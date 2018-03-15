/Поглед.инфо/ Разпалването на де-сталинизационния пламък нараства и няма намерение да спира. Защо? Досега така и не намирам изчерпателен отговор на това фанатично безумство, което продължава повече от 60 години и струва милиарди долари. Защо се отделя толкова много време, пари и енергия за човек, умрял преди толкова много години?

Ето, Саддам Хюсеин и Кадафи ги свалиха, екзекутираха и са забравени. Все едно, че не са съществували. А Сталин – помнят. С какво толкова ги е закопчал? Империалистите са хора, много алчни за пари, но за ликвидирането на този процес толкова години плащат и продължават да плащат и не могат да се успокоят. Може би не разбираме нещо? Какво искат през тези толкова много години? Предлагам ви като обяснение моята версия.

За да се действа с такава страст означава, че нещо е останало! Нещо много мощно, което не им позволява да спят, докато напълно не го унищожат. Бият по Сталин, а се отразява на народа. Защо народът и страната трябва да бъдат напълно унищожени? Може би, вината е в народа?

Защитниците на Сталин добродушно, понякога наивно, недоумяват и апелират към здравия разум: "Момчета, бъдете обективни. Нека да живеем приятелски и да гледаме трезво на историята." Постепенно обаче започват да разбират, че десталинизаторите съвсем не са заблудени овце. Те много добре знаят какво правят – целта им е да унищожат милиони хора. Имат над 40-50 годишен натрупан опит, огромни ресурси и финансиране; и за съжаление – доста успяват.

Удивително е колко са организирани: в продължение на десетилетия пишат книги, фалшифицират учебниците по история, режисират филми в десетки страни. Преследват хората и организациите, които подкрепят Сталин. Внимателно следят годишнините от събитията, за да подхвърлят в Интернет и медиите стотици фалшификати, статии, видеоклипове, радио и ТВ предавания, провеждат мероприятия...

(рус.ез.)

Десталинизация… Почему столько лет никак не успокоятся?

Накал десталинизации только растёт и не думает спадать. Почему? Я так и не нашёл исчерпывающего ответа на это фанатическое безумство, которое длится уже более 60 лет и обходится в миллиарды долларов. Зачем тратить столько времени, денег и сил на человека, который умер много лет назад?

Вон Саддама Хусейна и Каддафи – свергли, казнили, забыли. Как будто их и не было. А Сталина – помнят. Чем он их так зацепил? Империалисты – очень жадные до денег люди, а тут столько лет тратят и тратят, и никак не успокоятся. Может, мы чего-то не понимаем? Что им так неймётся столько лет? Предлагаю вам свою версию объяснения.

Такие страсти означают: что-то еще осталось!

Что-то очень мощное, что не даёт им спать, пока полностью не будет уничтожено. Бьют по Сталину – попадают в народ. Зачем людей и страну уничтожать полностью? Может, дело еще и в народе?

А вот со стороны защитников Сталина скорее идёт добродушное, местами наивное недоумевающее апеллирование к здравому смыслу – «ребята, будьте объективны. Давайте жить дружно и смотреть на историю трезво».

Постепенно и к ним возвращается понимание, что десталинизаторы далеко не заблудшие овечки. Они хорошо осознают, что делают – их цель уничтожить миллионы людей. За ними 40—50 лет форы, огромные ресурсы и финансирование – и у них многое получается, к сожалению. Поражает насколько они организованы – десятки лет пишутся книги, фальсифицируются учебники истории, снимаются фильмы в десятках стран. Идёт травля людей и организаций, поддерживающих Сталина. Тщательно отслеживаются годовщины событий, под которые выбрасываются в интернет и СМИ сотни фальшивок, статей, видео, делаются передачи, проводятся мероприятия.

Вот под годовщину расстрела царской семьи опять был мощный вброс… Это всё стоит безумных денег и требует вовлеченности тысяч людей и ресурсов. И они не собираются останавливаться, а только усиливают напор.

Я в интернете читал много версий чем Сталин досадил империалистам

Ну выиграл войну. Создал социалистический блок. Ну за Ялту и Тегеран. За право вето в ООН. За КГБ. За создание ядерного оружия. За индустриализацию без денег в рекордные сроки. За ВПК и ядерные ракеты. За средний класс. За образование и культуру. Отодвинул планы глобализаторов на сотню лет. Не дал разграбить природные ресурсы страны. Что еще? Это всё верно, но недостаточно для таких денежных затрат и физических усилий на протяжении 60 с лишним лет. Потому что СССР со всей его многогранной мощью – разрушили, Россию деиндустриализировали, Центробанк – к рукам прибрали, людей разграбили, унизили. Образованные кадры СССР уже давно работают на их ТНК и приносят миллиарды прибылей.

