/Поглед.инфо/ Гърция отчита рязко увеличение на броя на незаконните мигранти от Турция. Потокът нараства скокообразно не с дни, а с часове. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган спазва обещанията си, само когато му е изгодно.

Той обеща неотдавна, че "това лято ще бъде горещо" и наистина започна да става горещо. Почувства се в Сирия, особено сред кюрдите. И в самата Турция, където Ердоган, позовавайки се на "трудни времена", обяви предсрочни парламентарни и президентски избори през юни, за да консолидира и де юре, своя де факто статут на "султан"; както и да се подготви за нови велики дела.

Турските отношения с Европейския съюз се обтягат, последната среща във Варна завърши с неуспех. Турция няма да влезе в ЕС. Преговорите по този въпрос от дълго време са в застой. Либерализирането на визовия режим за турските граждани и осъвременяването на митническия съюз също не се наблюдава. Сключената на 18 март 2016 г. миграционна сделка с ЕС е почти мъртва. Главно, защото турците не получиха целият „данък”, обещан им за задържане на незаконна миграция; вместо шест милиарда евро, Анкара получи само един...

(рус.ез.)

Эрдоган открывает Европе ворота в миграционный ад

В Греции фиксируют резкое увеличение числа нелегальных мигрантов из Турции. Поток растёт не по дням, а по часам: грядёт новый 2015 год, греки расступаются, пропуская "беженцев" дальше в Европу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит свои обещания, когда ему это выгодно. Обещал он недавно, что "уже этим летом всем будет жарко", и всем стало жарко. Жарко стало в Сирии, особенно курдам. И в самой Турции, где Эрдоган, сославшись на "трудные времена", объявил о проведении в июне досрочных президентских и парламентских выборов, чтобы закрепить свой де-факто статус "султана" ещё и де-юре, подготовиться к неким великим делам. Накаляются отношения Турции с Евросоюзом, последний саммит которых в Варне завершился провалом. Вступления в ЕС Турции не происходит. Переговоры на этот счёт давно и капитально зашли в тупик. Либерализации визового режима для турецких граждан и модернизации таможенного союза тоже не наблюдается. Заключённая 18 марта 2016 года миграционная сделка с ЕС уже почти мертва. Прежде всего потому, что турки не получили от европейцев всей обещанной им за сдерживание нелегальной миграции "дани" — вместо шести миллиардов евро Анкаре предоставили около одного.

Ему нечего терять

Перспектив помириться с ЕС у Эрдогона практически нет. Европейцы считают его диктатором и мечтают поскорее избавиться от строптивого турецкого президента, с симпатией относятся к турецкой оппозиции, курдам и участникам провалившегося кровавого путча, продолжают раздражать Анкару лекциями на тему "прав человека". "Султан" платит взаимностью, демонстрируя презрение и угрожая спустить на Европу новое миграционное цунами. В 2015 году он так и сделал, нанеся по европейским странам мощнейший удар, от которого они до сих пор не могут оправиться. В некоторых странах ЕС по этой причине даже поменялась власть.

Жарко будет всем

Особенно жарко становится Греции и Кипру, на территориальные воды которых и содержащиеся в них запасы углеводородов турки претендуют, как на свои собственные. Исключительно жарко становится на греко-турецкой сухопутной границе. А также на греческих островах Эгейского моря, фактически оккупированных нелегальными мигрантами из мусульманских стран, — на часть из них турки претендуют тоже. Вокруг островов в формально греческих территориальных водах готовы сцепиться друг с другом военные флоты Греции и Турции, а в воздушном пространстве над ними — ВВС этих натовских стран. Количество турецких провокаций постоянно растёт. Греки иногда пытаются отвечать. Инциденты происходят по нарастающей: тараны кораблей, перестрелки, потери самолётов. Однако главный показатель того, что происходит что-то особенное, — это резкое увеличение числа прибывающих в Грецию, восточные границы которой являются границами ЕС, числа "нелегалов" из Турции. По сообщениям греческих СМИ, на территорию страны стали проникать из Турции ежедневно тысячи человек — на острова и через сухопутную границу в районе реки Эврос. Раньше эту хорошо укреплённую с обеих сторон границу турки охраняли очень тщательно и мигрантов в Грецию не пускали. Теперь это в прошлом. Мало того, они категорически отказываются принимать кого-либо обратно, утверждая, что "беженцы" на греческую сторону проникли не через Турцию, а из соседних европейских стран.

