пред проклетите московчани и „Газпром”.

Четем по-нататък заглавието и ето какво виждаме:

"Датския премиер Ларс Льокке Расмусен заяви, че страната му може да приеме закон, който да позволи, на юридическо основание, да се блокира или напълно да се отмени изпълнението на проекта "Северен поток-2". Подобно изявление той направи във вторник, отговаряйки на въпроси на журналисти на съвместна пресконференция с министър-председателя на Украйна Владимир Гройсман, видеозапис на която е публикуван в изданието Altinget. Расмусен добави, че според него, този въпрос трябва да бъде предоставен за общоевропейска дискусия.

(рус.ез.)

Руслан Осташко: Датские политики и бандеровцы - братья навек

Иногда кликбейт, которым пользуются российские журналисты, переходит все разумные пределы и это очень-очень плохо. Многочисленные исследования поведения пользователей соцсетей и читателей СМИ, да и мой собственный, довольно обширный опыт, показывает, что очень значительная часть читателей вообще не читает ничего кроме заголовка.



Некоторые не только не читают ничего кроме заголовка, но еще и сразу идут писать комменты. Я уверен вы сами видели такое и не раз. Ну и старая шутка про то, что в фейсбуке никто не читает дальше первого абзаца - это только отчасти шутка.



А вот вам, например, сегодняшний заголовок "Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток — 2".



Сенсационно? Да! Наврал ли нам автор в заголовке? Вроде нет. Просто у читателей, которые не слишком хорошо знакомы с темой может сложиться неправильное впечатление о том, что происходит на самом деле. А у некоторых читателей, которые живут в одном сопредельном, а ныне очень самостийном и беспокойном государстве, может сложиться впечатление, что вообще у них наступила полная и безоговорочная перемога над клятыми москалями и Газпромом.



Давайте разбираться в деталях произошедшего. Читаем дальше заголовка и вот что мы видим:



"Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2". С таким заявлением он выступил во вторник, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, видеосюжет о которой опубликовало издание Altinget.



"Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен. Он добавил, что, по его мнению, этот вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение.



Фишка в том, что даже если читать дальше заголовка и даже если прочитать справку, которую ТАСС приводит о "Северном Потоке", то там нет самой важной информации для читателя. А именно информации о том, что правительство Дании может заблокировать строительство "Северного Потока 2" только в территориальных водах Дании, а не строительство газопровода в целом.



Никакой сенсации не получается, но благодаря некоторым журналистам кто-то понервничает лишний раз, кто-то лишний раз попрыгает перед монитором, ожидая что сейчас Киев возьмет Газпром за горло, а кто-то просто останется с кашей в голове.



Чтобы не быть голословным, процитирую вам то, что пишут СМИ в самой Дании о перспективах блокирования российского газопровода:



"Дания может сказать «нет» российскому газопроводу около Борнхольма. Но компания готовит и другой маршрут, который тоже можно построить, не выбиваясь из графика. [...] Если министр иностранных дел сочтет, что проект идет вразрез с датскими интересами в области безопасности и внешней политики, он может отказать. Над этим решением министерство работает с нового года. Однако этот своего рода «аварийный тормоз» может использоваться лишь в датских территориальных водах, которые в данном конкретном случае простираются в радиусе примерно 22 километров от Борнхольма."



Единственная страна, у которой еще есть шансы как-то реально помешать "Северному Потоку - 2" - это США, и то, только в том случае, если Вашингтон готов пойти на абсолютно беспрецедентную эскалацию своего конфликта с Евросоюзом, при том что Евросоюз пока демонстрирует готовность мстить в ответ на американское давление.



Вот что пишет BBC о европейских ответных мерах: "В пятницу вступают в силу новые таможенные пошлины, установленные Европейским союзом на целый ряд американских товаров в ответ на решение администрации президента Дональда Трампа резко увеличить тарифы на импортные сталь и алюминий. Пошлины поднялись на американские импортные товары общей стоимостью в 2,8 млрд долларов. Новые тарифы наложены на американское виски, мотоциклы и апельсиновый сок и некоторые другие товары. Эти товары производятся в штатах, которые с незначительным большинством проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах."



Если Штаты действительно попробуют ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного Потока - 2", то у них действительно может получиться затруднить или затормозить строительство, но во-первых США тогда опять получат болезненную "ответку" от Евросоюза, а во-вторых Газпром тогда просто достроит "Поток" за свои деньги. В Вашингтоне наверное знают об этом и потому до сих пор санкции не ввели. Как я говорил в недавнем материале про Италию - часики тикают, "Поток" строится, а всё, на что может рассчитывать Киев - это большое моральное удовлетворение, что ради общей нелюбви к москалям, Дания отказалась от возможности хорошо заработать.

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