То, что Россия выиграла в результате войны – Горбачёв отдал просто так. На право вето в ООН – наплевать. Если решат бомбить – то будут бомбить кого угодно своими или чужими руками. Коммунизм разрушен и дискредитирован – его невозможно восстановить в прежней форме. Ядерное оружие – Россия не будет применять. ВПК СССР разрушен – да, там что-то осталось – но угрозы не представляет. Природные ресурсы России – служат всему миру иногда в ущерб России – по той цене, которую они назначают и продаются за доллары, а не рубли. Ну да, ну нет у них 100% контроля над недрами России – а что он им толком даст? Россия отстёгивает им минимум по 100 млрд долларов каждый год в виде утечки капитала, финансируя своё разрушение и русофобию. Это открыто в отчетах Центробанка. А сколько еще неявно утекает?

Перечислять можно долго – казалось жили бы себе и радовались своим успехам, но нет же Сталин продолжает чем-то мешать. И это притом что десталинизация приводит к прямо противоположным результатам – подъёму масс, возрождению страны, ВПК, выявлению обмана и искажений в истории России. И они об этом хорошо знают, но продолжают давить сильнее.

Я могу понять живой президент России им мешает. Но человек, которого нет уже 64 года. Что-то в этом не так! Хрущёв выиграл Карибский Кризис и тем самым тоже досадил, но он как «неуловимый Джо – никому не нужен и неинтересен». Еще считается, что Сталин разрушил Британскую империю. Так, это их «кузены», Американские элиты разрушили то, что само разваливалось. Да и к тому же Британцы сохранили достаточно контроля над бывшими колониями. Что еще он сделал из того, что я не обозначил? Других версий в инете не видел. И всё неполные. Слишком дорого обходится десталинизация, слишком долго продолжается.

Ответ будет проще понять после прочтения книги о власти Хазина и Щеглова – Лестница в Небо

В книге рассказывается, что англосаксонская элита потратила 600 лет на захват власти у своих монархов. Было очень много междоусобиц, оплаченных жизнью знати. Например, только в ходе одной, кровопролитной гражданской войны «Алой и Белой розы» большая часть старой феодальной знати уничтожила друг друга. А войн или столкновений было чуть ли не десятки каждый век. И вот наконец-то они добились желаемого. Застолбили за собой корыто власть на всегда и получили огромнейшее преимущество перед остальными странами. Мало не показалось ни одной стране мира. Ломали через коленку – всех: Немцев, Французов… Ни Китай, ни Индия с их многовековой традицией правления – не смогли противостоять, несмотря на то, что их экономики и ресурсы были в разы больше. Кто-то скажет, что Сталин/СССР помог освободить обе страны, и передал им ядерное оружие, а теперь они стали могучими державами.

Вряд ли смогут выстоять. Ядерное оружие не поможет во время гибридных войн. Ни Китай, ни Индия не могут достичь самостоятельного могущества, которое бы помогли им в будущем самостоятельно противостоять Англосаксонским элитам. Империалисты их переиграют за 30—40 лет и опять отбросят лет на 100—200 назад. Ядерное оружие им не поможет, как оно не помогло СССР.

Вспомним сказку про Кощея бессмертного

Смерть Кощея глубоко спрятана: «На море, на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла, — смерть Кощея».

Сталин и СССР были единственными, кто выстроил более мощную модель способную противостоять Англосаксонской. Имеется в виду только несколько отраслей, которые управлялись по-другому. А именно ВПК, Космос, Наука, спорт, культура. Поэтому самолёты и ракеты были, а вот утюги, телевизоры, стиральные машинки, к сожалению, нет. Он не успел внедрить эту модель хозяйствования на все отрасли. По сути, он и нашёл эту иглу, которая в состоянии разрушить западную модель.

Представьте себе, что у вас есть «бизнес», печатать деньги, а весь мир пашет на вас, чтобы обеспечить вас и ваши фантики всем необходимым. У вас есть власть, почёт, уважение, за что много ваших предков отдали свои жизни. Самооценка подобно мании величия, зашкаливает до небес. Весь мир боится вам возражать, пытается угодить, вызова никто не решается бросить. Это что-то вроде воплощения бога на земле, а Папа Римский вам целуют ручку. Такое происходит на протяжении 250 лет. У всех ваших потомков светлое будущее. Делай что хочешь сотни лет – никто не указ!