Что это означает?

Всё это может означать только одно: турки дали мигрантам "зелёный свет" и оказывают логистическую поддержку. Их не только никто не задерживает, напротив, выдавливают в Грецию. А ведь лето ещё не наступило, когда миграционный поток возрастёт многократно. С улучшением погоды потоки "беженцев" растут не по дням, а по часам. Повторить 2015 год, когда этим маршрутом в Европу проникли до полутора миллионов "беженцев", туркам ничего не стоит. Даже можно превзойти эту цифру за счёт полученного логистического опыта. В этой связи возникает ряд очень важных вопросов. Сколько ещё продержится миграционная сделка ЕС с Турцией, которая уже стала, как видим, формальностью? Что предпримет в новой ситуации Брюссель? Все успехи ЕС, прежде всего, Италии в закрытии для нелегальной миграции ливийского направления, ключевого в последние несколько лет, могут быть быстро сведены на нет мстительным турецким "султаном".

Позиция Греции — моя хата с краю

Проблема, однако, заключается не только в этом. И не только в том, что в Турции наблюдается наплыв "беженцев", или что турецкие власти снова стали помогать им. Проблема ещё и в Греции, которая заняла в создавшейся ситуации позицию в стиле "моя хата с краю, ничего не знаю". Ведь на сухопутной границе с Турцией есть и греческие пограничники. Наиболее доступную часть совместной границы греки перекрыли дорогостоящей стеной, на которую было потрачено 60 миллионов евро. Там также много минных полей, свободных проходов совсем немного. Да и остановить пересечение на лодках реки Эврос, не допустить высадки "нелегалов" на греческий берег не так уж сложно. Однако, к сожалению, в Афинах нет политической воли заворачивать назад стирающих европейские границы "нелегалов". Поэтому правда, увы, заключается в том, что мигрантам не мешают проникать в Грецию и с греческой стороны, в том числе и на острова, а подкрепления со стороны ЕС оказались фикцией. И нынешнее греческое правительство, находящееся под контролем симпатизирующих мигрантам по идеологическим соображениям левых, не видит в этом большой проблемы. Главное для него, чтобы переселенцы не задерживались в Греции и отправлялись поскорее в Западную Европу, чтобы на их прокорм тратить поменьше дефицитных ресурсов и снизить очень серьёзные социальные издержки их пребывания в стране из-за творимых ими безобразий.

Это не гуманизм

Именно в этом ключе следует рассматривать чудовищное по своим последствиям решение Высшего административного суда Греции, постановившего, что "беженцам", прибывающим на греческие острова Эгейского моря и подающим прошение о предоставлении убежища, отныне разрешается выезжать на материк, пока их заявки обрабатываются. Это принятое на днях решение, которые греческие власти намерены выполнять, создаёт совершенно новую ситуацию для мигрантов. Оно было пролоббировано афинской НПО — "Греческим советом по делам беженцев". Под тем предлогом, что островные центры содержания "беженцев" переполнены, там ужасающие антигуманные условия, обработка прошений о предоставлении убежища идёт медленно, а мигранты по-прежнему продолжают прибывать. "Постановление создаст новую ситуацию. Посмотрим, как будем с этим справляться, — заявил заместитель министра миграции Греции Яннис Балафас в эфире радио Sto Kokkino. — Я не думаю, что соглашение 2016 года пострадает из-за этого решения".

