/Поглед.инфо/ През последните години много китайци започнаха да пътуват в чужбина. Някои се отправят за пътешествие, други за самоусъвършенстване. Чужденците - особено от Япония, Съединените щати и Южна Корея, също често идват в Китай с подобни цели - за развлечение или за вкусните ястия.

Преди време в руските новинарски емисии се срещаха съобщения, че на руснаците също им харесва да пътуват в Китай. Някои руски момичета дори пристигат заради китайските момчета с намерението да останат в страната. Други, очаровани от културата на Китай, идват просто да се насладят на уникалната атмосфера. На трети им харесва начина на живот на китайците. И така, защо все пак искат да дойдат тук?

Оказва се, че много чужденци смятат, че да се печелят пари в Китай е много лесно, затова идват в името на печеленето на пари...

(рус.ез.)

Для чего русские девушки приезжают в Китай: путешествовать, выйти замуж или заработать?

В последние годы многим китайцам понравилось ездить за границу. Одни отправляются для путешествий, другие — для саморазвития. Иностранцы, особенно из Японии, России, США и Кореи, также часто приезжают в Китай с похожими целями. Еще они посещают Китай ради развлечений и вкусных блюд. Оказывается, многие иностранцы думают, что зарабатывать деньги в Китае очень легко, поэтому и приезжают ради заработка.

Ранее в новостях можно было встретить сообщения о том, что жителям России приходятся по душе путешествия в Китай. Некоторые русские девушки приезжают из-за китайских парней и намерения остаться жить в стране. Другие, увлёкшись культурой Китая, едут насладиться неповторимой атмосферой. А третьим нравится образ жизни китайцев. Итак, почему же все так стремятся приехать сюда?

В Китае есть небольшой приграничный город, в котором особенно много девушек. Не только китайцы любят приезжать в этот городок, но и иностранцы. Это место — Маньчжурия. Сам регион Маньчжурия очень древний, он граничит с тремя государствами. А расстояние от города Маньчжурия до России составляет всего четыре километра. Здесь активно осуществляется торговля между странами, особенно много торговых сделок с Россией. Русские, используя такое выгодное положение, приезжают в Китай работать, учиться или создавать семью.

Большинство высоких, светловолосых и голубоглазых русских девушек работают в сфере развлечений (поют и танцуют)? Прекрасные иностранки вызывают интерес у китайцев, поэтому каждое их выступление получает бурную поддержку. По этой причине многие считают, что в Китае зарабатывать быстро и просто.

Русские девушки понимают, как пользоваться своими преимуществами. Работая моделями, их ежегодные и ежемесячные доходы в несколько раз превышают доходы местного населения. Ранее мы упоминали, что русские приезжают из-за китайских мужчин, но на самом деле китайцы — это не их типаж. Девушки хотят выйти замуж не за жителя Китая, но при этом мечтают остаться в стране.

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