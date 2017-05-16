/Поглед.инфо/ Въпреки че мнозина побързаха да обвинят Русия за предполагаема кибероперация по време на президентските избори във Франция, намериха се и такива, които призоваха към повишено внимание по въпроса, като посочиха странности в приведените доказателства.

В достъпната за обществеността информация няма ясни отговори, което навежда на извод, че е необходимо по-задълбочено разследване преди да се състави дългият списък от възможните заподозрени, пише Джордж Биб в статия за американското списание The National Interest. Всъщност, списъкът с възможните алтернативни заподозрени не предполага ли провокация?

(рус.ез.)

Взлом штаба Макрона: Россию пытаются подставить? – The National Interest

Когда дело касается обвинений России, из-за сложившихся убеждений к анализу данных нужно подходить с осторожностью.

Кибероперации являются далеко не самым прозрачным видом деятельности, поэтому мало удивительного в том, что сообщения о предполагаемом вмешательстве российских хакеров в выборы президента Франции, кажется, насквозь пропитаны двусмысленностью. Так, хотя многие поспешили в очередной раз возложить всю ответственность на Москву, нашлись и такие, кто призвал к осторожности в этом вопросе, указывая на странности в приводимых доказательствах. В доступной для общественности информации нет очевидных ответов, что подчеркивает необходимость проведения тщательного расследования до того, как будут сделаны заключения о длинном списке возможных подозреваемых, пишет Джордж Биб в статье для The National Interest.

События вокруг выборов во Франции развивались по знакомому сценарию: в преддверии выборов главы Елисейского дворца в СМИ США и ЕС появилась информация о том, что хакеры правительства России пытаются оказать воздействие на Францию и другие страны ЕС подобно тому, как это было якобы сделано в случае с выборами в США. За несколько дней до голосования в сеть анонимно были выложены тысячи личных электронных писем движения «Вперед!» Эммануэля Макрона.

В течение нескольких часов движение выступило с заявлением, в котором основная вина возлагалась на хакеров, пытавшихся оказать негативное воздействие на выборы во Франции. В заявлении также указывалось, что ряд писем был сфальсифицирован. За этими событиями в многочисленных СМИ последовала целая серия статей, в которых утверждалось, что операция стала очередной кибератакой со стороны России, подобной тем, которым уже подверглись предвыборные кампании в США и Европе.

Тем не менее в ходе анализа произошедшего возникает ряд неудобных вопросов. Почему, например, хакеры были столь беспечны, что оставили следы, позволяющие определить их происхождение? Так, по данным издания Wired, в ряде слитых в сеть файлов можно было найти метаданные, измененные с помощью кириллицы, что говорит о причастности компьютера с настройками на русском языке. Более того, как показали метаданные, в девять из слитых файлов были внесены правки пользователем по имени Георгий Петрович Рошка, предположительно сотрудником компании «Эврика» — подрядчика российской разведки. Подобная неаккуратность несвойственна кибероперациям российских властей, за которыми давно закрепилась репутация скрытности и высокого технического уровня.

Более того, тот факт, что хакеры оставили столь очевидные следы, вызывает особенное замешательство в свете почти что истерии вокруг России, которую обвинили во вмешательстве в выборы в США. В Москве, отмечает автор, прекрасно знают, что в США и ЕС за ее действиями пристально следят. В Кремле отчетливо понимают, что из-за подозрений в причастности к взлому выборов по способности России заключать сделки по крайне важным вопросам с Вашингтоном и ключевыми странами — членами НАТО был нанесен удар. К тому же активное обсуждение взлома серверов Национального комитета Демократической партии США дало бы понять хакерам из России, по каким следам устанавливаются причастные к взлому, если им до этого не было известно. Зачем тогда Москва стала бы рисковать и усиливать подозрения, проводя дилетантскую операцию против кандидата, обладающего, на первый взгляд, непреодолимым отрывом в 21% уже накануне голосования?

Ответ на этот вопрос будет во многом зависеть от того, кто и как рассматривает более обширные цели России на Западе. Так, многие убеждены, что Москва считает саму демократию своим идеологическим оппонентом, что Россия намерена ни много ни мало подорвать международный либеральный порядок. Иными словами, России выгодно все, что нарушает демократический процесс, даже если только психологически. В достижении таких целей не важно, что хакерские атаки едва ли могли склонить чашу весов в сторону предпочитаемого Москвой кандидата, Марин Ле Пен. Следы же были оставлены потому, что, как заявил бывший директор ЦРУ Джеймс Коми, Москва хотела попросту «напугать» Запад.

Те же, кто рассматривает цели России на Западе через призму национальных интересов, считают подобную логику неубедительной. С этой точки зрения, Москва действительно считает США и НАТО своими главными военными угрозами и соперниками на международной арене. Москва тем не менее признает, что прямая конфронтация может вылиться в ядерную войну, понимая, что ее экономика глубоко зависима от торговли с Западом, и отдавая себя отчет в своей способности справляться с важными угрозами безопасности без некоторого диалога с США.

Кроме того, после вмешательства в выборы в США российские дипломаты и эксперты по внешней политике за небольшим исключением выразили сожаление, а не радость относительно последующего ухудшения отношениям России с Западом. В этом контексте будет мало смысла обострять ситуацию еще одной кибератакой, которую почти точно раскроют и которая едва ли могла повлиять на выборы.

С другой стороны, не составляет проблемы составить список стран и негосударственных игроков, которым рост напряженности в отношениях России и Запада пошел на пользу. Для киберспециалистов не составляет большого труда осуществить провокацию. Они легко могут сфальсифицировать свою личность, скрыть свою местонахождение, позаимствовать или украсть вредоносные программы, разработанные другими, скопировать их техники и оставить целую серию следов, с помощью которых подозрение падет на третью сторону. В случае со взломом данных Макрона нашлось поразительное число свидетельств, указывающих на Россию, тогда как рациональных мотивов, которые могли бы объяснить причастность России, очень немного, а список вероятных альтернативных подозреваемых наводит на мысль о провокации.

Самые эффективные операции по дезинформации, заключает автор, осуществляются на основе уже имеющихся убеждений. Сфальсифицированные данные, которые подкрепляют существующие верования, с большей вероятностью находят отклик у целевой аудитории, чем истинная информация, которая идет вразрез с предрассудками и устоявшимися представлениями. Когда дело касается восприятия России, наиболее очевидным представлением является то, что Москва вопиющим образом намерена дестабилизировать демократические страны Запада с помощью продвинутых киберопераций, поэтому при проверке такой информации нужно проявлять осторожность.

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