И тут вот, как феникс из пепла появляется маленький конкурент

И вертит перед вашим носом – яйцом с той самой роковой иголкой. И весь мир увидел её, что она есть. Она реальна. Её вот-вот выпустят. И поделать с этим вы ничего не можете. И противопоставить ничего не можете, несмотря на все ресурсы и власть. Потому как в сравнении с этой иголочкой всё как-то мелочно. И вы понимаете – что конец вашему счастью может наступить в любой момент. А ожидание смерти хуже самой смерти, как поговаривают. Дальше придётся серьёзно следить за своим «базаром и поведением», существенно ограничить себя в расходах, начать экономить. И о ужас, ужас, работать – представляете, работать! Платить за каждую импортируемую хрень трудом, а не фантиками! И это счастье не простое, а «волшебное», имеет наркотическую природу, как мы знаем из книжки «Лестницы в небо». Власть — самый сильный и желанный наркотик. О ужас, ужас, в какой-то день можно оказаться без дозы! А весь мир перестанет пресмыкаться. А потом ужасная ломка, которую точно переживут не все.

И что же это за Кощеева смерть в руках у Сталина?

А вот не у Сталина она в руках, а у русского народа. И поэтому даже после смерти Сталина – легко найдётся другой, который пройдёт снова по всей цепочке от моря–океана, до острова, дуба и снова достанет эту злосчастную иголку. И таки во второй раз вероятность, что она сделает своё дело – значительно выше. И как же вам спать после этого? Когда в любой момент всё что у вас есть может превратиться в ничто? Сотни лет труда, тонны пролитой собственной крови – коту под хвост! Глядишь и к суду привлекут, и не дай бог посадят как Манделу. А то и голову снесут. Заставят снова кровью платить, как в былые «святые» времена. Сталин создал экономико-политическую модель, которая оказалась значительно мощнее Англосаксонской. Он создал систему управления людьми, которая в разы или даже на порядок эффективнее, быстрее, мощнее. Индустриализация была первым шагом, за ним победа во 2МВ, потом ядерная бомба, космос, водородная бомба.

А потом изюминка на торте:

1. ОГАС — Глушкова.

2. Холодный термоядерный синтез — Филимоненко.

3. Интегрированный оборонно-наступательный океаническо-сухопутно-космический комплекс —Челомей.

И всё это начинали делать с сохой в руке, без денег, при полубезграмотном народе, после 3х разрушительных войн, каких свет не видывал, за каких-то 30 лет.

И дело даже не в именах, этих выдающихся учёных и достигнутых технологиях

На текущий момент это устарело и выглядит как «это было давно и неправда». Дело в том, что Сталин создал в СССР – систему способную массово воспроизводить как людей такого уровня, так и невиданные по мощности технологии! Которые до сих пор недоступны англосаксонским элитам! Ни технологии, ни система. И если понадобится нечто другое – то, будут воспитаны тысячи учёных, которые сделают что угодно. В любой области, в какой только понадобится. Таких людей воспитывает система! Это не самородки как Тесла или да Винчи – это результат работы системы. Это гарантированная Кощеева Смерть, причём без выстрела, без войны – просто навести порядок в стране, и далее смотреть как они валятся, под тяжестью собственной жадности и глупости!

Это значит, что одной смерти Сталина недостаточно! Представляете такое? Если в любой другой стране достаточно убить харизматичного лидера и стране кирдык – разрушается. А тут нет! Придётся валить весь народ иначе восстановятся в рекордные сроки! Вот и уничтожают! Прошло 60 лет, но даже сейчас – эту систему можно перезапустить. И через 10—15 лет ГАРАНТИРОВАННО получить результат. (А Путин отчасти именно это и делает.) И я даже не знаю какими могли бы быть эти новые убийственные технологии или в какой отрасли. Или кто бы смог их создать! Это и неважно. Они будут, при желании.

В этом-то и есть прелесть работы СИСТЕМЫ

Понимаете, разницу? Личности умирают, болеют, уезжают, теряют интерес и много чего еще. Гении могут родиться, а могут не родиться. А система тихой сапой вертится и исправно «даёт результат» как часы! Система, оказалось еще и живучей, даже Хрущёв не смог её разрушить. Сталин просто не успел поменять управление в остальных отраслях и убрать КПСС от власти – мелочная номенклатура во главе с Хрущёвым перехватили власть.

