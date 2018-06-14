/Поглед.инфо/ От ден на ден ситуацията в Новорусия се влошава – режимът на „циничния Бандера“, сменил категорията на наказателната операция срещу жителите на Донбас, готви нови боеве. Те искат задължително да залеят с кръв рускоговорящите – тоест да повторят лятото на 2014 г.

И не напразно специалните служби на републиките от Новорусия се опасяват, че фашистите може да използват Световното първенство по футбол в Русия. Освен това украинците все по-нагло се държат и на границата с Крим. За какво ѝ е всичко това на хунтата на Петро Порошенко? Не е трудно да се каже – нужно му е да си осигури втори президентски мандат. Украйна в разгара на всички предварителни „надпревари“ прави инсценировки. Но рейтингът и на Порошенко, и на другите бандеровски политици пада неотклонно и не расте, не излита. Не помагат нито киевските деца на Америка, нито това, че Холандия и Австралия отказват да признаят истината – отказват да признаят, че в гибелта на малайзийския „Боинг“ е виновна именно Украйна, а не въстаниците от Донбас.

/рус.ез./

Для сохранения власти режиму Порошенко война нужна, конечно. Причём такая, что была бы вынуждена хоть как-то вмешаться и Россия, дабы не допустить геноцида на Донбассе. И потом уже «циничные бандеры» смело взовут к Западу – спасите, мол, «от агрессии России». Ещё в феврале 2017 г. многие были уверены, что новая война Украины против Новороссии, если начнётся, то это будет война НА УНИЧТОЖЕНИЕ, пока – только населения Донбасса. Например, помнится, что ещё 7 февраля 2017 г. официальные военные представители ЛНР и ДНР, основываясь на оперативных разведданных и выявленных многочисленных фактах масштабной переброски вооружённых формирований и крупной военной техники Украины к линии разграничения противоборствующих армий, выражали обеспокоенность, и в то же время – уверенность в том, что Киев готовится к масштабной войне. Именно с февраля 2017-го, а не сейчас, Киев незаконно ввёл в зону конфликта даже более 200 единиц орудий, имеющих калибр более 122 мм (в одном украинском артдивизионе, как правило, по штату состоят 24 орудия) и не менее 36 реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа «Град» и «Ураган». Для их обеспечения в период с 10 по 23 января 2017 г. Киев отправил в Донецк 16 эшелонов с боеприпасами. В эшелоне, как правило, 30-40 вагонов. В одном вагоне перевозится около 800 снарядов для 122-мм гаубиц и чуть меньше для расчетов РСЗО. Можно предположить, что только за январь 2017-го Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Донбассе сосредоточили не менее 400 тыс. единиц боеприпасов для артиллерии и РСЗО. Такого количества артиллерии и боеприпасов вполне достаточно для того, чтобы поддержать полноценное наступление войск в полосе 15-25 км на глубину, позволяющую при определенных условиях подобраться к границе РФ.

Совершенно нетрудно представить, что спустя примерно полтора года, ВСУ сосредоточили на сегодняшний день в Новороссии, как минимум, в 2 раза больше и тяжёлых вооружений, и боеприпасов к ним. Мои почти ежедневные телефонные и интерактивные контакты с жителями Донбасса, увы, приводят к неутешительным выводам. Начиная с недавней наглой диверсионной акции возле города Горловка, украинцы по сути не прекращают военных действий и провокаций. Военные эксперты уже примерно очертили для себя, или даже – знают наверняка, как Украина будет вести новую войну с населением Новороссии. Они предполагают, что наступать «в лоб» на Донецк ВСУ не будет, а основной удар они нанесут в малонаселённой местности к югу от Донецка - с тем, чтобы отсечь ДНР от Новоазовска, захватить военный аэродром в районе Тореза и дальше продвигаться в направлении Снежного и КПП «Краснопартизанск» на границе с РФ. Одновременно руководство ВСУ значительно наращивает свою группировку именно севернее Мариуполя. Командование ВСУ уже перебросило туда батальон «Донбасс» и три батальона полка «Азов». Кроме того, Киев усилил на Донбассе четыре бригады, включая десантно-штурмовую. Заметим, что это сделано вблизи линии обороны ополчения ДНР. В то же время с севера ко вторым эшелонам обороны ВСУ в Донбассе подтягиваются и другие резервы. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, как я помню, ещё в феврале 2017-го сообщал, что из Харьковской области к границе ЛНР в полном составе передислоцирована 92-я отдельная мотострелковая бригада. С ночи 8 февраля 2017-го многочисленные колонны самоходных артиллерийских установок, танков, БМП, БТР и военных грузовиков прибывали на помощь украинским войскам. Сейчас, как представляется, ситуация ещё более опасней напряжённей.

Военные эксперты считают, что генеральное наступление командования ВСУ на Донбассе скорее всего начнётся с двух стратегических направлений (с Мариупольского и Харьковского). Целью наступления будет выход войск к границе с Россией и захват неконтролируемых там сейчас контрольно-пропускных пунктов. Основным здесь, видимо, будет плацдарм именно на Северском Донце. Честно говоря, хотя сейчас июнь 2018-го, у нас не меньше тревоги и опасений, чем в предыдущие месяцы и годы. Вот заявление Министерства госбезопасности (МГБ) ДНР - украинские диверсанты готовят покушение на участников делегации комитета Евросоюза, которая планирует посетить Донбасс: «МГБ ДНР получена разведывательная информация о подготовке украинскими силовиками вооружённой провокации в отношении делегации комитета ЕС по вопросам политической безопасности, которая по приглашению Петра Порошенко в период с 13 по 15 июня 2018 года планирует посетить прифронтовые районы Донбасса и Киев», - говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства. В МГБ ДНР уточнили, что для осуществления данной цели украинскими спецслужбами со складов вооружения второго десантного штурмового батальона 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в поселке Верхнеторецкое в окрестностях Ясиноватой был взят ПЗРК «Игла» советского производства. Именно из него планируется сбить вертолёт с делегацией ЕС для последующего обвинения в этом акте ДНР и ЛНР. И остаётся лишь надеяться, что предание огласке планов фашистского Киева, возможно, сорвёт преступный план Украины.

