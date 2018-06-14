/Поглед.инфо/ Ще се огради ли старата Европа от Русия с нова ограда?



Този въпрос основателно се повдига след срещата на върха на така наречената Букурещка девятка (Полша, Румъния, Чехия, Словакия, България, Унгария, Литва, Латвия, Естония), която се проведе на 8 юни във Варшава с участието на висши представители на НАТО и завърши с подписването на съвместната декларация, която призовава за засилване на присъствието на алианса в Източна Европа по море, сушата, във въздуха и киберпространството, за да се "сдържа" Русия.

Декларацията ще бъде представена на срещата на високо равнище на НАТО в Брюксел на 11 и 12 юли.

Букурещката девятка е творение на Северноатлантическия алианс, създадена е през 2014 г. и има за цел да консолидира източния фланг на НАТО. Групата включва новодошлите в "европейски дом" - страните от младата Европа (бившите страни членки на Варшавския договор и бившите съветски прибалтийски републики). Деветте членове изразиха готовността си за увеличаване на разходите им за отбрана през 2024 г. до 2% от БВП, както и подкрепата на курса на Украйна, Грузия, Молдова и балканските държави за присъединяване към ЕС и НАТО.

(рус.ез.)

Бухарестская девятка как американский проект для Европы

Отгородит ли старую Европу от России новый забор?

Саммит стран так называемой Бухарестской девятки (Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония), проходивший 8 июня в Варшаве с участием высокопоставленных представителей НАТО, завершился подписанием совместной декларации с призывом усилить присутствие альянса в Восточной Европе на море, суше, в воздухе и киберпространстве для «сдерживания» России. Декларация будет представлена на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Бухарестская девятка – детище Североатлантического альянса, появившееся на свет в 2014 году и предназначенное для консолидации восточного фланга НАТО. В группу вошли новички в «европейском доме» – страны молодой Европы (бывшие государства-члены Организации Варшавского договора и бывшие советские республики Прибалтики). Члены девятки заявили о готовности увеличить свои расходы на оборону к 2024 г. до 2% ВВП, а также о поддержке курса Украины, Грузии, Молдавии и балканских стран на вступление в ЕС и НАТО.

Об экспансии альянса на восток говорится в декларации девяти стран достаточно прозрачно: «Мы решительно поддерживаем свои обязательства по укреплению стабильности за территорией НАТО для противодействия возможным угрозам и вызовам, от традиционной и гибридной войны до терроризма, массовой миграции и распространения оружия массового поражения».

С 2017 года страны девятки стали существенно увеличивать свои расходы на оборону: Румыния – на 50%, Венгрия, Словакия и Болгария – на 30%, Польша, Чехия и Эстония – на 15-25%, Литва и Латвия – в два раза. В абсолютных цифрах это в совокупности $24 млрд., что на 15% больше, чем в 2014 году.

Впереди всех Польша с военным бюджетом $11,5 млрд., за ней идёт Румыния с $3,7 млрд. Из всей девятки эти две страны закупают самое дорогое военное оборудование, включая американские ракеты Patriot и РСЗО HIMARS. В ближайшее время Румыния закупит у США 30 самолётов F-16 (доведя их количество в своих ВВС до сорока) и 227 броневиков Piranha. Сейчас Польша занимает третье место среди европейских членов НАТО (после Турции и Греции) по количеству танков в своих вооружённых силах.

Саммиту в Варшаве предшествовали переговоры президентов Румынии и Польши Клауса Йоханниса и Анджея Дуды о перспективах сотрудничества двух стран в рамках проекта Троеморья – политической, экономической, энергетической и логистической интеграции 12 стран Европы между Адриатикой, Балтикой и Чёрным морем. Внешнюю политику Румынии вообще можно определить как «черноморский регионализм». Бухарест стремится к статусу ведущей державы в Черноморском бассейне через формирование региональных альянсов с Варшавой, Софией, Кишинёвом. Румыния разместила у себя многонациональный контингент так называемого адаптированного присутствия НАТО в регионе Чёрного моря (Tailored Forward Presence) и включается в масштабные проекты вроде инициированного Польшей и одобренного Вашингтоном Троеморья, где зоной геополитической ответственности Румынии определена Юго-Восточная Европа.

Ось Бухарест – Варшава упирается северным флангом в Прибалтику, которую Польша считает зоной уже своей геополитической ответственности. Возможности закупок западной военной техники у прибалтийских стран ограничены, поэтому Литва довольствовалась 88 немецкими броневиками Boxer, Латвия – 123 лёгкими британскими танками Scorpion, Эстония – 80 подержанными норвежскими БМП. В 2017 году на военные расходы Латвия потратила 1,75% ВВП, Литва – 1,73%, а Эстония в плане отношения её военных расходов к национальному богатству вышла в лигу европейских чемпионов - 2,08% валового внутреннего продукта. Нелёгкая ноша для государственного бюджета этих небольших и не самых богатых европейских стран.

Инфраструктурное переформатирование Европы для создания вектора Север – Юг Варшава объявила целью Троеморья. Такая конструкция подразумевает уменьшение в Европе влияния Берлина и усиление влияния Вашингтона. Показательно в этом отношении заявление бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича, сделанное накануне Варшавского саммита: мы не обречены на союз с Брюсселем, альтернатива ему – союз стран Центральной и Восточной Европы с опорой на США.

Для Соединённых Штатов Бухарестская девятка – инструмент раскола Европейского союза и создания внутри Европы зон, свободных от влияния Брюсселя и Берлина. Страны девятки призваны играть роль своего рода забора, который протянется от Балтики до Чёрного моря, препятствуя развитию отношений старой романо-германской Европы и России.

Слабым местом этого зыбкого объединения девяти республик, входивших некогда в социалистическое содружество, остаются разность их военно-экономических потенциалов и неодинаковые взгляды на перспективы развития будущих отношений с Россией. Так, президент Чехии Милош Земан в Варшаву не поехал, а отправил вместо себя председателя парламента Радека Вондрачека. Участие Венгрии в девятке тоже обусловлено не столько желанием сыграть расписанную Вашингтоном партию против Москвы, сколько намерением отыграться на Германии за её попытки подчинить себе внешнюю политику Виктора Орбана.

Геополитический «забор», которым задумано рассечь Европу, получается с дырами.

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