Ему не хватило лет 5—10. И тогда, скорее всего, людей бы обеспечили всеми необходимыми товарами – высочайшего качества, естественно, превосходящие западные образцы на десяток другой лет, как это было в ВПК, Космосе, Атомной промышленности – всё можно было сделать и в ширпотребе. И такие планы ставились. Но не сложилось. Но ведь ничто не мешает – перезапустить систему! Тесла, Бетховены или да Винчи рождаются один раз в сотни лет. А система – готова и ждёт в любой момент. Запускай и пользуйся. Вот это и есть самый большой кошмар для Англосаксов, на мой взгляд. К их сожалению – такая система абсолютно не совместима с их моделью хозяйствования. Сами они не могут такое внедрить у себя – это равносильно их смерти.

Вы когда-нибудь управляли коллективом людей?

Как же это сложно! Управлять миллионами людей – это в миллионы раз сложнее. Нужно учитывать человеческий фактор – на котором и спотыкается Капиталистическая система. Управление людьми чем-то похоже на программирование. Пишешь набор команд, инструкций, и компьютер гарантировано их выполняет точно, без изменений. Управление людьми – это тоже раздача правильных команд и инструкций, но вот их могут выполнить, или не выполнить, или выполнить частично, или сделать что-то другое. Это называется человеческий фактор. А умение свести его к минимуму называется искусство управления людьми.

Откройте яндекс и наберите «управление персоналом» или «как создать отдел продаж» — вы найдёте тысячи книг, экспертов и тренингов. Миллионы менеджеров и бизнесменов каждый день просыпаются с мыслями – как, чёрт возьми, сдвинуть персонал с места и заставить, убедить, мотивировать работать, мыслить, создавать, внедрять эффективнее? Как? И ответа, сравнимого по уровню ВПК СССР – вам никто не даст! Всё, что вам предложат современные гуру и гурёнки, имеет под собой западные корни. А там стерильно этого нет, никогда не было и быть не может, как не может волк быть вегетарианцем. Никто вам не скажет, как управлять персоналом, чтобы они вам создавали подобные технологии и эффективность на мировом уровне. Для выживания в этом безумном, безжалостном изменчивом мире!

Можете залить деньгами или пинками как консультантов, так и свой персонал, но таких результатов и близко не будет. Китайцы и Индусы пытаются загнать в рабском труде свои 3 млрд населения – но получат ли они подобные технологии? Японцы, например, в начале 50х активно перенимали сталинские методы управления людьми, заводами и добились ошеломительных результатов к концу 80х. И это притом что применили их в сильно урезанном виде!

Поэтому десталинизаторы – никогда не признают, что было хоть что-то хорошее в Сталинских временах. Всё плохо, всё с грязью смешать, всё! Потому что не дай бог кто-то сунет свой нос в старые книжки 70–80-летней давности. В которых детально описано управление заводами или НИИ в сталинские времена. А потом по ниточке лет за 10—15 размотает весь клубочек, найдёт сперва океан, потом остров, дуб, сундучок, зайца, утку, яйцо и заветную иголочку – в виде какой-то супертехнологии. И окажется впереди планеты всей, как Росатом или Ростех, например. Потом иди конкурируй с такими – даже денег всей ФРС не хватит. И только грандиозными «усилиями» либералов удаётся сдержать Россию от повторения индустриализацию за следующие 10 лет. Именно поэтому Десталинизация – это уничтожение всего Русского народа и не только… И вопрос принципиален!

Но Сталин не сам придумал эту систему!

Социальных экспериментов было полно и до него. Сен-Симон, Фурье, Оуэн, тот же НЭП. А сколько экономических реформ знает мировая история – пруд пруди. Но политика и экономика – не место для экспериментов. Любая ошибка – и страны нет! Мы это видели уже много раз в последние годы в разных странах. Мог ли он так рисковать со всей страной? Где гарантии, что придуманное умом, пускай и гениальным, выдержит проверку временем, сработает и устоит перед натиском извне в виде 2МВ и холодной войны? Не получится ли то, что есть сейчас у Венесуэлы или Кубы? Намерения благие, вот только результат – не очень. Нужно было нечто непросто работающее, а гарантированно работающее на все 1000%. Уже проверенное сотней лет, на миллионах людей! Вот только на нечто подобное и можно было рассчитывать в обстановке перед 2МВ. И он нашёл такую систему! У старообрядцев.