Зачем это нужно греческим властям?

Так власти Греции убивают сразу двух зайцев. Во-первых, делают в рамках собственной идеологии приятное спонсору миграционного цунами Джорджу Соросу и глобалистскому теневому правительству, реализующим многогранный проект по замещению населения Европы. Во-вторых, снимают проблему колонизации чужаками своих стратегически важных островов, на которые покушается Турция, получающих статус транзитных пунктов. Проблема наводнения Европы нелегальными мигрантами переадресуется более богатым партнёрам по ЕС, вообще не слишком учитывающим греческие нужды и пожелания. Так что где-то это даже месть. И возможность самим ничего не делать в условиях, когда ситуация в Греции с "беженцами" с каждым днём накаляется. Так, по словам мэра Лесбоса Спироса Галиноса, в последнее время на остров прибывают из Турции ежедневно сотни "беженцев". Их общее число составило 10 тысяч — примерно треть постоянного населения, — и они уже взяли местных в "заложники". О действительно взрывоопасной ситуации на острове свидетельствуют состоявшиеся там на днях ожесточённые столкновения захвативших центральную площадь его столицы Митилини под свой лагерь мигрантов с местными жителями и подтянувшимися к ним на подмогу "правыми экстремистами" из материковой Греции. Полиции едва удалось навести порядок, незаконный лагерь был ликвидирован. Наверняка бунтовавшим нелегалам пообещали, что скоро их переправят на материк...

Как это будет

Таким образом, ранее прибывавшие из Турции по морю в Грецию мигранты должны были надолго оставаться на пяти островах, где могли официально подать заявки на предоставление убежища. А именно на Лесбосе, Хиосе, Самосе, Леросе и Косе, ожидая в пункте прибытия решения по своему делу, а после заключения соглашения ЕС с Турцией — вообще отправляться в обратном направлении. Теперь всё будет иначе. Сейчас мигранту надо будет в месте прибытия просто оставить заявку на предоставление убежища и ехать дальше — в Западную Европу. Там он с удовольствием расскажет сердобольному немецкому чиновнику какую-нибудь байку о том, как и откуда он попал в Европу, и заново запросит убежище, назвавшись каким угодно именем. Документы у него не потребуют, так как он их якобы потерял. Тут колоссальная почва для злоупотреблений, чем "беженцы", не ставящие ни во что чужие законы, обязательно воспользуются. Зато стратегически важные греческие острова, где мигранты составляют ныне до половины численности населения, будут разгружены от нежелательных визитёров, которые действительно живут в переполненных лагерях, постоянно бунтуют и уже превратили жизнь коренных островитян в ад. Старая схема неофициально именно это и имела в виду: создать желающим сладко пожить в Европе за чужой счёт по дороге в рай тоже адскую жизнь, чтобы отпугнуть их от переселения в ЕС. Отныне такой угрозы с турецкого направления не существует: просто на пути в вожделенную Западную Европу стало чуть больше бюрократии, но зато скорость реализации "мечты" стремительно возрастает.

Подводим итоги

В Брюсселе не в восторге от такого поворота событий и, похоже, пока не знают, что делать, разрываясь между реальностью и блажной идеологией. По словам представителя Еврокомиссии Наташи Берто, данная информация изучается. Она предложила "проанализировать последствия этого решения" и греческим властям. Но уже сейчас ясно одно: граница между ЕС и Турцией опять стала формальностью. Анкара вновь начала шантажировать Брюссель "беженцами" в надежде на получение различных дивидендов. Греция уклоняется от ответственности. Мощное глобалистское лобби в Брюсселе тормозит принятие оперативных решений по пресечению подготовленного Соросом и Ко вкупе с исламистскими кругами, хотя и с различными целями, штурма Европы нелегальными мигрантами. Летом возможно новое миграционное цунами — и вновь со стороны Турции.

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