А вот тревожные сообщения из Луганска. Выше уже упоминавшийся подполковник А.Марочко на последнем брифинге заявил, что киевские силовики в зоне так называемой «операции объединённых сил» («ООС») планируют проведение провокаций с использованием военной формы российского образца. Типичное поведение, буквально – калька с поведения нацистского Третьего райха, который ради получения повода развязать войну с Польшей, инициировал захват радиостанции на германо-польской границе в 1939 г. силами немецких диверсантов, переодетых в польскую военную форму. «По словам местных жителей, в населённый пункт Счастье 9-10 июня прибыла группа военнослужащих украинских подразделений специального назначения, имеющие военную форму российского образца. Также у прибывшей группы замечено специальное вооружение», - приводит слова Марочко агентство ЛИЦ. «В этой связи мы ожидаем вероятное проведение провокаций, направленных на обвинение Народной милиции и российских военнослужащих в терактах и актах насилия по отношению к мирным жителям «Луганской области», - проинформировал подполковник. По его словам, украинские провокации могут послужить основанием для дискредитирующей информационной компании, направленной против ЛНР и Российской Федерации. Марочко также сообщал 11 июня, что Народная милиция ЛНР не исключает возможности провокаций со стороны ВСУ в связи с работой в зоне так называемой «ООС» представителей 16 украинских информационных агентств, призванных дискредитировать руководство Народных Республик Донбасса.

А с середины дня 13 июня практически полностью обесточен весь Крым. Конечно, начато следствие. И вскоре население Крыма, как и всей России, узнает, причастна ли к этому Украина. Но, как видно, исключать некую диверсию или какие-то другие агрессивные фашиствующие действия спецслужб бандеровского режима невозможно. Напротив, с учётом чехарды в Киеве и напряжённости на Донбассе, мы вправе ожидать, что имеем дело с подрывными акциями «укропов» против Крыма и населения полуострова. Конечно, вряд ли кто не помнит слов президента РФ Владимира Путина, произнесённых 7 июня во время его «прямой линии» с российскими гражданами. Напомню, что за контекст был у слов российского лидера. Известнейший писатель-патриот Захар Прилепин, находящийся в Донецке, в ходе «прямой линии» спросил В.Путина, не воспользуются ли ВСУ ситуацией с проведением ЧМ-2018 в России и не начнут ли масштабное выступление против ЛДНР? «Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, - ответил Путин. - Если это случится, то будет иметь тяжёлые последствия для украинской государственности в целом. Невозможно запугать людей на Донбассе. Мы видим, как они это всё переносят, мы оказываем им помощь и будет это делать дальше. Это печально, но лишний раз говорит о том, что нынешнее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. Как можно считать жителей Донбасса своими гражданами и подвергать их обстрелам? Эти обстрелы ОБСЕ регулярно фиксирует, подтверждает, что это делают ВСУ. Зачем это делать, если можно идти по пути Минских соглашений. А так - чем дальше, тем хуже. Мне кажется, что Украина сегодня вступает в новый политический цикл и ситуация в этой связи усугубляется. Нынешнее руководство, подчёркиваю, нынешнее руководство Украины не в состоянии решить проблему Донбасса, поскольку избиратели в ЛДНР за них никогда не проголосуют. Если будут продолжать грабить страну и откладывать деньги в офшорах, то ни к чему хорошему это не приведёт. Со своей стороны могу заверить, что никаких провокаций мы не допустим».

Но будем откровенны – жителей Донбасса, да и Крыма, просто устные заверения не слишком успокаивают. Жители Новороссии ожидают, и не первый год, признания Россией независимости ДНР и ЛНР, потому что большинство считает, что только это убережёт независимые республики Новороссии от всё новых и новых агрессий Украины. Как бы то ни было, но тяжёлое положение ДНР, ЛНР, да и народов Крыма – это не тайна, это видит весь мир. Другое дело, что западная часть мира, под давлением США, сквозь пальцы смотрит на фашизм хунты Порошенко и молчит. Тем более что слева-справа звучат «речи» об усилении «санкций» против России. Мы не должны обманываться на слова Дональда Трампа о том, что, мол, надо вновь воссоздать G-8 и пригласить Россию, и так далее, и тому подобное. Блеф – как и многое, что сегодня исходит «мессиджами» из Вашингтона. А ведь это именно политикам и военным США предстоит «одабривать» киевские приказы о войне против Новороссии! Но поскольку с января-февраля 2017-го время всё идёт и идёт, стало быть, даже не начав войны с ДНР и ЛНР, у американцев и «укропов» наличествует страх за последствия и «острая чесотка в необгорелых местах», как выражался известный персонаж из сериала «Тени исчезают в полдень». А тем временем сами же укро-нацисты забили тревогу в связи с тем, что и в Херсонской области их власть теряет контроль над ситуацией, и в Одессе становится неспокойно…

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