Он её непросто заимствовал, но и возвёл в степень! Именно в этом и кроется суть непримиримой вражды – по отношению ко всему русскому. Народ в своих генах и является хранителем этой самой «страшной иголочки». Этот океан, остров, дуб, ларец – находится в генах! Эта сила чувствуется уже сотни лет. Кто только не говорил в истории, что воевать с Русскими нельзя! Сталина и в помине не было, но такие фразы уже звучали.

Подобная система уже внедряется по чуть-чуть:

Росатом, Ростех и ВПК России, наверное, ФСБ тоже, перевели на сталинскую систему управления. Роснефть и Газпром, переведены частично. Помню с каким истеричным ужасом и безысходностью в Европе в 2005 году произносили в частных беседах некоторые журналюшки: «Он вооружается!». Ужас, ужас, кошмар, сами знаете кто – ВООРУЖАЕТСЯ!!! Осталось дело за «малым» – перевести на эту систему оставшуюся часть экономики, чему упорно сопротивляются либералы. И таки да, непонятно, когда удастся это сделать. Возможно, через год, 20 или 50. Но это случится, можно не сомневаться. Десталинизация только приближает этот момент. Никого из ныне живущих, такие сроки не греют, конечно. Но Англосаксы, умеют планировать на 50–100 лет вперёд – и кто знает, как им спится, пока живы все русские.

Потому что система – сильнее человеческого фактора. Более мягкая версия такой системы выдержала все испытания в 250—300 лет. Осталось совсем немного по историческим меркам. Сомнений нет – рано или поздно народу удастся скинуть со своей шеи либеральную удавку и вернуться к своим истокам. А потом, следующие 10—15 лет для Англосаксонских элит покажутся таймером обратного отсчёта. И им потребуются даже не сотни лет, а тысячи – чтобы придумать и обкатать нечто мощнее. Вот поэтому и идут попытки уничтожить всё русское!

Именно поэтому и все православное – тоже под ударом, от греха по дальше

Может, я и ошибаюсь, но за последние 30 лет почти все православные страны подверглись сильнейшему деструктивному прессингу или даже скрытому геноциду. Начиная с Эфиопии в конце 80-х и до сих пор. И грузин хотят уничтожить – они ведь тоже православные, да и Сталин был грузином! И Молдавию уничтожить – там много русских. И Украину с Белоруссией – эти ведь один народ – вон батька промышленность сохранил! И Румынию – там большая община старообрядцев. И греков с болгарами – эти выжили после сотен лет Турецкого геноцида и сохранили свою религию тоже православную. Армяне – древнейший народ на земле. Пушкин был потомком арапчонка, привезённого оттуда из Эфиопии. Кто их знает, что там у них в генах скрывается.

И если кто-то из них сейчас якшается с западом – пусть это не вводит в заблуждение. А вдруг перебесятся и вернутся к своим истокам? Бжезинский утверждал: не надо морочить себе и людям голову, мы (Запад) боролись не с коммунизмом, а с исторической Россией, как бы она ни называлась. «Прораб» перестройки Александр Яковлев говорил, что перестройкой они разрушали не только Советский Союз, но и тысячелетнюю модель всей русской истории. То есть уничтожения Сталинского наследия недостаточно? Надо уничтожить весь народ? Как еще понимать такие слова?

Впрочем, не нужно очаровываться раньше времени

Сколько ни говори халва, а слаще не станет. Пафос — это круто, но в стакан не нальёшь и в тарелку не положишь. Мировые элиты очень сильны и умны, у них было 40—60 лет форы, а заветная иголочка очень глубоко спрятана: в океане, на острове, под дубом в ларце, зайце, утке, яйце… До них еще нужно добраться под «шквалом огня гибридной войны». Одна из формул успеха звучит так: Выбери правильную стратегию и бей в одну точку! Самое сложное выбрать эту самую «правильную стратегию». Правильное знание своих сильных сторон и слабых сторон противника – уже половина победы. Англосаксы знают свои сильные и слабые стороны и знают, чего хотят. А знают ли их сами Русские? А если знают – применяют ли? Тогда почему русский бизнес выстраивается по ЗАПАДНЫМ моделям, на заведомо проигрышных условиях, установленных западом? Если есть свои, Русские, работающие и проверенные временем, ломающие западные модели со всеми их преимуществами в пух и прах?

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